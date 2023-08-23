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Лавров назвал саммит БРИКС успехом дипломатии ЮАР - РИА Новости, 23.08.2023
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19:32 23.08.2023 (обновлено: 20:37 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/sammit-1891835262.html
Лавров назвал саммит БРИКС успехом дипломатии ЮАР
Лавров назвал саммит БРИКС успехом дипломатии ЮАР - РИА Новости, 23.08.2023
Лавров назвал саммит БРИКС успехом дипломатии ЮАР
Переговоры на саммите БРИКС в Йоханнесбурге прошли интенсивно, мероприятие станет очередным успехом южноафриканской дипломатии, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T19:32
2023-08-23T20:37
в мире
юар
россия
йоханнесбург
владимир путин
сергей лавров
брикс
африканский национальный конгресс
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ЙОХАННЕСБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Переговоры на саммите БРИКС в Йоханнесбурге прошли интенсивно, мероприятие станет очередным успехом южноафриканской дипломатии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. &quot;У нас были очень интенсивные переговоры здесь вчера. Их итоги очень скоро подведет (президент ЮАР Сирил – ред.) Рамафоса. И я рад возможности повстречаться с лидерами партий ЮАР&quot;, - сказал Лавров на встрече с заместителем генсека правящей в ЮАР партии &quot;Африканский национальный конгресс&quot; (АНК) Номвулой Паулой Моконьяне и представителями других политических движений ЮАР, которая проходит на полях саммита БРИКС.Министр выразил уверенность, что саммит в Йоханнесбурге станет "очередным успехом южноафриканской дипломатии". Лавров отметил важность поощрения развития связей не только между правительствами и парламентами России и ЮАР, но и на других уровнях. Моконьяне поблагодарила главу российской дипломатии за встречу и положительно оценила возможность послушать обращение президента России Владимира Путина на пленарном заседании саммита в среду.
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в мире, юар, россия, йоханнесбург, владимир путин, сергей лавров, брикс, африканский национальный конгресс
В мире, ЮАР, Россия, Йоханнесбург, Владимир Путин, Сергей Лавров, БРИКС, Африканский национальный конгресс
Лавров назвал саммит БРИКС успехом дипломатии ЮАР

Лавров: переговоры БРИКС прошли интенсивно, саммит станет успехом дипломатии ЮАР

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПервый заместитель Генерального секретаря Африканского национального конгресса Паула Моконьяне и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге
Первый заместитель Генерального секретаря Африканского национального конгресса Паула Моконьяне и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Первый заместитель Генерального секретаря Африканского национального конгресса Паула Моконьяне и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге
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ЙОХАННЕСБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Переговоры на саммите БРИКС в Йоханнесбурге прошли интенсивно, мероприятие станет очередным успехом южноафриканской дипломатии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«

"У нас были очень интенсивные переговоры здесь вчера. Их итоги очень скоро подведет (президент ЮАР Сирил – ред.) Рамафоса. И я рад возможности повстречаться с лидерами партий ЮАР", - сказал Лавров на встрече с заместителем генсека правящей в ЮАР партии "Африканский национальный конгресс" (АНК) Номвулой Паулой Моконьяне и представителями других политических движений ЮАР, которая проходит на полях саммита БРИКС.

Логотип БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
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Министр выразил уверенность, что саммит в Йоханнесбурге станет "очередным успехом южноафриканской дипломатии".
Лавров отметил важность поощрения развития связей не только между правительствами и парламентами России и ЮАР, но и на других уровнях.
Моконьяне поблагодарила главу российской дипломатии за встречу и положительно оценила возможность послушать обращение президента России Владимира Путина на пленарном заседании саммита в среду.
БРИКС: участники, история и вес в мировой экономике
21 августа, 10:00
Инфографика
БРИКС: участники, история и вес в мировой экономикеПосмотреть
 
В миреЮАРРоссияЙоханнесбургВладимир ПутинСергей ЛавровБРИКСАфриканский национальный конгресс
 
 
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