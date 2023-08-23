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Компания "Аммоний" в Татарстане запустит цех реагента для двигателей - РИА Новости, 23.08.2023
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18:56 23.08.2023 (обновлено: 18:59 23.08.2023)
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Компания "Аммоний" в Татарстане запустит цех реагента для двигателей
Компания "Аммоний" в Татарстане запустит цех реагента для двигателей - РИА Новости, 23.08.2023
Компания "Аммоний" в Татарстане запустит цех реагента для двигателей
Один из крупнейших производителей удобрений в Европе компания "Аммоний" в городе Менделеевске планирует в октябре текущего года запустить производство реагента... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T18:56
2023-08-23T18:59
республика татарстан
экономика
европа
менделеевск
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 23 авг – РИА Новости. Один из крупнейших производителей удобрений в Европе компания "Аммоний" в городе Менделеевске планирует в октябре текущего года запустить производство реагента мощностью 32 тысячи тонн в год для очистки выхлопных газов дизельных двигателей, сообщает пресс-служба главы Татарстана. Глава республики Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Менделеевский муниципальный район посетил АО "Аммоний". "Рустам Минниханов ознакомился с основными финансово-экономическими показателями АО "Аммоний", с презентацией новых проектов. Это, в том числе новый цех по производству реагента для очистки выхлопных газов для дизельных двигателей. Начало производства запланировано на октябрь 2023 года, предполагаемая мощность – 32 тысячи тонн в год), - говорится в сообщении. Также Минниханову показали создаваемую площадку по производству жидкой углекислоты. Жидкая углекислота применяется в карбонизации напитков, охлаждении и заморозке продуктов, противопожарной защите объектов и в сварке в защитных газах. По итогам первого полугодия 2023 года на предприятии трудится около 1,4 тысячи человек, средняя зарплата – порядка 103 тысяч рублей. АО "Аммоний" - третий завод в мире, построенный по уникальной передовой технологии замкнутого цикла производства с соблюдением всех мер экологической безопасности. Ежегодно предприятие выпускает больше миллиона тонн азотных удобрений. В 2019 году "Аммоний" вошел в структуру ГК "Азот", в 2020 году "Аммоний" открыл дочернее сельскохозяйственное предприятие "Аммоний Агротехнологии".
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европа
менделеевск
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экономика, европа, менделеевск, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Экономика, Европа, Менделеевск, Рустам Минниханов, Республика Татарстан (Татарстан)

Компания "Аммоний" в Татарстане запустит цех реагента для двигателей

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФрагмент оборудования на заводе "Аммоний"
Фрагмент оборудования на заводе Аммоний - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Фрагмент оборудования на заводе "Аммоний". Архивное фото
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КАЗАНЬ, 23 авг – РИА Новости. Один из крупнейших производителей удобрений в Европе компания "Аммоний" в городе Менделеевске планирует в октябре текущего года запустить производство реагента мощностью 32 тысячи тонн в год для очистки выхлопных газов дизельных двигателей, сообщает пресс-служба главы Татарстана.
Глава республики Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Менделеевский муниципальный район посетил АО "Аммоний".
«
"Рустам Минниханов ознакомился с основными финансово-экономическими показателями АО "Аммоний", с презентацией новых проектов. Это, в том числе новый цех по производству реагента для очистки выхлопных газов для дизельных двигателей. Начало производства запланировано на октябрь 2023 года, предполагаемая мощность – 32 тысячи тонн в год), - говорится в сообщении.
Также Минниханову показали создаваемую площадку по производству жидкой углекислоты. Жидкая углекислота применяется в карбонизации напитков, охлаждении и заморозке продуктов, противопожарной защите объектов и в сварке в защитных газах.
По итогам первого полугодия 2023 года на предприятии трудится около 1,4 тысячи человек, средняя зарплата – порядка 103 тысяч рублей.
АО "Аммоний" - третий завод в мире, построенный по уникальной передовой технологии замкнутого цикла производства с соблюдением всех мер экологической безопасности. Ежегодно предприятие выпускает больше миллиона тонн азотных удобрений. В 2019 году "Аммоний" вошел в структуру ГК "Азот", в 2020 году "Аммоний" открыл дочернее сельскохозяйственное предприятие "Аммоний Агротехнологии".
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Республика ТатарстанЭкономикаЕвропаМенделеевскРустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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