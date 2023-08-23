https://ria.ru/20230823/rezerv-1891640045.html
На этом все. Раскрыт смертельный изъян последнего резерва ВСУ
На этом все. Раскрыт смертельный изъян последнего резерва ВСУ - РИА Новости, 23.08.2023
На этом все. Раскрыт смертельный изъян последнего резерва ВСУ
Легкость бронированных машин для разминирования M1132 Stryker, стоящих на вооружении последней резервной 82-ой бригады ВСУ делает ее уязвимой для мин и даже... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T03:58
2023-08-23T03:58
2023-08-23T04:04
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Легкость бронированных машин для разминирования M1132 Stryker, стоящих на вооружении последней резервной 82-ой бригады ВСУ делает ее уязвимой для мин и даже крупнокалиберных пулеметов, такое мнение высказал обозреватель Forbes Дэвид Экс."Большинство боевых машин для разминирования построены на базе тяжелых танковых корпусов с толстой броней, но не M1132. Американская фирма General Dynamics Land Systems разработала Stryker для транспортировки по воздуху. Это делает ее уязвимой для мин, артиллерийских осколков, противотанковых ракет и даже крупнокалиберных пулеметов", — говорится в публикации.Неудивительно, считает Экс, что именно машины М1132 стали первыми подтвержденными потерями 82-ой бригады, которую ВСУ придерживали до последнего в качестве стратегического резерва."На этой неделе 82-я бригада списала минимум две из своих примерно 20 инженерных машин M1132", — отмечается материале.Командование бригады вероятно будет отправлять эти машины впереди своих основных сил для расчистки минных полей вокруг села Работино в Запорожской области, предположил автор статьи."Это жизненно важная, но опасная работа, особенно для двух членов экипажа и до девяти саперов, которые ездят на легкобронированном М1132", — заключил Экс.Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что ВСУ перешли на последнюю стадию контрнаступления, которое не достигло ни одной цели. Он отметил, что резервная 82-я бригада, вооруженная британскими танками Challenger, боевыми машинами Marder и Stryker, так же застряла на минных полях. По его словам, как только последние элитные подразделения ВСУ будут уничтожены, фронт начнет рушиться.
https://ria.ru/20230823/putin-1891636880.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, forbes, скотт риттер, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, Forbes, Скотт Риттер, Запорожская область
На этом все. Раскрыт смертельный изъян последнего резерва ВСУ
Forbes: слабость 82-ой бригады ВСУ кроется в легких машинах для разминирования
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.
Легкость бронированных машин для разминирования M1132 Stryker, стоящих на вооружении последней резервной 82-ой бригады ВСУ делает ее уязвимой для мин и даже крупнокалиберных пулеметов, такое мнение высказал обозреватель Forbes
Дэвид Экс.
"Большинство боевых машин для разминирования построены на базе тяжелых танковых корпусов с толстой броней, но не M1132. Американская фирма General Dynamics Land Systems разработала Stryker для транспортировки по воздуху. Это делает ее уязвимой для мин, артиллерийских осколков, противотанковых ракет и даже крупнокалиберных пулеметов", — говорится в публикации.
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Неудивительно, считает Экс, что именно машины М1132 стали первыми подтвержденными потерями 82-ой бригады, которую ВСУ придерживали до последнего в качестве стратегического резерва.
«
"На этой неделе 82-я бригада списала минимум две из своих примерно 20 инженерных машин M1132", — отмечается материале.
Командование бригады вероятно будет отправлять эти машины впереди своих основных сил для расчистки минных полей вокруг села Работино в Запорожской области
, предположил автор статьи.
"Это жизненно важная, но опасная работа, особенно для двух членов экипажа и до девяти саперов, которые ездят на легкобронированном М1132", — заключил Экс.
Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что ВСУ перешли на последнюю стадию контрнаступления, которое не достигло ни одной цели. Он отметил, что резервная 82-я бригада, вооруженная британскими танками Challenger, боевыми машинами Marder и Stryker, так же застряла на минных полях. По его словам, как только последние элитные подразделения ВСУ будут уничтожены, фронт начнет рушиться.
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