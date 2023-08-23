https://ria.ru/20230823/samolet-1891847411.html

На месте крушения самолета под Тверью обнаружили тела восьми погибших

На месте крушения самолета под Тверью обнаружили тела восьми погибших - РИА Новости, 23.08.2023

На месте крушения самолета под Тверью обнаружили тела восьми погибших

Тела восьми погибших обнаружены на месте падения частного самолета в Тверской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T20:49

2023-08-23T20:49

2023-08-23T21:17

происшествия

тверь

россия

москва

евгений пригожин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

крушение частного самолета в тверской области

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Тела восьми погибших обнаружены на месте падения частного самолета в Тверской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.МЧС России сообщило в среду, что вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. МЧС уточняло, что на борту находились десять человек, из них три члена экипажа, по предварительной информации, все погибли. Как сообщили в Росавиации, начато расследование катастрофы. Согласно списку пассажиров, среди них значится фамилия и имя Евгения Пригожина."По уточненной информации, на месте крушения воздушного судна обнаружены тела восьми погибших", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что поисково-спасательные работы на месте катастрофы самолета продолжаются.

тверь

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, тверь, россия, москва, евгений пригожин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение частного самолета в тверской области