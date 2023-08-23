https://ria.ru/20230823/reagent-1891830529.html

Компания "Аммоний" в Татарстане запустит цех реагента для двигателей

Компания "Аммоний" в Татарстане запустит цех реагента для двигателей - РИА Новости, 23.08.2023

Компания "Аммоний" в Татарстане запустит цех реагента для двигателей

Один из крупнейших производителей удобрений в Европе компания "Аммоний" в городе Менделеевске планирует в октябре текущего года запустить производство реагента... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T18:56

2023-08-23T18:56

2023-08-23T18:59

республика татарстан

экономика

европа

менделеевск

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149467/69/1494676926_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_b581294b2677306322a48fc9352900f1.jpg

КАЗАНЬ, 23 авг – РИА Новости. Один из крупнейших производителей удобрений в Европе компания "Аммоний" в городе Менделеевске планирует в октябре текущего года запустить производство реагента мощностью 32 тысячи тонн в год для очистки выхлопных газов дизельных двигателей, сообщает пресс-служба главы Татарстана. Глава республики Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Менделеевский муниципальный район посетил АО "Аммоний". "Рустам Минниханов ознакомился с основными финансово-экономическими показателями АО "Аммоний", с презентацией новых проектов. Это, в том числе новый цех по производству реагента для очистки выхлопных газов для дизельных двигателей. Начало производства запланировано на октябрь 2023 года, предполагаемая мощность – 32 тысячи тонн в год), - говорится в сообщении. Также Минниханову показали создаваемую площадку по производству жидкой углекислоты. Жидкая углекислота применяется в карбонизации напитков, охлаждении и заморозке продуктов, противопожарной защите объектов и в сварке в защитных газах. По итогам первого полугодия 2023 года на предприятии трудится около 1,4 тысячи человек, средняя зарплата – порядка 103 тысяч рублей. АО "Аммоний" - третий завод в мире, построенный по уникальной передовой технологии замкнутого цикла производства с соблюдением всех мер экологической безопасности. Ежегодно предприятие выпускает больше миллиона тонн азотных удобрений. В 2019 году "Аммоний" вошел в структуру ГК "Азот", в 2020 году "Аммоний" открыл дочернее сельскохозяйственное предприятие "Аммоний Агротехнологии".

https://ria.ru/20230811/neft-1889506627.html

европа

менделеевск

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, европа, менделеевск, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан)