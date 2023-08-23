Рейтинг@Mail.ru
Эксперт: приборы на "Луне-25" были самые совершенные, у индийцев таких нет - РИА Новости, 23.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:13 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/pribory-1891801976.html
Эксперт: приборы на "Луне-25" были самые совершенные, у индийцев таких нет
Эксперт: приборы на "Луне-25" были самые совершенные, у индийцев таких нет - РИА Новости, 23.08.2023
Эксперт: приборы на "Луне-25" были самые совершенные, у индийцев таких нет
Ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт в беседе с РИА Новости назвал посадку спускаемого аппарата индийской... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T17:13
2023-08-23T17:13
космос - риа наука
луна
российская академия наук
нью-дели
земля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889281365_0:0:3150:1772_1920x0_80_0_0_7b466de08837266595ae336204beda9f.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт в беседе с РИА Новости назвал посадку спускаемого аппарата индийской станции "Чандраян-3" "колоссальным достижением", выразив сожаление, что приборы индийцев уступают тем, что были на потерпевшей крушение автоматической межпланетной станции "Луна-25". "Конечно, печально, что таких приборов (которые были на "Луне-25" - ред.) там нет. Таких приборов, наверное, ни у кого нет... На "Луне" была самая последняя, так сказать, версия, самая совершенная. У индийцев этого, к сожалению, нет", - сказал Эйсмонт. Ученый назвал прилунение индийского аппарата на южном полюсе Луны "колоссальным достижением во всех отношениях" и отметил, что для Нью-Дели это будет иметь большое политическое значение. Посадочный модуль "Викрам" индийской автоматической межпланетной станции Chandrayaan-3 ("Чандраян-3") в среду совершил успешную мягкую посадку на поверхность естественного спутника Земли. Таким образом, Индия стала четвертой страной, которая смогла доставить собственный аппарат на Луну - после СССР, США и КНР – и первой в мире страной, чей аппарат совершил мягкую посадку на южном полюсе Луны. Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией стартовала с космодрома Восточный в 02.11 мск 11 августа. Шестнадцатого августа аппарат вышел на окололунную орбиту. Девятнадцатого августа ожидался переход на предпосадочную орбиту, а мягкая посадка на южный полюс Луны - 21 августа. В воскресенье госкорпорация сообщила, что "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила существование.
https://ria.ru/20230823/luna-1891766678.html
https://ria.ru/20230822/luna-25-1891412859.html
луна
нью-дели
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889281365_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_f3d25c95a26fdfda440abe143e8d521c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, луна, российская академия наук, нью-дели, земля
Космос - РИА Наука, Луна, Российская академия наук, Нью-Дели, Земля
Эксперт: приборы на "Луне-25" были самые совершенные, у индийцев таких нет

Эйсмонт: приборы на "Луне-25" были самые совершенные, у индийцев таких нет

© Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» | Перейти в медиабанкДоставка автоматической станции "Луна-25" научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина на космодром Восточный
Доставка автоматической станции Луна-25 научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина на космодром Восточный
© Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»
Перейти в медиабанк
Доставка автоматической станции "Луна-25" научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина на космодром Восточный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт в беседе с РИА Новости назвал посадку спускаемого аппарата индийской станции "Чандраян-3" "колоссальным достижением", выразив сожаление, что приборы индийцев уступают тем, что были на потерпевшей крушение автоматической межпланетной станции "Луна-25".
«
"Конечно, печально, что таких приборов (которые были на "Луне-25" - ред.) там нет. Таких приборов, наверное, ни у кого нет... На "Луне" была самая последняя, так сказать, версия, самая совершенная. У индийцев этого, к сожалению, нет", - сказал Эйсмонт.
Центр управления Индийской организации космических исследований во время приземления космического корабля Чандраян-3 на Луну. 23 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Индия начала посадку на Луну спускаемого аппарата миссии "Чандраян-3"
Вчера, 15:28
Ученый назвал прилунение индийского аппарата на южном полюсе Луны "колоссальным достижением во всех отношениях" и отметил, что для Нью-Дели это будет иметь большое политическое значение.
Посадочный модуль "Викрам" индийской автоматической межпланетной станции Chandrayaan-3 ("Чандраян-3") в среду совершил успешную мягкую посадку на поверхность естественного спутника Земли. Таким образом, Индия стала четвертой страной, которая смогла доставить собственный аппарат на Луну - после СССР, США и КНР – и первой в мире страной, чей аппарат совершил мягкую посадку на южном полюсе Луны.
Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией стартовала с космодрома Восточный в 02.11 мск 11 августа. Шестнадцатого августа аппарат вышел на окололунную орбиту. Девятнадцатого августа ожидался переход на предпосадочную орбиту, а мягкая посадка на южный полюс Луны - 21 августа. В воскресенье госкорпорация сообщила, что "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила существование.
Математическое моделирование траектории движения космического аппарата Луна-25 - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
В "Роскосмосе" назвали причину ЧП с "Луной-25"
22 августа, 01:46
 
Космос - РИА НаукаЛунаРоссийская академия наукНью-ДелиЗемля
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала