https://ria.ru/20230823/trukhmanova-1891723248.html
Саратовского политика исключат из "Единой России" за высказывания о Путине
Саратовского политика исключат из "Единой России" за высказывания о Путине - РИА Новости, 23.08.2023
Саратовского политика исключат из "Единой России" за высказывания о Путине
Вопрос об исключении Юлии Трухмановой из "Единой России" в связи с абсурдными и глупыми высказываниями о руководстве страны будет рассмотрен на заседании... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T12:48
2023-08-23T12:48
2023-08-23T12:48
политика
единая россия
саратовская область
маркс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156353/81/1563538168_0:210:2896:1839_1920x0_80_0_0_d4b93ad689edd3b66eaed812827e4eba.jpg
САМАРА, 23 авг - РИА Новости. Вопрос об исключении Юлии Трухмановой из "Единой России" в связи с абсурдными и глупыми высказываниями о руководстве страны будет рассмотрен на заседании саратовского политсовета партии в ближайшее время, сообщили в региональном отделении ЕР. "В связи с возмутительными, абсурдными и откровенно глупыми высказываниями депутата совета депутатов города Маркса Юлии Трухмановой о руководстве нашей страны принято решение о ее исключении из партии и фракции. Также она будет исключена из числа кандидатов в депутаты представительного органа нового созыва от "Единой России", - говорится в сообщении. Саратовский политик, самовыдвиженец Дмитрий Липенский опубликовал в сети аудиозапись беседы с Трухмановой, где она обсуждает процесс приватизации в стране и дает негативную оценку деятельности Владимира Путина в 1990-е годы.
https://ria.ru/20221031/deputat-1827992158.html
саратовская область
маркс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156353/81/1563538168_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_437cf2cbdd3ae7d4f3eec0d6211c406b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, единая россия, саратовская область, маркс
Политика, Единая Россия, Саратовская область, Маркс
Саратовского политика исключат из "Единой России" за высказывания о Путине
Саратовского политика Трухманову исключат из ЕР за высказывания о Путине