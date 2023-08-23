https://ria.ru/20230823/samolet-1891840284.html

Частный самолет разбился в Тверской области, среди пассажиров был Пригожин

Частный самолет разбился в Тверской области, среди пассажиров был Пригожин - РИА Новости, 23.08.2023

Частный самолет разбился в Тверской области, среди пассажиров был Пригожин

Частный самолет Embraer Legacy с десятью людьми на борту упал в Тверской области, сообщили в МЧС. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T20:07

2023-08-23T20:07

2023-08-23T21:34

происшествия

россия

москва

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение частного самолета в тверской области

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Частный самолет Embraer Legacy с десятью людьми на борту упал в Тверской области, сообщили в МЧС."На борту находились десять человек, из них — три члена экипажа. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли", — подчеркнули в ведомстве.Уточняется, что самолет следовал из Москвы в Санкт-Петербург. Падение произошло около населенного пункта Куженкино. Сейчас спасатели проводят поисковые работы.В свою очередь, в Росавиации сообщили, что в списке пассажиров значатся фамилия и имя главы "Группы Вагнера" Евгения Пригожина. Там также подчеркнули, что специально созданная комиссия приступила к расследованию катастрофы. Как уточнили в ведомстве, упавший самолет принадлежал ООО "МНТ-Аэро", специализирующегося на бизнес-перевозках.Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял на контроль ситуацию с крушением самолета. Как уточнили в правительстве региона, на месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов и МЧС. Они устанавливают детали инцидента, а также уточняют количество погибших.Позднее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что на месте падения самолета обнаружили тела восьми человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. На место выехали сотрудники ведомства, которые назначат необходимые судебные экспертизы. Также они проведут следственные действия для выяснения причин катастрофы.

https://ria.ru/20230717/samolet-1884756777.html

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москва

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, москва, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение частного самолета в тверской области