https://ria.ru/20230823/samolet-1891846448.html

Момент падения частного самолета в Тверской области попал на видео

Момент падения частного самолета в Тверской области попал на видео - РИА Новости, 23.08.2023

Момент падения частного самолета в Тверской области попал на видео

Момент падения частного самолет Embraer, который потерпел крушение в Тверской области, попал на видео. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T20:43

2023-08-23T20:43

2023-08-23T21:17

россия

москва

санкт-петербург

евгений пригожин

игорь руденя

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

крушение частного самолета в тверской области

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891844295_0:234:898:739_1920x0_80_0_0_0d6cf71b8c2901b7150eecec772833b7.jpg

РЯЗАНЬ, 23 авг – РИА Новости. Момент падения частного самолет Embraer, который потерпел крушение в Тверской области, попал на видео.На записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту.МЧС России сообщило в среду, что вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. На борту находились десять человек, из них - три члена экипажа, по предварительной информации, все погибли. Как сообщили в Росавиации, начато расследование катастрофы. Согласно списку пассажиров, среди них значится фамилия и имя Евгения Пригожина.Ситуацию взял на контроль губернатор Тверской области Игорь Руденя. Как сообщила пресс-служба правительства региона, в настоящее время на месте работают представители правоохранительных органов, МЧС. Устанавливаются детали происшествия, количество погибших в результате крушения гражданского судна уточняется.

россия

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, санкт-петербург, евгений пригожин, игорь руденя, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение частного самолета в тверской области