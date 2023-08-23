https://ria.ru/20230823/pribory-1891801976.html

Эксперт: приборы на "Луне-25" были самые совершенные, у индийцев таких нет

Эксперт: приборы на "Луне-25" были самые совершенные, у индийцев таких нет - РИА Новости, 23.08.2023

Эксперт: приборы на "Луне-25" были самые совершенные, у индийцев таких нет

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт в беседе с РИА Новости назвал посадку спускаемого аппарата индийской... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T17:13

2023-08-23T17:13

2023-08-23T17:13

космос - риа наука

луна

российская академия наук

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт в беседе с РИА Новости назвал посадку спускаемого аппарата индийской станции "Чандраян-3" "колоссальным достижением", выразив сожаление, что приборы индийцев уступают тем, что были на потерпевшей крушение автоматической межпланетной станции "Луна-25". "Конечно, печально, что таких приборов (которые были на "Луне-25" - ред.) там нет. Таких приборов, наверное, ни у кого нет... На "Луне" была самая последняя, так сказать, версия, самая совершенная. У индийцев этого, к сожалению, нет", - сказал Эйсмонт. Ученый назвал прилунение индийского аппарата на южном полюсе Луны "колоссальным достижением во всех отношениях" и отметил, что для Нью-Дели это будет иметь большое политическое значение. Посадочный модуль "Викрам" индийской автоматической межпланетной станции Chandrayaan-3 ("Чандраян-3") в среду совершил успешную мягкую посадку на поверхность естественного спутника Земли. Таким образом, Индия стала четвертой страной, которая смогла доставить собственный аппарат на Луну - после СССР, США и КНР – и первой в мире страной, чей аппарат совершил мягкую посадку на южном полюсе Луны. Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией стартовала с космодрома Восточный в 02.11 мск 11 августа. Шестнадцатого августа аппарат вышел на окололунную орбиту. Девятнадцатого августа ожидался переход на предпосадочную орбиту, а мягкая посадка на южный полюс Луны - 21 августа. В воскресенье госкорпорация сообщила, что "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила существование.

https://ria.ru/20230823/luna-1891766678.html

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космос - риа наука, луна, российская академия наук, нью-дели, земля