https://ria.ru/20230823/sammit-1891833343.html

Слуцкий назвал один из главных итогов саммита БРИКС

Слуцкий назвал один из главных итогов саммита БРИКС - РИА Новости, 23.08.2023

Слуцкий назвал один из главных итогов саммита БРИКС

США отказываются считать БРИКС своим геополитическим конкурентом, при этом один из главных итогов южноафриканского саммита – выход БРИКС на качественно новый... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T19:20

2023-08-23T19:20

2023-08-23T19:20

в мире

россия

китай

индия

леонид слуцкий (политик)

сергей лавров

владимир путин

брикс

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. США отказываются считать БРИКС своим геополитическим конкурентом, при этом один из главных итогов южноафриканского саммита – выход БРИКС на качественно новый уровень, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале."США отказываются считать БРИКС своим геополитическим конкурентом или соперником... Никак не могут признать стремительную утрату своей гегемонии и складывающуюся сегодня новую геополитическую реальность... Один из главных итогов южноафриканского саммита – выход БРИКС на качественно новый уровень", - написал он.По словам парламентария, в будущем БРИКС может стать одним из "мировых центров влияния и выработки решений на основе международного права и принципов, заложенных в Уставе ООН". Также Слуцкий отметил, что экономика стран БРИКС по паритету покупательной способности обходит G7. "БРИКС активно идет к созданию единой расчетной единицы, что неминуемой обрушит "власть" американского доллара. В целом, процесс дедолларизации в мире стал необратимым – в том числе, благодаря сотрудничеству стран в рамках объединения", - добавил депутат. Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.

https://ria.ru/20230823/briks-1891806930.html

россия

китай

индия

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, россия, китай, индия, леонид слуцкий (политик), сергей лавров, владимир путин, брикс, оон, g7