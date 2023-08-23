https://ria.ru/20230823/samolet-1891851174.html

В Росавиации назвали владельца разбившегося под Тверью самолета

В Росавиации назвали владельца разбившегося под Тверью самолета - РИА Новости, 23.08.2023

В Росавиации назвали владельца разбившегося под Тверью самолета

Самолёт, разбившийся в Тверской области, принадлежал ООО "МНТ- Аэро", которое специализируется на бизнес-перевозках, сообщила Росавиация в телеграм-канале... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T21:09

2023-08-23T21:09

2023-08-23T21:38

тверь

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

москва

санкт-петербург

крушение частного самолета в тверской области

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Самолёт, разбившийся в Тверской области, принадлежал ООО "МНТ- Аэро", которое специализируется на бизнес-перевозках, сообщила Росавиация в телеграм-канале ведомства."Специально созданная комиссия Росавиации приступила к расследованию обстоятельств и причин авиационного происшествия с самолётом Embraer – 135 (ЕВМ-135BJ), происшедшего 23 августа в Тверской области. Самолёт принадлежал ООО "МНТ-Аэро", специализирующегося на бизнес-перевозках", - говорится в сообщении.Вечером в среду частный самолет Embraer Legacy Москва – Петербург упал в Тверской области. По данным МЧС, на борту находились 10 человек, все они погибли.Комиссия приступила к сбору фактических материалов о подготовке экипажа, техническом состоянии воздушного судна, метеорологической обстановке на маршруте полёта, работе диспетчерских служб и наземного радиотехнического оборудования."На этом этапе расследования специалистами также предстоит осуществить поиск бортовых средств объективного контроля для их последующей расшифровки и анализа записей "чёрных ящиков". Расследование происшествия продолжается", - уточняет ведомство.

https://ria.ru/20230823/delo-1891853843.html

тверь

москва

санкт-петербург

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Наталья Макарова

тверь, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, москва, санкт-петербург, крушение частного самолета в тверской области, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)