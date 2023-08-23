https://ria.ru/20230823/pomosch-1891745142.html
Финляндия готовит новый пакет поставок Украине
Финляндия готовит новый пакет поставок Украине - РИА Новости, 23.08.2023
Финляндия готовит новый пакет поставок Украине
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве заявил о подготовке нового пакета помощи Киеву, туда... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T13:53
2023-08-23T13:53
2023-08-23T14:02
специальная военная операция на украине
финляндия
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петтери орпо
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ХЕЛЬСИНКИ/МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве заявил о подготовке нового пакета помощи Киеву, туда войдут тяжелое вооружение, боеприпасы."Финляндия продолжает поддержку Украины. Финляндия уже предоставила помощь в размере 1,7 миллиарда евро, это, в частности, предусматривает предоставление оборонных средств на сумму более 1,2 миллиарда. Сейчас готовим новый пакет помощи, 18-й. Туда будут входить тяжелые вооружения, боеприпасы", - сказал Орпо на конференции, видео опубликовал Зеленский в своем телеграм-канале.Орпо добавил, что решение о передаче нового пакета будет рассмотрен на этой неделе.Как сообщает канцелярия финского правительства, Опро обсудил в Киеве материальную поддержку Украины.Общая помощь Финляндии Украине составляет более 1,7 миллиарда евро. Финляндия отправила Украине 17 пакетов оборонной помощи общей стоимостью 1,2 миллиарда евро. Украина является крупнейшей страной-партнером Финляндии в сотрудничестве в целях развития, и Финляндия готовится к восстановлению страны, уточняется в сообщении.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность, заявляли в МИД РФ.
https://ria.ru/20230822/pomosch-1891505382.html
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финляндия, украина, петтери орпо, владимир зеленский, россия, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, Финляндия, Украина, Петтери Орпо, Владимир Зеленский, Россия, Сергей Лавров, НАТО
Финляндия готовит новый пакет поставок Украине
Премьер Финляндии: в новый пакет помощи Украине войдет тяжелое вооружение
ХЕЛЬСИНКИ/МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве заявил о подготовке нового пакета помощи Киеву, туда войдут тяжелое вооружение, боеприпасы.
"Финляндия продолжает поддержку Украины. Финляндия уже предоставила помощь в размере 1,7 миллиарда евро, это, в частности, предусматривает предоставление оборонных средств на сумму более 1,2 миллиарда. Сейчас готовим новый пакет помощи, 18-й. Туда будут входить тяжелые вооружения, боеприпасы", - сказал Орпо на конференции, видео опубликовал Зеленский в своем телеграм-канале.
Зеленский: Европа предоставит Украине новые пакеты военной помощи
Орпо добавил, что решение о передаче нового пакета будет рассмотрен на этой неделе.
Как сообщает канцелярия финского правительства, Опро обсудил в Киеве материальную поддержку Украины.
Общая помощь Финляндии Украине составляет более 1,7 миллиарда евро. Финляндия отправила Украине 17 пакетов оборонной помощи общей стоимостью 1,2 миллиарда евро. Украина является крупнейшей страной-партнером Финляндии в сотрудничестве в целях развития, и Финляндия готовится к восстановлению страны, уточняется в сообщении.
Россия
направляла странам НАТО
ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность, заявляли в МИД РФ.
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