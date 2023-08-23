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Глава Бразилии рассказал о важности создания валюты БРИКС - РИА Новости, 23.08.2023
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13:12 23.08.2023 (обновлено: 13:39 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/valyuta-1891731530.html
Глава Бразилии рассказал о важности создания валюты БРИКС
Глава Бразилии рассказал о важности создания валюты БРИКС - РИА Новости, 23.08.2023
Глава Бразилии рассказал о важности создания валюты БРИКС
Создание валюты для членов БРИКС снизит уязвимость объединения, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T13:12
2023-08-23T13:39
экономика
бразилия
юар
россия
луис инасиу лула да силва
брикс
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Создание валюты для членов БРИКС снизит уязвимость объединения, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. "Создание общей действительной единицы (валюты) для наших торговых переводов и инвестиций для стран БРИКС увеличит количество наших вариантов оплаты и снизит нашу уязвимость", - отметил он в ходе открытой пленарной сессии БРИКС. Накануне в ЮАР открылся трехдневный саммит БРИКС - лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики вместе с представителями десятков стран обсуждают вопрос о расширении группы и принятии в ее ряды новых членов.
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экономика, бразилия, юар, россия, луис инасиу лула да силва, брикс
Экономика, Бразилия, ЮАР, Россия, Луис Инасиу Лула да Силва, БРИКС
Глава Бразилии рассказал о важности создания валюты БРИКС

Лула да Силва: создание валюты для членов БРИКС снизит уязвимость объединения

© AFP 2023 / GIANLUIGI GUERCIA/POOLПрезидент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время открытой пленарной сессии БРИКС
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время открытой пленарной сессии БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© AFP 2023 / GIANLUIGI GUERCIA/POOL
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время открытой пленарной сессии БРИКС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Создание валюты для членов БРИКС снизит уязвимость объединения, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
"Создание общей действительной единицы (валюты) для наших торговых переводов и инвестиций для стран БРИКС увеличит количество наших вариантов оплаты и снизит нашу уязвимость", - отметил он в ходе открытой пленарной сессии БРИКС.
Накануне в ЮАР открылся трехдневный саммит БРИКС - лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики вместе с представителями десятков стран обсуждают вопрос о расширении группы и принятии в ее ряды новых членов.
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Вчера, 13:09
 
ЭкономикаБразилияЮАРРоссияЛуис Инасиу Лула да СилваБРИКС
 
 
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