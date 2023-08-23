https://ria.ru/20230823/tseny-1891759586.html

Минпромторг оценил ситуацию с ценами на социально значимые товары

Минпромторг оценил ситуацию с ценами на социально значимые товары - РИА Новости, 23.08.2023

Минпромторг оценил ситуацию с ценами на социально значимые товары

Ситуация с ценами по большинству социально значимых товаров в России сейчас нормальная, дешевеет "борщевой набор", сообщил журналистам статс-секретарь -... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T14:58

2023-08-23T14:58

2023-08-23T14:59

россия

виктор евтухов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Ситуация с ценами по большинству социально значимых товаров в России сейчас нормальная, дешевеет "борщевой набор", сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. "Минпромторг России постоянно мониторит цены на социально значимые товары. Вчера на рабочее совещание, посвященное анализу цен на продовольствие в стране, пригласили в первую очередь все регионы, а также торговые и отраслевые ассоциации, коллег из Минсельхоза России, ФАС России и Росстата... Все регионы отчитались и подтвердили, что в целом по состоянию на 14 августа 2023 года по большинству социально значимых товаров ситуация нормальная", - заявил он. По словам Евтухова, новый урожай плодоовощной группы хороший, "поэтому цена на традиционно подорожавший в июле "борщевой набор" уже в начале августа начала снижаться". Так, вторую неделю дешевеют все его компоненты: капуста, морковь, лук, а лидер по темпам снижения - картофель. "Кроме того, коллеги из Минсельхоза, а также представители отраслевых ассоциаций, приглашенные на совещание, отметили, что, по их расчетам, в сентябре также ожидается и снижение цен на мясо - в связи с окончанием так называемого шашлычного сезона", - добавил он. Замглавы также напомнил, что, по данным Росстата, на неделе с 8 по 14 августа 2023 года в сегменте продовольственных товаров цены почти не изменились, при этом по ряду социально значимых товаров есть ощутимое снижение. В то же время ускорилось и снижение цен на молочную продукцию, подешевела мука.

https://ria.ru/20230821/tseny-1891346929.html

https://ria.ru/20230807/indeyka-1888546061.html

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россия, виктор евтухов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)