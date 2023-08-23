Источник: визит Эрдогана в Россию помог бы возобновить зерновую сделку
Возможные визиты лидера и главы МИД Турции в Россию помогли бы зерновой сделке
© AP Photo / Andrew KravchenkoПогрузка зерна в порту Измаила
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Погрузка зерна в порту Измаила. Архивное фото
АНКАРА, 23 авг – РИА Новости. Возможные визиты главы МИД Турции Хакана Фидана и президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию могут способствовать возобновлению "зерновой сделки" с учетом интересов всех сторон, сообщил РИА Новости источник, участвующий в переговорном процессе.
Согласно информации, полученной газетой Yeni Şafak из президентских источников, возможный визит президента Эрдогана в Россию имеет решающее значение для достижения соглашения по "зерновой сделке". С другой стороны, утверждается, что Турция считает альтернативные маршруты без России "нездоровыми". Советник президента Акиф Чагатай Кылыч отправляется на Украину, а министр иностранных дел Хакан Фидан, как ожидается, посетит Украину и Россию.
"Мы очень надеемся, что эти возможные визиты дадут толчок процессу. А переговоры турецкого лидера и главы МИД (в России) станут эффективными для нашей инициативы (черноморской зерновой), на возобновление которой с учетом всех сторон мы рассчитываем", - сообщил собеседник агентства.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.