https://ria.ru/20230823/stress-1891628464.html
Названы продукты, помогающие справиться со стрессом
Названы продукты, помогающие справиться со стрессом - РИА Новости, 23.08.2023
Названы продукты, помогающие справиться со стрессом
Существуют продукты, употребление которых помогает лучше переносить психоэмоциональные перегрузки, рассказал в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T02:10
2023-08-23T02:10
2023-08-23T02:10
общество
андрей бобровский
здоровье - общество
стресс
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Существуют продукты, употребление которых помогает лучше переносить психоэмоциональные перегрузки, рассказал в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский.В стрессовой ситуации правильное питание препятствует истощению организма, отметил он."Это еда, богатая в первую очередь магнием и цинком. Плюс она должна быть богата омега-3 и омега-6 полиненасыщенными жирными кислотами. Многие эксперты также говорят про важность фолиевой кислоты", – пояснил Бобровский.По его словам, пища, содержащая эти вещества, может помочь человеку не только перенести уже наступившие психоэмоциональные перегрузки, но и подготовиться к предстоящим испытаниям. В частности, врач советует употреблять ягоды, фрукты и зелень."Это клубника, апельсин, мандарин, грейпфрут, авокадо, то есть ягоды и фрукты. Что касается зелени, то больше всего хвалят шпинат – источник магния", – уточнил Бобровский.Для достижения антистрессового эффекта необходимо, чтобы по объему ягоды, фрукты и зелень составляли около четверти рациона, считает он.Также поддержать организм можно с помощью перепелиных яиц, орехов и жирной рыбы, продолжил диетолог."Омега-3 и омега-6 жирные кислоты – это жирная рыба. Сельдь, скумбрия, салака – подобная рыба обладает антистрессовым эффектом. Орехи и семечки тоже основательно помогают при мозговых перегрузках и стрессе", – добавил Андрей Бобровский в интервью радио Sputnik.Продуманный рацион поможет легче перенести стрессовую ситуацию, однако рассчитывать только на него не стоит – при повышенной психоэмоциональной нагрузке рекомендуется проконсультироваться с психологом, заключил врач.
https://ria.ru/20230802/stress-1887708063.html
https://ria.ru/20230406/nauka-1863276703.html
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РИА Новости
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общество, андрей бобровский, здоровье - общество, стресс
Общество, Андрей Бобровский, Здоровье - Общество, стресс
Названы продукты, помогающие справиться со стрессом
Доцент Бобровский посоветовал есть ягоды, фрукты и зелень для борьбы со стрессом
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.
Существуют продукты, употребление которых помогает лучше переносить психоэмоциональные перегрузки, рассказал в интервью радио Sputnik
врач-диетолог, кандидат медицинских наук, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский.
В стрессовой ситуации правильное питание препятствует истощению организма, отметил он.
«
"Это еда, богатая в первую очередь магнием и цинком. Плюс она должна быть богата омега-3 и омега-6 полиненасыщенными жирными кислотами. Многие эксперты также говорят про важность фолиевой кислоты", – пояснил Бобровский.
По его словам, пища, содержащая эти вещества, может помочь человеку не только перенести уже наступившие психоэмоциональные перегрузки, но и подготовиться к предстоящим испытаниям. В частности, врач советует употреблять ягоды, фрукты и зелень.
"Это клубника, апельсин, мандарин, грейпфрут, авокадо, то есть ягоды и фрукты. Что касается зелени, то больше всего хвалят шпинат – источник магния", – уточнил Бобровский.
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Для достижения антистрессового эффекта необходимо, чтобы по объему ягоды, фрукты и зелень составляли около четверти рациона, считает он.
Также поддержать организм можно с помощью перепелиных яиц, орехов и жирной рыбы, продолжил диетолог.
"Омега-3 и омега-6 жирные кислоты – это жирная рыба. Сельдь, скумбрия, салака – подобная рыба обладает антистрессовым эффектом. Орехи и семечки тоже основательно помогают при мозговых перегрузках и стрессе", – добавил Андрей Бобровский в интервью радио Sputnik.
Продуманный рацион поможет легче перенести стрессовую ситуацию, однако рассчитывать только на него не стоит – при повышенной психоэмоциональной нагрузке рекомендуется проконсультироваться с психологом, заключил врач.
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