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Саратовского политика исключат из "Единой России" за высказывания о Путине - РИА Новости, 23.08.2023
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12:48 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/trukhmanova-1891723248.html
Саратовского политика исключат из "Единой России" за высказывания о Путине
Саратовского политика исключат из "Единой России" за высказывания о Путине - РИА Новости, 23.08.2023
Саратовского политика исключат из "Единой России" за высказывания о Путине
Вопрос об исключении Юлии Трухмановой из "Единой России" в связи с абсурдными и глупыми высказываниями о руководстве страны будет рассмотрен на заседании... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T12:48
2023-08-23T12:48
политика
единая россия
саратовская область
маркс
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САМАРА, 23 авг - РИА Новости. Вопрос об исключении Юлии Трухмановой из "Единой России" в связи с абсурдными и глупыми высказываниями о руководстве страны будет рассмотрен на заседании саратовского политсовета партии в ближайшее время, сообщили в региональном отделении ЕР. "В связи с возмутительными, абсурдными и откровенно глупыми высказываниями депутата совета депутатов города Маркса Юлии Трухмановой о руководстве нашей страны принято решение о ее исключении из партии и фракции. Также она будет исключена из числа кандидатов в депутаты представительного органа нового созыва от "Единой России", - говорится в сообщении. Саратовский политик, самовыдвиженец Дмитрий Липенский опубликовал в сети аудиозапись беседы с Трухмановой, где она обсуждает процесс приватизации в стране и дает негативную оценку деятельности Владимира Путина в 1990-е годы.
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саратовская область
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политика, единая россия, саратовская область, маркс
Политика, Единая Россия, Саратовская область, Маркс
Саратовского политика исключат из "Единой России" за высказывания о Путине

Саратовского политика Трухманову исключат из ЕР за высказывания о Путине

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСъезд партии "Единая Россия"
Съезд партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Съезд партии "Единая Россия". Архивное фото
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САМАРА, 23 авг - РИА Новости. Вопрос об исключении Юлии Трухмановой из "Единой России" в связи с абсурдными и глупыми высказываниями о руководстве страны будет рассмотрен на заседании саратовского политсовета партии в ближайшее время, сообщили в региональном отделении ЕР.
"В связи с возмутительными, абсурдными и откровенно глупыми высказываниями депутата совета депутатов города Маркса Юлии Трухмановой о руководстве нашей страны принято решение о ее исключении из партии и фракции. Также она будет исключена из числа кандидатов в депутаты представительного органа нового созыва от "Единой России", - говорится в сообщении.
Саратовский политик, самовыдвиженец Дмитрий Липенский опубликовал в сети аудиозапись беседы с Трухмановой, где она обсуждает процесс приватизации в стране и дает негативную оценку деятельности Владимира Путина в 1990-е годы.
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