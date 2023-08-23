https://ria.ru/20230823/rezerv-1891640045.html

На этом все. Раскрыт смертельный изъян последнего резерва ВСУ

На этом все. Раскрыт смертельный изъян последнего резерва ВСУ - РИА Новости, 23.08.2023

На этом все. Раскрыт смертельный изъян последнего резерва ВСУ

Легкость бронированных машин для разминирования M1132 Stryker, стоящих на вооружении последней резервной 82-ой бригады ВСУ делает ее уязвимой для мин и даже... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T03:58

2023-08-23T03:58

2023-08-23T04:04

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Легкость бронированных машин для разминирования M1132 Stryker, стоящих на вооружении последней резервной 82-ой бригады ВСУ делает ее уязвимой для мин и даже крупнокалиберных пулеметов, такое мнение высказал обозреватель Forbes Дэвид Экс."Большинство боевых машин для разминирования построены на базе тяжелых танковых корпусов с толстой броней, но не M1132. Американская фирма General Dynamics Land Systems разработала Stryker для транспортировки по воздуху. Это делает ее уязвимой для мин, артиллерийских осколков, противотанковых ракет и даже крупнокалиберных пулеметов", — говорится в публикации.Неудивительно, считает Экс, что именно машины М1132 стали первыми подтвержденными потерями 82-ой бригады, которую ВСУ придерживали до последнего в качестве стратегического резерва."На этой неделе 82-я бригада списала минимум две из своих примерно 20 инженерных машин M1132", — отмечается материале.Командование бригады вероятно будет отправлять эти машины впереди своих основных сил для расчистки минных полей вокруг села Работино в Запорожской области, предположил автор статьи."Это жизненно важная, но опасная работа, особенно для двух членов экипажа и до девяти саперов, которые ездят на легкобронированном М1132", — заключил Экс.Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что ВСУ перешли на последнюю стадию контрнаступления, которое не достигло ни одной цели. Он отметил, что резервная 82-я бригада, вооруженная британскими танками Challenger, боевыми машинами Marder и Stryker, так же застряла на минных полях. По его словам, как только последние элитные подразделения ВСУ будут уничтожены, фронт начнет рушиться.

https://ria.ru/20230823/putin-1891636880.html

https://ria.ru/20230822/kontrudar-1891419434.html

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