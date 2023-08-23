https://ria.ru/20230823/summit-1891728649.html
Путин выступил на саммите БРИКС
Путин выступил на саммите БРИКС - РИА Новости, 23.08.2023
Путин выступил на саммите БРИКС
Владимир Путин по видеосвязи принял участие в XV саммите БРИКС, который проходит в Йоханнесбурге. Ключевые заявления президента — в материале РИА Новости. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T13:05
2023-08-23T13:05
2023-08-23T13:45
брикс
владимир путин
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Владимир Путин по видеосвязи принял участие в XV саммите БРИКС, который проходит в Йоханнесбурге. Ключевые заявления президента — в материале РИА Новости.Глава государства отметил, что "пятерка" — Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР — по праву утвердилась на глобальной арене как авторитетная структура. Положение организации постоянно укрепляется, а ее курс отвечает устремлениям основной части международного сообщества — мирового большинства."Мы все единодушно выступаем в пользу формирования многополярного миропорядка, по-настоящему справедливого и основанного на международном праве при соблюдении ключевых принципов Устава ООН, включая суверенное право и уважение права каждого народа на собственную модель развития".Страны БРИКС против гегемонии и политики неоколониализма, подчеркнул президент.Он призвал участников "пятерки" расширять расчеты в национальных валютах и межбанковскую кооперацию, а также учредить постоянно действующую комиссию по транспорту, которая бы занималась в том числе логистикой.Россия приветствует укрепление сотрудничества в рамках БРИКС в области глобальных инноваций, продолжил глава государства."Рассчитываем на активизацию сотрудничества в рамках инициативы глобальной сети исследовательских инфраструктур БРИКС, поддержкой и развитием которой мог бы заняться специальный целевой фонд".Путин напомнил, что в следующем году председательство в БРИКС переходит к России, и предложил провести встречу на высшем уровне в октябре 2024-го в Казани.Всего планируется около 200 политических, экономических и общественных мероприятий, в которых примут участие более десяти российских городов, указал президент.Он пригласил страны "пятерки" принять участие в Международном культурном форуме, который планируется провести в Санкт-Петербурге в ноябре. Российский лидер пояснил, что мероприятие могло бы стать площадкой для диалога о будущем культуры в мире.Сегодня БРИКС объединяет пять стран, но желание присоединиться к экономическому блоку уже выразили 23 государства, в том числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
https://ria.ru/20230823/ukraina-1891726898.html
https://ria.ru/20230823/briks-1891739948.html
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Выступление Путина во второй день саммита БРИКС
Выступление Путина во второй день саммита БРИКС
2023-08-23T13:05
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брикс, владимир путин
Путин выступил на саммите БРИКС
Путин выступил на XV саммите глав стран БРИКС