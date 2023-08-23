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Украина усилила пропускной режим в Харьковской области, сообщил Марочко
Украина усилила пропускной режим в Харьковской области, сообщил Марочко - РИА Новости, 23.08.2023
Украина усилила пропускной режим в Харьковской области, сообщил Марочко
Украинские силовики усилили контрольно-пропускной режим в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T07:37
2023-08-23T07:37
2023-08-23T07:37
харьковская область
украина
луганская народная республика
андрей марочко
в мире
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ЛУГАНСК, 23 авг - РИА Новости. Украинские силовики усилили контрольно-пропускной режим в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На многих участках автодорог, ведущих в направлении Купянска (Харьковской области - ред.), появились новые блокпосты, в том числе мобильные, на которых ведут досмотр автотранспорта и личных вещей граждан. На установленных информационных досках размещено большое количество фотографий и фотороботов с заголовком "разыскивается". Среди них подавляющее количество людей - в украинской военной форме", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он добавил, что на блокпостах тщательно проверяют смартфоны, в случае обнаружения в автомашине видеорегистратора с него заставляют удалить все записи, либо изымаю карты памяти. "Под различными предлогами гражданский автотранспорт, если он направляется в сторону Купянска, разворачивают. Это касается даже тех, кто едет для эвакуации своих родственников", - добавил Марочко. Ранее Минобороны РФ сообщало о продвижении российских войск на купянском направлении.
https://ria.ru/20230822/spetsoperatsiya-1891428330.html
харьковская область
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харьковская область, украина, луганская народная республика, андрей марочко, в мире
Харьковская область, Украина, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, В мире
Украина усилила пропускной режим в Харьковской области, сообщил Марочко
Марочко: Украина усилила контрольно-пропускной режим в Харьковской области