https://ria.ru/20230823/tseny-1891759586.html
Минпромторг оценил ситуацию с ценами на социально значимые товары
Минпромторг оценил ситуацию с ценами на социально значимые товары - РИА Новости, 23.08.2023
Минпромторг оценил ситуацию с ценами на социально значимые товары
Ситуация с ценами по большинству социально значимых товаров в России сейчас нормальная, дешевеет "борщевой набор", сообщил журналистам статс-секретарь -... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T14:58
2023-08-23T14:58
2023-08-23T14:59
россия
виктор евтухов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Ситуация с ценами по большинству социально значимых товаров в России сейчас нормальная, дешевеет "борщевой набор", сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. "Минпромторг России постоянно мониторит цены на социально значимые товары. Вчера на рабочее совещание, посвященное анализу цен на продовольствие в стране, пригласили в первую очередь все регионы, а также торговые и отраслевые ассоциации, коллег из Минсельхоза России, ФАС России и Росстата... Все регионы отчитались и подтвердили, что в целом по состоянию на 14 августа 2023 года по большинству социально значимых товаров ситуация нормальная", - заявил он. По словам Евтухова, новый урожай плодоовощной группы хороший, "поэтому цена на традиционно подорожавший в июле "борщевой набор" уже в начале августа начала снижаться". Так, вторую неделю дешевеют все его компоненты: капуста, морковь, лук, а лидер по темпам снижения - картофель. "Кроме того, коллеги из Минсельхоза, а также представители отраслевых ассоциаций, приглашенные на совещание, отметили, что, по их расчетам, в сентябре также ожидается и снижение цен на мясо - в связи с окончанием так называемого шашлычного сезона", - добавил он. Замглавы также напомнил, что, по данным Росстата, на неделе с 8 по 14 августа 2023 года в сегменте продовольственных товаров цены почти не изменились, при этом по ряду социально значимых товаров есть ощутимое снижение. В то же время ускорилось и снижение цен на молочную продукцию, подешевела мука.
https://ria.ru/20230821/tseny-1891346929.html
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россия, виктор евтухов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Россия, Виктор Евтухов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Минпромторг оценил ситуацию с ценами на социально значимые товары
Минпромторг назвал цены на большинство социально значимых товаров нормальными
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Ситуация с ценами по большинству социально значимых товаров в России сейчас нормальная, дешевеет "борщевой набор", сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
"Минпромторг России постоянно мониторит цены на социально значимые товары. Вчера на рабочее совещание, посвященное анализу цен на продовольствие в стране, пригласили в первую очередь все регионы, а также торговые и отраслевые ассоциации, коллег из Минсельхоза
России, ФАС
России и Росстата
... Все регионы отчитались и подтвердили, что в целом по состоянию на 14 августа 2023 года по большинству социально значимых товаров ситуация нормальная", - заявил он.
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По словам Евтухова, новый урожай плодоовощной группы хороший, "поэтому цена на традиционно подорожавший в июле "борщевой набор" уже в начале августа начала снижаться". Так, вторую неделю дешевеют все его компоненты: капуста, морковь, лук, а лидер по темпам снижения - картофель.
"Кроме того, коллеги из Минсельхоза, а также представители отраслевых ассоциаций, приглашенные на совещание, отметили, что, по их расчетам, в сентябре также ожидается и снижение цен на мясо - в связи с окончанием так называемого шашлычного сезона", - добавил он.
Замглавы также напомнил, что, по данным Росстата, на неделе с 8 по 14 августа 2023 года в сегменте продовольственных товаров цены почти не изменились, при этом по ряду социально значимых товаров есть ощутимое снижение. В то же время ускорилось и снижение цен на молочную продукцию, подешевела мука.
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