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Слуцкий назвал один из главных итогов саммита БРИКС - РИА Новости, 23.08.2023
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19:20 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/sammit-1891833343.html
Слуцкий назвал один из главных итогов саммита БРИКС
Слуцкий назвал один из главных итогов саммита БРИКС - РИА Новости, 23.08.2023
Слуцкий назвал один из главных итогов саммита БРИКС
США отказываются считать БРИКС своим геополитическим конкурентом, при этом один из главных итогов южноафриканского саммита – выход БРИКС на качественно новый... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T19:20
2023-08-23T19:20
в мире
россия
китай
индия
леонид слуцкий (политик)
сергей лавров
владимир путин
брикс
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. США отказываются считать БРИКС своим геополитическим конкурентом, при этом один из главных итогов южноафриканского саммита – выход БРИКС на качественно новый уровень, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале."США отказываются считать БРИКС своим геополитическим конкурентом или соперником... Никак не могут признать стремительную утрату своей гегемонии и складывающуюся сегодня новую геополитическую реальность... Один из главных итогов южноафриканского саммита – выход БРИКС на качественно новый уровень", - написал он.По словам парламентария, в будущем БРИКС может стать одним из "мировых центров влияния и выработки решений на основе международного права и принципов, заложенных в Уставе ООН". Также Слуцкий отметил, что экономика стран БРИКС по паритету покупательной способности обходит G7. "БРИКС активно идет к созданию единой расчетной единицы, что неминуемой обрушит "власть" американского доллара. В целом, процесс дедолларизации в мире стал необратимым – в том числе, благодаря сотрудничеству стран в рамках объединения", - добавил депутат. Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
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в мире, россия, китай, индия, леонид слуцкий (политик), сергей лавров, владимир путин, брикс, оон, g7
В мире, Россия, Китай, Индия, Леонид Слуцкий (политик), Сергей Лавров, Владимир Путин, БРИКС, ООН, G7
Слуцкий назвал один из главных итогов саммита БРИКС

Слуцкий: выход БРИКС на качественно новый уровень — один из итогов саммита в ЮАР

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. США отказываются считать БРИКС своим геополитическим конкурентом, при этом один из главных итогов южноафриканского саммита – выход БРИКС на качественно новый уровень, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале.
«
"США отказываются считать БРИКС своим геополитическим конкурентом или соперником... Никак не могут признать стремительную утрату своей гегемонии и складывающуюся сегодня новую геополитическую реальность... Один из главных итогов южноафриканского саммита – выход БРИКС на качественно новый уровень", - написал он.
По словам парламентария, в будущем БРИКС может стать одним из "мировых центров влияния и выработки решений на основе международного права и принципов, заложенных в Уставе ООН".
Также Слуцкий отметил, что экономика стран БРИКС по паритету покупательной способности обходит G7.
Логотип БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
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«
"БРИКС активно идет к созданию единой расчетной единицы, что неминуемой обрушит "власть" американского доллара. В целом, процесс дедолларизации в мире стал необратимым – в том числе, благодаря сотрудничеству стран в рамках объединения", - добавил депутат.
Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
БРИКС: участники, история и вес в мировой экономике
21 августа, 10:00
Инфографика
БРИКС: участники, история и вес в мировой экономикеПосмотреть
 
В миреРоссияКитайИндияЛеонид Слуцкий (политик)Сергей ЛавровВладимир ПутинБРИКСООНG7
 
 
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