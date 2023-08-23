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Источник: визит Эрдогана в Россию помог бы возобновить зерновую сделку - РИА Новости, 23.08.2023
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08:46 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/sdelka-1891655885.html
Источник: визит Эрдогана в Россию помог бы возобновить зерновую сделку
Источник: визит Эрдогана в Россию помог бы возобновить зерновую сделку - РИА Новости, 23.08.2023
Источник: визит Эрдогана в Россию помог бы возобновить зерновую сделку
Возможные визиты главы МИД Турции Хакана Фидана и президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию могут способствовать возобновлению "зерновой сделки" с... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T08:46
2023-08-23T08:46
россия
турция
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
украина
зерновая сделка
хакан фидан
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АНКАРА, 23 авг – РИА Новости. Возможные визиты главы МИД Турции Хакана Фидана и президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию могут способствовать возобновлению "зерновой сделки" с учетом интересов всех сторон, сообщил РИА Новости источник, участвующий в переговорном процессе. Согласно информации, полученной газетой Yeni Şafak из президентских источников, возможный визит президента Эрдогана в Россию имеет решающее значение для достижения соглашения по "зерновой сделке". С другой стороны, утверждается, что Турция считает альтернативные маршруты без России "нездоровыми". Советник президента Акиф Чагатай Кылыч отправляется на Украину, а министр иностранных дел Хакан Фидан, как ожидается, посетит Украину и Россию. "Мы очень надеемся, что эти возможные визиты дадут толчок процессу. А переговоры турецкого лидера и главы МИД (в России) станут эффективными для нашей инициативы (черноморской зерновой), на возобновление которой с учетом всех сторон мы рассчитываем", - сообщил собеседник агентства. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
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россия, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, украина, зерновая сделка, хакан фидан
Россия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Украина, Зерновая сделка, Хакан Фидан
Источник: визит Эрдогана в Россию помог бы возобновить зерновую сделку

Возможные визиты лидера и главы МИД Турции в Россию помогли бы зерновой сделке

© AP Photo / Andrew KravchenkoПогрузка зерна в порту Измаила
Погрузка зерна в порту Измаила - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Погрузка зерна в порту Измаила. Архивное фото
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АНКАРА, 23 авг – РИА Новости. Возможные визиты главы МИД Турции Хакана Фидана и президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию могут способствовать возобновлению "зерновой сделки" с учетом интересов всех сторон, сообщил РИА Новости источник, участвующий в переговорном процессе.
Согласно информации, полученной газетой Yeni Şafak из президентских источников, возможный визит президента Эрдогана в Россию имеет решающее значение для достижения соглашения по "зерновой сделке". С другой стороны, утверждается, что Турция считает альтернативные маршруты без России "нездоровыми". Советник президента Акиф Чагатай Кылыч отправляется на Украину, а министр иностранных дел Хакан Фидан, как ожидается, посетит Украину и Россию.
"Мы очень надеемся, что эти возможные визиты дадут толчок процессу. А переговоры турецкого лидера и главы МИД (в России) станут эффективными для нашей инициативы (черноморской зерновой), на возобновление которой с учетом всех сторон мы рассчитываем", - сообщил собеседник агентства.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Выгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Путин назвал условие для возвращения к зерновой сделке
22 августа, 19:12
 
РоссияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинУкраинаЗерновая сделкаХакан Фидан
 
 
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