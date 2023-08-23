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На месте крушения самолета под Тверью обнаружили тела восьми погибших
На месте крушения самолета под Тверью обнаружили тела восьми погибших - РИА Новости, 23.08.2023
На месте крушения самолета под Тверью обнаружили тела восьми погибших
Тела восьми погибших обнаружены на месте падения частного самолета в Тверской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T20:49
2023-08-23T20:49
2023-08-23T21:17
происшествия
тверь
россия
москва
евгений пригожин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
крушение частного самолета в тверской области
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Тела восьми погибших обнаружены на месте падения частного самолета в Тверской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.МЧС России сообщило в среду, что вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. МЧС уточняло, что на борту находились десять человек, из них три члена экипажа, по предварительной информации, все погибли. Как сообщили в Росавиации, начато расследование катастрофы. Согласно списку пассажиров, среди них значится фамилия и имя Евгения Пригожина."По уточненной информации, на месте крушения воздушного судна обнаружены тела восьми погибших", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что поисково-спасательные работы на месте катастрофы самолета продолжаются.
тверь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тверь, россия, москва, евгений пригожин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение частного самолета в тверской области
Происшествия, Тверь, Россия, Москва, Евгений Пригожин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Крушение частного самолета в Тверской области
На месте крушения самолета под Тверью обнаружили тела восьми погибших
На месте крушения самолета в Тверской области обнаружили тела восьми погибших