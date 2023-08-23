https://ria.ru/20230823/pogibshie-1891661652.html

При обстреле санатория в Белгородской области погибли три человека

При обстреле санатория в Белгородской области погибли три человека - РИА Новости, 23.08.2023

При обстреле санатория в Белгородской области погибли три человека

Три человека погибли в результате повторного обстрела санатория в селе Лавы Валуйского округа Белгородской области со стороны Украины. Об этом сообщил... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T09:26

2023-08-23T09:26

2023-08-23T14:14

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

валуйки

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БЕЛГОРОД, 23 авг — РИА Новости. Три человека погибли в результате повторного обстрела санатория в селе Лавы Валуйского округа Белгородской области со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале."Двое мужчин от полученных ран скончались на месте. За жизнь одного пострадавшего до последнего боролись врачи, но полученные травмы были несовместимы с жизнью", — говорится в публикации.Губернатор выразил соболезнования семьям погибших.Он уточнил, что украинские военные сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда люди находились на улице.Это уже второе нападение на санаторий в селе Лавы за утро. В первый раз ВСУ также сбросили с дрона две гранаты, осколками выбило окна, посекло фасад, обошлось без жертв.Село Лавы находится примерно в семи километрах от города Валуйки и в 22 километрах от украинской границы.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий уровень террористической опасности. Такое решение приняли из-за обострения ситуации на украинско-российской границе и повышения активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.

https://ria.ru/20230822/obstrel-1891467345.html

белгородская область

валуйки

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, валуйки