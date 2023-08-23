https://ria.ru/20230823/sdelka-1891655885.html

Источник: визит Эрдогана в Россию помог бы возобновить зерновую сделку

Источник: визит Эрдогана в Россию помог бы возобновить зерновую сделку - РИА Новости, 23.08.2023

Источник: визит Эрдогана в Россию помог бы возобновить зерновую сделку

Возможные визиты главы МИД Турции Хакана Фидана и президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию могут способствовать возобновлению "зерновой сделки" с... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T08:46

2023-08-23T08:46

2023-08-23T08:46

россия

турция

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

украина

зерновая сделка

хакан фидан

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АНКАРА, 23 авг – РИА Новости. Возможные визиты главы МИД Турции Хакана Фидана и президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию могут способствовать возобновлению "зерновой сделки" с учетом интересов всех сторон, сообщил РИА Новости источник, участвующий в переговорном процессе. Согласно информации, полученной газетой Yeni Şafak из президентских источников, возможный визит президента Эрдогана в Россию имеет решающее значение для достижения соглашения по "зерновой сделке". С другой стороны, утверждается, что Турция считает альтернативные маршруты без России "нездоровыми". Советник президента Акиф Чагатай Кылыч отправляется на Украину, а министр иностранных дел Хакан Фидан, как ожидается, посетит Украину и Россию. "Мы очень надеемся, что эти возможные визиты дадут толчок процессу. А переговоры турецкого лидера и главы МИД (в России) станут эффективными для нашей инициативы (черноморской зерновой), на возобновление которой с учетом всех сторон мы рассчитываем", - сообщил собеседник агентства. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230822/sdelka-1891591318.html

россия

турция

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, украина, зерновая сделка, хакан фидан