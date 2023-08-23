https://ria.ru/20230823/stress-1891628464.html

Названы продукты, помогающие справиться со стрессом

Названы продукты, помогающие справиться со стрессом - РИА Новости, 23.08.2023

Названы продукты, помогающие справиться со стрессом

Существуют продукты, употребление которых помогает лучше переносить психоэмоциональные перегрузки, рассказал в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T02:10

2023-08-23T02:10

2023-08-23T02:10

общество

андрей бобровский

здоровье - общество

стресс

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Существуют продукты, употребление которых помогает лучше переносить психоэмоциональные перегрузки, рассказал в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский.В стрессовой ситуации правильное питание препятствует истощению организма, отметил он."Это еда, богатая в первую очередь магнием и цинком. Плюс она должна быть богата омега-3 и омега-6 полиненасыщенными жирными кислотами. Многие эксперты также говорят про важность фолиевой кислоты", – пояснил Бобровский.По его словам, пища, содержащая эти вещества, может помочь человеку не только перенести уже наступившие психоэмоциональные перегрузки, но и подготовиться к предстоящим испытаниям. В частности, врач советует употреблять ягоды, фрукты и зелень."Это клубника, апельсин, мандарин, грейпфрут, авокадо, то есть ягоды и фрукты. Что касается зелени, то больше всего хвалят шпинат – источник магния", – уточнил Бобровский.Для достижения антистрессового эффекта необходимо, чтобы по объему ягоды, фрукты и зелень составляли около четверти рациона, считает он.Также поддержать организм можно с помощью перепелиных яиц, орехов и жирной рыбы, продолжил диетолог."Омега-3 и омега-6 жирные кислоты – это жирная рыба. Сельдь, скумбрия, салака – подобная рыба обладает антистрессовым эффектом. Орехи и семечки тоже основательно помогают при мозговых перегрузках и стрессе", – добавил Андрей Бобровский в интервью радио Sputnik.Продуманный рацион поможет легче перенести стрессовую ситуацию, однако рассчитывать только на него не стоит – при повышенной психоэмоциональной нагрузке рекомендуется проконсультироваться с психологом, заключил врач.

https://ria.ru/20230802/stress-1887708063.html

https://ria.ru/20230406/nauka-1863276703.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, андрей бобровский, здоровье - общество, стресс