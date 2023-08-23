https://ria.ru/20230823/samolet-1891851174.html
В Росавиации назвали владельца разбившегося под Тверью самолета
В Росавиации назвали владельца разбившегося под Тверью самолета - РИА Новости, 23.08.2023
В Росавиации назвали владельца разбившегося под Тверью самолета
Самолёт, разбившийся в Тверской области, принадлежал ООО "МНТ- Аэро", которое специализируется на бизнес-перевозках, сообщила Росавиация в телеграм-канале... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T21:09
2023-08-23T21:09
2023-08-23T21:38
тверь
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
москва
санкт-петербург
крушение частного самолета в тверской области
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Самолёт, разбившийся в Тверской области, принадлежал ООО "МНТ- Аэро", которое специализируется на бизнес-перевозках, сообщила Росавиация в телеграм-канале ведомства."Специально созданная комиссия Росавиации приступила к расследованию обстоятельств и причин авиационного происшествия с самолётом Embraer – 135 (ЕВМ-135BJ), происшедшего 23 августа в Тверской области. Самолёт принадлежал ООО "МНТ-Аэро", специализирующегося на бизнес-перевозках", - говорится в сообщении.Вечером в среду частный самолет Embraer Legacy Москва – Петербург упал в Тверской области. По данным МЧС, на борту находились 10 человек, все они погибли.Комиссия приступила к сбору фактических материалов о подготовке экипажа, техническом состоянии воздушного судна, метеорологической обстановке на маршруте полёта, работе диспетчерских служб и наземного радиотехнического оборудования."На этом этапе расследования специалистами также предстоит осуществить поиск бортовых средств объективного контроля для их последующей расшифровки и анализа записей "чёрных ящиков". Расследование происшествия продолжается", - уточняет ведомство.
https://ria.ru/20230823/delo-1891853843.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверь, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, москва, санкт-петербург, крушение частного самолета в тверской области, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Тверь, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия, Москва, Санкт-Петербург, Крушение частного самолета в Тверской области, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Росавиации назвали владельца разбившегося под Тверью самолета
Компания-владелец упавшего под Тверью самолета занимается бизнес-перевозками