https://ria.ru/20230823/sammit-1891835262.html

Лавров назвал саммит БРИКС успехом дипломатии ЮАР

Лавров назвал саммит БРИКС успехом дипломатии ЮАР - РИА Новости, 23.08.2023

Лавров назвал саммит БРИКС успехом дипломатии ЮАР

Переговоры на саммите БРИКС в Йоханнесбурге прошли интенсивно, мероприятие станет очередным успехом южноафриканской дипломатии, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T19:32

2023-08-23T19:32

2023-08-23T20:37

в мире

юар

россия

йоханнесбург

владимир путин

сергей лавров

брикс

африканский национальный конгресс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891845050_0:209:3269:2048_1920x0_80_0_0_cd68b0618d299d15ced92de60f7eccfb.jpg

ЙОХАННЕСБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Переговоры на саммите БРИКС в Йоханнесбурге прошли интенсивно, мероприятие станет очередным успехом южноафриканской дипломатии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "У нас были очень интенсивные переговоры здесь вчера. Их итоги очень скоро подведет (президент ЮАР Сирил – ред.) Рамафоса. И я рад возможности повстречаться с лидерами партий ЮАР", - сказал Лавров на встрече с заместителем генсека правящей в ЮАР партии "Африканский национальный конгресс" (АНК) Номвулой Паулой Моконьяне и представителями других политических движений ЮАР, которая проходит на полях саммита БРИКС.Министр выразил уверенность, что саммит в Йоханнесбурге станет "очередным успехом южноафриканской дипломатии". Лавров отметил важность поощрения развития связей не только между правительствами и парламентами России и ЮАР, но и на других уровнях. Моконьяне поблагодарила главу российской дипломатии за встречу и положительно оценила возможность послушать обращение президента России Владимира Путина на пленарном заседании саммита в среду.

https://ria.ru/20230823/briks-1891806930.html

юар

россия

йоханнесбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, юар, россия, йоханнесбург, владимир путин, сергей лавров, брикс, африканский национальный конгресс