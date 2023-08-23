Эксперт: приборы на "Луне-25" были самые совершенные, у индийцев таких нет
Эйсмонт: приборы на "Луне-25" были самые совершенные, у индийцев таких нет
© Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» | Перейти в медиабанкДоставка автоматической станции "Луна-25" научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина на космодром Восточный
© Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»
Доставка автоматической станции "Луна-25" научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина на космодром Восточный. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт в беседе с РИА Новости назвал посадку спускаемого аппарата индийской станции "Чандраян-3" "колоссальным достижением", выразив сожаление, что приборы индийцев уступают тем, что были на потерпевшей крушение автоматической межпланетной станции "Луна-25".
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"Конечно, печально, что таких приборов (которые были на "Луне-25" - ред.) там нет. Таких приборов, наверное, ни у кого нет... На "Луне" была самая последняя, так сказать, версия, самая совершенная. У индийцев этого, к сожалению, нет", - сказал Эйсмонт.
Посадочный модуль "Викрам" индийской автоматической межпланетной станции Chandrayaan-3 ("Чандраян-3") в среду совершил успешную мягкую посадку на поверхность естественного спутника Земли. Таким образом, Индия стала четвертой страной, которая смогла доставить собственный аппарат на Луну - после СССР, США и КНР – и первой в мире страной, чей аппарат совершил мягкую посадку на южном полюсе Луны.
Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией стартовала с космодрома Восточный в 02.11 мск 11 августа. Шестнадцатого августа аппарат вышел на окололунную орбиту. Девятнадцатого августа ожидался переход на предпосадочную орбиту, а мягкая посадка на южный полюс Луны - 21 августа. В воскресенье госкорпорация сообщила, что "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила существование.