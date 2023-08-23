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Момент падения частного самолета в Тверской области попал на видео
Момент падения частного самолета в Тверской области попал на видео - РИА Новости, 23.08.2023
Момент падения частного самолета в Тверской области попал на видео
Момент падения частного самолет Embraer, который потерпел крушение в Тверской области, попал на видео. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T20:43
2023-08-23T20:43
2023-08-23T21:17
россия
москва
санкт-петербург
евгений пригожин
игорь руденя
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
крушение частного самолета в тверской области
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РЯЗАНЬ, 23 авг – РИА Новости. Момент падения частного самолет Embraer, который потерпел крушение в Тверской области, попал на видео.На записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту.МЧС России сообщило в среду, что вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. На борту находились десять человек, из них - три члена экипажа, по предварительной информации, все погибли. Как сообщили в Росавиации, начато расследование катастрофы. Согласно списку пассажиров, среди них значится фамилия и имя Евгения Пригожина.Ситуацию взял на контроль губернатор Тверской области Игорь Руденя. Как сообщила пресс-служба правительства региона, в настоящее время на месте работают представители правоохранительных органов, МЧС. Устанавливаются детали происшествия, количество погибших в результате крушения гражданского судна уточняется.
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россия, москва, санкт-петербург, евгений пригожин, игорь руденя, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение частного самолета в тверской области
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Евгений Пригожин, Игорь Руденя, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Крушение частного самолета в Тверской области
Момент падения частного самолета в Тверской области попал на видео
Момент падения самолета Embraer в Тверской области попал на видео