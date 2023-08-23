https://ria.ru/20230823/samolet-1891840284.html
Частный самолет разбился в Тверской области, среди пассажиров был Пригожин
Частный самолет разбился в Тверской области, среди пассажиров был Пригожин - РИА Новости, 23.08.2023
Частный самолет разбился в Тверской области, среди пассажиров был Пригожин
Частный самолет Embraer Legacy с десятью людьми на борту упал в Тверской области, сообщили в МЧС. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T20:07
2023-08-23T20:07
2023-08-23T21:34
происшествия
россия
москва
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение частного самолета в тверской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891844295_0:234:898:739_1920x0_80_0_0_0d6cf71b8c2901b7150eecec772833b7.jpg
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Частный самолет Embraer Legacy с десятью людьми на борту упал в Тверской области, сообщили в МЧС."На борту находились десять человек, из них — три члена экипажа. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли", — подчеркнули в ведомстве.Уточняется, что самолет следовал из Москвы в Санкт-Петербург. Падение произошло около населенного пункта Куженкино. Сейчас спасатели проводят поисковые работы.В свою очередь, в Росавиации сообщили, что в списке пассажиров значатся фамилия и имя главы "Группы Вагнера" Евгения Пригожина. Там также подчеркнули, что специально созданная комиссия приступила к расследованию катастрофы. Как уточнили в ведомстве, упавший самолет принадлежал ООО "МНТ-Аэро", специализирующегося на бизнес-перевозках.Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял на контроль ситуацию с крушением самолета. Как уточнили в правительстве региона, на месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов и МЧС. Они устанавливают детали инцидента, а также уточняют количество погибших.Позднее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что на месте падения самолета обнаружили тела восьми человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. На место выехали сотрудники ведомства, которые назначат необходимые судебные экспертизы. Также они проведут следственные действия для выяснения причин катастрофы.
https://ria.ru/20230717/samolet-1884756777.html
россия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891844295_0:109:898:783_1920x0_80_0_0_c92ac706df938cd5226dbf593c38eed5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение частного самолета в тверской области
Происшествия, Россия, Москва, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение частного самолета в Тверской области
Частный самолет разбился в Тверской области, среди пассажиров был Пригожин
МЧС: в Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Частный самолет Embraer Legacy с десятью людьми на борту упал в Тверской области, сообщили в МЧС.
«
"На борту находились десять человек, из них — три члена экипажа. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли", — подчеркнули в ведомстве.
Уточняется, что самолет следовал из Москвы в Санкт-Петербург. Падение произошло около населенного пункта Куженкино. Сейчас спасатели проводят поисковые работы.
В свою очередь, в Росавиации сообщили, что в списке пассажиров значатся фамилия и имя главы "Группы Вагнера" Евгения Пригожина. Там также подчеркнули, что специально созданная комиссия приступила к расследованию катастрофы. Как уточнили в ведомстве, упавший самолет принадлежал ООО "МНТ-Аэро", специализирующегося на бизнес-перевозках.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял на контроль ситуацию с крушением самолета. Как уточнили в правительстве региона, на месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов и МЧС. Они устанавливают детали инцидента, а также уточняют количество погибших.
Позднее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что на месте падения самолета обнаружили тела восьми человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. На место выехали сотрудники ведомства, которые назначат необходимые судебные экспертизы. Также они проведут следственные действия для выяснения причин катастрофы.
В Польше самолет упал на ангар с людьми, есть погибшие