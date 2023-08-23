Рейтинг@Mail.ru
В Росавиации назвали владельца разбившегося под Тверью самолета - РИА Новости, 23.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:09 23.08.2023 (обновлено: 21:38 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/samolet-1891851174.html
В Росавиации назвали владельца разбившегося под Тверью самолета
В Росавиации назвали владельца разбившегося под Тверью самолета - РИА Новости, 23.08.2023
В Росавиации назвали владельца разбившегося под Тверью самолета
Самолёт, разбившийся в Тверской области, принадлежал ООО "МНТ- Аэро", которое специализируется на бизнес-перевозках, сообщила Росавиация в телеграм-канале... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T21:09
2023-08-23T21:38
тверь
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
москва
санкт-петербург
крушение частного самолета в тверской области
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891840851_28:788:1369:1542_1920x0_80_0_0_59e33a327e84181b8b04903c5c0df892.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Самолёт, разбившийся в Тверской области, принадлежал ООО "МНТ- Аэро", которое специализируется на бизнес-перевозках, сообщила Росавиация в телеграм-канале ведомства."Специально созданная комиссия Росавиации приступила к расследованию обстоятельств и причин авиационного происшествия с самолётом Embraer – 135 (ЕВМ-135BJ), происшедшего 23 августа в Тверской области. Самолёт принадлежал ООО "МНТ-Аэро", специализирующегося на бизнес-перевозках", - говорится в сообщении.Вечером в среду частный самолет Embraer Legacy Москва – Петербург упал в Тверской области. По данным МЧС, на борту находились 10 человек, все они погибли.Комиссия приступила к сбору фактических материалов о подготовке экипажа, техническом состоянии воздушного судна, метеорологической обстановке на маршруте полёта, работе диспетчерских служб и наземного радиотехнического оборудования."На этом этапе расследования специалистами также предстоит осуществить поиск бортовых средств объективного контроля для их последующей расшифровки и анализа записей "чёрных ящиков". Расследование происшествия продолжается", - уточняет ведомство.
https://ria.ru/20230823/delo-1891853843.html
тверь
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891840851_0:662:1398:1711_1920x0_80_0_0_631e7f84bf2bd76f8eba07d26658c98c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тверь, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, москва, санкт-петербург, крушение частного самолета в тверской области, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Тверь, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия, Москва, Санкт-Петербург, Крушение частного самолета в Тверской области, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Росавиации назвали владельца разбившегося под Тверью самолета

Компания-владелец упавшего под Тверью самолета занимается бизнес-перевозками

© Кадр видео очевидцаМомент падения самолета в Тверской области
Момент падения самолета в Тверской области
© Кадр видео очевидца
Момент падения самолета в Тверской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Самолёт, разбившийся в Тверской области, принадлежал ООО "МНТ- Аэро", которое специализируется на бизнес-перевозках, сообщила Росавиация в телеграм-канале ведомства.
«
"Специально созданная комиссия Росавиации приступила к расследованию обстоятельств и причин авиационного происшествия с самолётом Embraer – 135 (ЕВМ-135BJ), происшедшего 23 августа в Тверской области. Самолёт принадлежал ООО "МНТ-Аэро", специализирующегося на бизнес-перевозках", - говорится в сообщении.
Вечером в среду частный самолет Embraer Legacy МоскваПетербург упал в Тверской области. По данным МЧС, на борту находились 10 человек, все они погибли.
Комиссия приступила к сбору фактических материалов о подготовке экипажа, техническом состоянии воздушного судна, метеорологической обстановке на маршруте полёта, работе диспетчерских служб и наземного радиотехнического оборудования.
"На этом этапе расследования специалистами также предстоит осуществить поиск бортовых средств объективного контроля для их последующей расшифровки и анализа записей "чёрных ящиков". Расследование происшествия продолжается", - уточняет ведомство.
Дым после падения самолета в Тверской области
СК завел дело после авиакатастрофы под Тверью
Вчера, 21:33
 
ТверьФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ПроисшествияМоскваСанкт-ПетербургКрушение частного самолета в Тверской областиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала