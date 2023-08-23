https://ria.ru/20230823/serial-1891742262.html

Сиквел "Секса в большом городе" продлили на еще один сезон

Сиквел "Секса в большом городе" продлили на еще один сезон - РИА Новости, 23.08.2023

Сиквел "Секса в большом городе" продлили на еще один сезон

Сиквел сериала "Секс в большом городе" – "И просто так" продлили на третий сезон, пишет Daily Mail. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T13:42

2023-08-23T13:42

2023-08-23T13:42

культура

технологии

россия

сара джессика паркер

кино и сериалы

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Сиквел сериала "Секс в большом городе" – "И просто так" продлили на третий сезон, пишет Daily Mail.Представитель компании Max Сара Обри отметила, что новые эпизоды оказались очень популярными, поэтому продюсеры решили продолжать съемки. Продолжение сериала можно посмотреть и в России. Эпизоды официально доступны на стриминговых площадках, однако выпуски приведены в соответствие с законодательством. Например, в российском варианте нет ЛГБТ-сцен и диалогов. Кроме того, не уточняется об актерском составе третьего сезона. В первом не было героини Ким Кэтролл Саманты. Актриса отказалась сниматься в продолжении сериала. По данным источников, из-за неприязни к Саре Джессике Паркер (Кэрри) и продюсерам ленты. При этом артистка все же появится в эпизоде последней серии второго сезона, которая выйдет 24 августа: она будет разговаривать по телефону с Брэдшоу. Кэтролл не контактировала на съемочной площадке с Паркер, что было ее условием. "И просто так" вышел в конце 2021 года (в России в начале 2022 года), второй сезон – в 2023 году. Оригинальный сериал шел с 1998 по 2004-й. Также выходили две одноименные полнометражные ленты в 2008-м и 2010-м.

https://ria.ru/20220505/cattrall-1787037822.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

технологии, россия, сара джессика паркер, кино и сериалы