https://ria.ru/20230823/valyuta-1891731530.html

Глава Бразилии рассказал о важности создания валюты БРИКС

Глава Бразилии рассказал о важности создания валюты БРИКС - РИА Новости, 23.08.2023

Глава Бразилии рассказал о важности создания валюты БРИКС

Создание валюты для членов БРИКС снизит уязвимость объединения, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T13:12

2023-08-23T13:12

2023-08-23T13:39

экономика

бразилия

юар

россия

луис инасиу лула да силва

брикс

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Создание валюты для членов БРИКС снизит уязвимость объединения, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. "Создание общей действительной единицы (валюты) для наших торговых переводов и инвестиций для стран БРИКС увеличит количество наших вариантов оплаты и снизит нашу уязвимость", - отметил он в ходе открытой пленарной сессии БРИКС. Накануне в ЮАР открылся трехдневный саммит БРИКС - лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики вместе с представителями десятков стран обсуждают вопрос о расширении группы и принятии в ее ряды новых членов.

https://ria.ru/20230823/briks-1891729505.html

бразилия

юар

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, бразилия, юар, россия, луис инасиу лула да силва, брикс