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При обстреле санатория в Белгородской области погибли три человека - РИА Новости, 23.08.2023
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09:26 23.08.2023 (обновлено: 14:14 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/pogibshie-1891661652.html
При обстреле санатория в Белгородской области погибли три человека
При обстреле санатория в Белгородской области погибли три человека - РИА Новости, 23.08.2023
При обстреле санатория в Белгородской области погибли три человека
Три человека погибли в результате повторного обстрела санатория в селе Лавы Валуйского округа Белгородской области со стороны Украины. Об этом сообщил... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T09:26
2023-08-23T14:14
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
валуйки
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БЕЛГОРОД, 23 авг — РИА Новости. Три человека погибли в результате повторного обстрела санатория в селе Лавы Валуйского округа Белгородской области со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.&quot;Двое мужчин от полученных ран скончались на месте. За жизнь одного пострадавшего до последнего боролись врачи, но полученные травмы были несовместимы с жизнью&quot;, — говорится в публикации.Губернатор выразил соболезнования семьям погибших.Он уточнил, что украинские военные сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда люди находились на улице.Это уже второе нападение на санаторий в селе Лавы за утро. В первый раз ВСУ также сбросили с дрона две гранаты, осколками выбило окна, посекло фасад, обошлось без жертв.Село Лавы находится примерно в семи километрах от города Валуйки и в 22 километрах от украинской границы.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий уровень террористической опасности. Такое решение приняли из-за обострения ситуации на украинско-российской границе и повышения активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
https://ria.ru/20230822/obstrel-1891467345.html
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белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, валуйки
Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков, Валуйки
При обстреле санатория в Белгородской области погибли три человека

Три человека погибли при обстреле ВСУ санатория в белгородском селе Лавы

© Фото : Настоящий Гладков / TelegramПоследствия обстрела территории санатория в селе Лавы Белгородской области
Последствия обстрела территории санатория в селе Лавы Белгородской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
Последствия обстрела территории санатория в селе Лавы Белгородской области
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 23 авг — РИА Новости. Три человека погибли в результате повторного обстрела санатория в селе Лавы Валуйского округа Белгородской области со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«

"Двое мужчин от полученных ран скончались на месте. За жизнь одного пострадавшего до последнего боролись врачи, но полученные травмы были несовместимы с жизнью", — говорится в публикации.

Губернатор выразил соболезнования семьям погибших.
Он уточнил, что украинские военные сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда люди находились на улице.
Это уже второе нападение на санаторий в селе Лавы за утро. В первый раз ВСУ также сбросили с дрона две гранаты, осколками выбило окна, посекло фасад, обошлось без жертв.
Село Лавы находится примерно в семи километрах от города Валуйки и в 22 километрах от украинской границы.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий уровень террористической опасности. Такое решение приняли из-за обострения ситуации на украинско-российской границе и повышения активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
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Белгородская областьПроисшествияВячеслав ГладковВалуйки
 
 
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