https://ria.ru/20230823/spetsoperatsiya-1891659645.html

В районах под Купянском находят погибших военных ВСУ, заявил Марочко

В районах под Купянском находят погибших военных ВСУ, заявил Марочко - РИА Новости, 23.08.2023

В районах под Купянском находят погибших военных ВСУ, заявил Марочко

Бойцы ВС РФ при захвате украинских позиций на купянском направлении находят много тел солдат ВСУ, в том числе погибших уже давно, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T09:18

2023-08-23T09:18

2023-08-23T09:18

в мире

россия

луганская народная республика

харьковская область

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 23 авг - РИА Новости. Бойцы ВС РФ при захвате украинских позиций на купянском направлении находят много тел солдат ВСУ, в том числе погибших уже давно, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, "при освобождении Харьковской области и занятии военнослужащими РФ новых рубежей, проходящих по линии бывших украинских позиций, в большинстве случаях выявляются" тела и останки погибших украинских боевиков. Эксперт сделал вывод, что украинские военные длительное время не эвакуировали убитых сослуживцев и вели боевые действия, находясь среди тел погибших. В минувший вторник Минобороны РФ сообщило, что войска Украины на купянском и запорожском направлениях за сутки потеряли около 190 военнослужащих. Там отметили, что на купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск отразили пять атак штурмовых отрядов 41-й, 66-й, 67-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад Украины в районах Синьковки Харьковской области, Новоселовского и Райгородки ЛНР.

https://ria.ru/20230822/vsu-1891558294.html

https://ria.ru/20230822/poteri-1891529185.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, луганская народная республика, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины