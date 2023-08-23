https://ria.ru/20230823/putin-1891632180.html
Путин: Киев, посылая людей в наступление, относится к ним как к чужим
Путин: Киев, посылая людей в наступление, относится к ним как к чужим - РИА Новости, 23.08.2023
Путин: Киев, посылая людей в наступление, относится к ним как к чужим
Украинские власти, бросая своих людей в "наступление", ведут себя так, будто это не их граждане, заявил президент Владимир Путин на встрече с врио главы ЛНР... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T01:30
2023-08-23T01:30
2023-08-23T01:37
владимир путин
леонид пасечник
украина
россия
луганская народная республика
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Украинские власти, бросая своих людей в "наступление", ведут себя так, будто это не их граждане, заявил президент Владимир Путин на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником."Я иногда смотрю на то, что делает противная сторона, — у меня такое впечатление, что это не их люди вообще, кого они толкают вперед на минные поля... Ведут себя так, будто это вообще не их граждане. Потрясающе. Но это их дела, их проблемы", - сказал глава государства.При этом Путин отметил, что ситуация на линии соприкосновения сейчас стабильна.Пасечник, в свою очередь, доложил Путину, что обстановка в Луганской Народной Республике остается напряженной из-за близости линии фронта, но стабильной.Президент заявил, что руководящая ЛНР команда неплохо справляется с поставленными задачами и сможет организовать проведение выборов в республике в нынешних непростых условиях. "Я вижу, что в целом у вас получается. Получается неплохо", - сказал он.Путин также обратил внимание на необходимость налаживать прямой контакт с людьми для обратной связи. "Ситуация непростая, она требует от людей собранности и готовности к серьезной работе. Вижу по результатам последних месяцев, последних полутора лет: конечно, люди у вас талантливые. Никто не стоит и не ждет каких-то подачек, никто не стоит с протянутой рукой, все готовы работать — и хотят работать, и умеют работать", - добавил глава государства.Он заверил, что Москва будут содействовать этому процессу и позитивному настрою.Говоря о предстоящих выборах, Путин заявил, что команда Пасечника сможет организовать их проведение. "Это непростая задача, я понимаю, в ваших условиях организовать эту работу, но при поддержке федерального центра, безусловно, вы это сделаете. Никаких сомнений", - сказал он, добавив, что главное — показать жителям, что нынешняя команда способна решать задачи в интересах граждан.
https://ria.ru/20230822/poteri-1891529185.html
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владимир путин, леонид пасечник, украина, россия, луганская народная республика
Владимир Путин, Леонид Пасечник, Украина, Россия, Луганская Народная Республика
Путин: Киев, посылая людей в наступление, относится к ним как к чужим
Путин: Киев, посылая людей в наступление, ведет себя так, будто это не его люди
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Украинские власти, бросая своих людей в "наступление", ведут себя так, будто это не их граждане, заявил президент Владимир Путин на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником.
«
"Я иногда смотрю на то, что делает противная сторона, — у меня такое впечатление, что это не их люди вообще, кого они толкают вперед на минные поля... Ведут себя так, будто это вообще не их граждане. Потрясающе. Но это их дела, их проблемы", - сказал глава государства.
При этом Путин отметил, что ситуация на линии соприкосновения сейчас стабильна.
Пасечник, в свою очередь, доложил Путину, что обстановка в Луганской Народной Республике остается напряженной из-за близости линии фронта, но стабильной.
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Президент заявил, что руководящая ЛНР команда неплохо справляется с поставленными задачами и сможет организовать проведение выборов в республике в нынешних непростых условиях. "Я вижу, что в целом у вас получается. Получается неплохо", - сказал он.
Путин также обратил внимание на необходимость налаживать прямой контакт с людьми для обратной связи. "Ситуация непростая, она требует от людей собранности и готовности к серьезной работе. Вижу по результатам последних месяцев, последних полутора лет: конечно, люди у вас талантливые. Никто не стоит и не ждет каких-то подачек, никто не стоит с протянутой рукой, все готовы работать — и хотят работать, и умеют работать", - добавил глава государства.
Он заверил, что Москва будут содействовать этому процессу и позитивному настрою.
Говоря о предстоящих выборах, Путин заявил, что команда Пасечника сможет организовать их проведение. "Это непростая задача, я понимаю, в ваших условиях организовать эту работу, но при поддержке федерального центра, безусловно, вы это сделаете. Никаких сомнений", - сказал он, добавив, что главное — показать жителям, что нынешняя команда способна решать задачи в интересах граждан.
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