Лавров назвал саммит БРИКС успехом дипломатии ЮАР
Лавров: переговоры БРИКС прошли интенсивно, саммит станет успехом дипломатии ЮАР
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПервый заместитель Генерального секретаря Африканского национального конгресса Паула Моконьяне и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге
Первый заместитель Генерального секретаря Африканского национального конгресса Паула Моконьяне и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге
ЙОХАННЕСБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Переговоры на саммите БРИКС в Йоханнесбурге прошли интенсивно, мероприятие станет очередным успехом южноафриканской дипломатии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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"У нас были очень интенсивные переговоры здесь вчера. Их итоги очень скоро подведет (президент ЮАР Сирил – ред.) Рамафоса. И я рад возможности повстречаться с лидерами партий ЮАР", - сказал Лавров на встрече с заместителем генсека правящей в ЮАР партии "Африканский национальный конгресс" (АНК) Номвулой Паулой Моконьяне и представителями других политических движений ЮАР, которая проходит на полях саммита БРИКС.
Министр выразил уверенность, что саммит в Йоханнесбурге станет "очередным успехом южноафриканской дипломатии".
Лавров отметил важность поощрения развития связей не только между правительствами и парламентами России и ЮАР, но и на других уровнях.
Моконьяне поблагодарила главу российской дипломатии за встречу и положительно оценила возможность послушать обращение президента России Владимира Путина на пленарном заседании саммита в среду.