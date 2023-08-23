https://ria.ru/20230823/trukhmanova-1891723248.html

Саратовского политика исключат из "Единой России" за высказывания о Путине

Саратовского политика исключат из "Единой России" за высказывания о Путине - РИА Новости, 23.08.2023

Саратовского политика исключат из "Единой России" за высказывания о Путине

Вопрос об исключении Юлии Трухмановой из "Единой России" в связи с абсурдными и глупыми высказываниями о руководстве страны будет рассмотрен на заседании... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T12:48

2023-08-23T12:48

2023-08-23T12:48

политика

единая россия

саратовская область

маркс

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САМАРА, 23 авг - РИА Новости. Вопрос об исключении Юлии Трухмановой из "Единой России" в связи с абсурдными и глупыми высказываниями о руководстве страны будет рассмотрен на заседании саратовского политсовета партии в ближайшее время, сообщили в региональном отделении ЕР. "В связи с возмутительными, абсурдными и откровенно глупыми высказываниями депутата совета депутатов города Маркса Юлии Трухмановой о руководстве нашей страны принято решение о ее исключении из партии и фракции. Также она будет исключена из числа кандидатов в депутаты представительного органа нового созыва от "Единой России", - говорится в сообщении. Саратовский политик, самовыдвиженец Дмитрий Липенский опубликовал в сети аудиозапись беседы с Трухмановой, где она обсуждает процесс приватизации в стране и дает негативную оценку деятельности Владимира Путина в 1990-е годы.

https://ria.ru/20221031/deputat-1827992158.html

саратовская область

маркс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, единая россия, саратовская область, маркс