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Частный самолет разбился в Тверской области, среди пассажиров был Пригожин - РИА Новости, 23.08.2023
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20:07 23.08.2023 (обновлено: 21:34 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/samolet-1891840284.html
Частный самолет разбился в Тверской области, среди пассажиров был Пригожин
Частный самолет разбился в Тверской области, среди пассажиров был Пригожин - РИА Новости, 23.08.2023
Частный самолет разбился в Тверской области, среди пассажиров был Пригожин
Частный самолет Embraer Legacy с десятью людьми на борту упал в Тверской области, сообщили в МЧС. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T20:07
2023-08-23T21:34
происшествия
россия
москва
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение частного самолета в тверской области
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Частный самолет Embraer Legacy с десятью людьми на борту упал в Тверской области, сообщили в МЧС.&quot;На борту находились десять человек, из них — три члена экипажа. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли&quot;, — подчеркнули в ведомстве.Уточняется, что самолет следовал из Москвы в Санкт-Петербург. Падение произошло около населенного пункта Куженкино. Сейчас спасатели проводят поисковые работы.В свою очередь, в Росавиации сообщили, что в списке пассажиров значатся фамилия и имя главы "Группы Вагнера" Евгения Пригожина. Там также подчеркнули, что специально созданная комиссия приступила к расследованию катастрофы. Как уточнили в ведомстве, упавший самолет принадлежал ООО "МНТ-Аэро", специализирующегося на бизнес-перевозках.Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял на контроль ситуацию с крушением самолета. Как уточнили в правительстве региона, на месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов и МЧС. Они устанавливают детали инцидента, а также уточняют количество погибших.Позднее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что на месте падения самолета обнаружили тела восьми человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. На место выехали сотрудники ведомства, которые назначат необходимые судебные экспертизы. Также они проведут следственные действия для выяснения причин катастрофы.
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происшествия, россия, москва, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение частного самолета в тверской области
Происшествия, Россия, Москва, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение частного самолета в Тверской области
Частный самолет разбился в Тверской области, среди пассажиров был Пригожин

МЧС: в Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy

© Фото очевидцаДым после падения самолета в Тверской области
Дым после падения самолета в Тверской области
© Фото очевидца
Дым после падения самолета в Тверской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Частный самолет Embraer Legacy с десятью людьми на борту упал в Тверской области, сообщили в МЧС.
«

"На борту находились десять человек, из них — три члена экипажа. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли", — подчеркнули в ведомстве.

Уточняется, что самолет следовал из Москвы в Санкт-Петербург. Падение произошло около населенного пункта Куженкино. Сейчас спасатели проводят поисковые работы.
В свою очередь, в Росавиации сообщили, что в списке пассажиров значатся фамилия и имя главы "Группы Вагнера" Евгения Пригожина. Там также подчеркнули, что специально созданная комиссия приступила к расследованию катастрофы. Как уточнили в ведомстве, упавший самолет принадлежал ООО "МНТ-Аэро", специализирующегося на бизнес-перевозках.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял на контроль ситуацию с крушением самолета. Как уточнили в правительстве региона, на месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов и МЧС. Они устанавливают детали инцидента, а также уточняют количество погибших.
Позднее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что на месте падения самолета обнаружили тела восьми человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. На место выехали сотрудники ведомства, которые назначат необходимые судебные экспертизы. Также они проведут следственные действия для выяснения причин катастрофы.
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ПроисшествияРоссияМоскваСанкт-ПетербургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение частного самолета в Тверской области
 
 
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