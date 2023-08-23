https://ria.ru/20230823/spetsoperatsiya-1891659645.html
В районах под Купянском находят погибших военных ВСУ, заявил Марочко
В районах под Купянском находят погибших военных ВСУ, заявил Марочко - РИА Новости, 23.08.2023
В районах под Купянском находят погибших военных ВСУ, заявил Марочко
Бойцы ВС РФ при захвате украинских позиций на купянском направлении находят много тел солдат ВСУ, в том числе погибших уже давно, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T09:18
2023-08-23T09:18
2023-08-23T09:18
в мире
россия
луганская народная республика
харьковская область
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 23 авг - РИА Новости. Бойцы ВС РФ при захвате украинских позиций на купянском направлении находят много тел солдат ВСУ, в том числе погибших уже давно, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, "при освобождении Харьковской области и занятии военнослужащими РФ новых рубежей, проходящих по линии бывших украинских позиций, в большинстве случаях выявляются" тела и останки погибших украинских боевиков. Эксперт сделал вывод, что украинские военные длительное время не эвакуировали убитых сослуживцев и вели боевые действия, находясь среди тел погибших. В минувший вторник Минобороны РФ сообщило, что войска Украины на купянском и запорожском направлениях за сутки потеряли около 190 военнослужащих. Там отметили, что на купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск отразили пять атак штурмовых отрядов 41-й, 66-й, 67-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад Украины в районах Синьковки Харьковской области, Новоселовского и Райгородки ЛНР.
https://ria.ru/20230822/vsu-1891558294.html
https://ria.ru/20230822/poteri-1891529185.html
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в мире, россия, луганская народная республика, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Луганская Народная Республика, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
В районах под Купянском находят погибших военных ВСУ, заявил Марочко
Марочко: бойцы находят в отбитых районах под Купянском погибших военных ВСУ