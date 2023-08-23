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Байден пригласил Токаева на встречу с лидерами Центральной Азии - РИА Новости, 23.08.2023
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16:08 23.08.2023 (обновлено: 16:25 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/priglashenie-1891780218.html
Байден пригласил Токаева на встречу с лидерами Центральной Азии
Байден пригласил Токаева на встречу с лидерами Центральной Азии - РИА Новости, 23.08.2023
Байден пригласил Токаева на встречу с лидерами Центральной Азии
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Астане с председателем комитета Сената США по национальной безопасности и делам правительства Гэри... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T16:08
2023-08-23T16:25
в мире
казахстан
джо байден
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сша
центральная азия
касым-жомарт токаев
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АСТАНА, 23 авг – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Астане с председателем комитета Сената США по национальной безопасности и делам правительства Гэри Питерсом поблагодарил президента США Джо Байдена за приглашение на первый саммит лидеров стран Центральной Азии и США, сообщила пресс-служба президента Казахстана. "В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев выразил признательность президенту Джо Байдену за приглашение на первый саммит лидеров стран Центральной Азии и США, который будет проходить в формате "С5+1" на площадке Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре текущего года", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы, президент республики отметил, что визит сенатора предоставляет хорошую возможность для обстоятельного обмена мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества. "Соединенные Штаты всегда были нашим стратегическим партнером в сферах укрепления глобальной безопасности, нераспространения ядерного оружия, обеспечения экономической устойчивости и продвижения демократических ценностей. Я думаю, что нам удалось многого достичь, но, тем не менее, нужно идти дальше для укрепления взаимного сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес", - отметил Токаев, чьи слова приводит его пресс-служба. Питерс поблагодарил Токаева за предоставленную возможность для обсуждения ключевых вопросов укрепления отношений между США и Казахстаном. "Центральная Азия является важной частью мира, и Казахстан выступает ключевой страной в регионе Центральной Азии. Поэтому мы хотим убедиться, что у нас есть возможности для дальнейшей совместной работы. Я полагаю, президент Байден разделяет это мнение, и он будет рад встретиться с вами в Нью-Йорке в ближайшее время. Это поможет нам продолжать работу над укреплением наших отношений", - сказал Питерс, чьи слова приводит пресс-служба главы республики. Собеседники также обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки дня, проинформировала пресс-служба президента Казахстана.
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в мире, казахстан, джо байден, оон, сша, центральная азия, касым-жомарт токаев
В мире, Казахстан, Джо Байден, ООН, США, Центральная Азия, Касым-Жомарт Токаев
Байден пригласил Токаева на встречу с лидерами Центральной Азии

Президента Казахстана пригласили на встречу Байдена с лидерами Центральной Азии

© РИА Новости / пресс-служба президента Казахстана | Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / пресс-служба президента Казахстана
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АСТАНА, 23 авг – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Астане с председателем комитета Сената США по национальной безопасности и делам правительства Гэри Питерсом поблагодарил президента США Джо Байдена за приглашение на первый саммит лидеров стран Центральной Азии и США, сообщила пресс-служба президента Казахстана.
«
"В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев выразил признательность президенту Джо Байдену за приглашение на первый саммит лидеров стран Центральной Азии и США, который будет проходить в формате "С5+1" на площадке Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре текущего года", - говорится в сообщении.
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По информации пресс-службы, президент республики отметил, что визит сенатора предоставляет хорошую возможность для обстоятельного обмена мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества. "Соединенные Штаты всегда были нашим стратегическим партнером в сферах укрепления глобальной безопасности, нераспространения ядерного оружия, обеспечения экономической устойчивости и продвижения демократических ценностей. Я думаю, что нам удалось многого достичь, но, тем не менее, нужно идти дальше для укрепления взаимного сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес", - отметил Токаев, чьи слова приводит его пресс-служба.
Питерс поблагодарил Токаева за предоставленную возможность для обсуждения ключевых вопросов укрепления отношений между США и Казахстаном. "Центральная Азия является важной частью мира, и Казахстан выступает ключевой страной в регионе Центральной Азии. Поэтому мы хотим убедиться, что у нас есть возможности для дальнейшей совместной работы. Я полагаю, президент Байден разделяет это мнение, и он будет рад встретиться с вами в Нью-Йорке в ближайшее время. Это поможет нам продолжать работу над укреплением наших отношений", - сказал Питерс, чьи слова приводит пресс-служба главы республики.
Собеседники также обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки дня, проинформировала пресс-служба президента Казахстана.
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В миреКазахстанДжо БайденООНСШАЦентральная АзияКасым-Жомарт Токаев
 
 
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