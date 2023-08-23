При обстреле санатория в Белгородской области погибли три человека
Три человека погибли при обстреле ВСУ санатория в белгородском селе Лавы
© Фото : Настоящий Гладков / TelegramПоследствия обстрела территории санатория в селе Лавы Белгородской области
Последствия обстрела территории санатория в селе Лавы Белгородской области
БЕЛГОРОД, 23 авг — РИА Новости. Три человека погибли в результате повторного обстрела санатория в селе Лавы Валуйского округа Белгородской области со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
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"Двое мужчин от полученных ран скончались на месте. За жизнь одного пострадавшего до последнего боролись врачи, но полученные травмы были несовместимы с жизнью", — говорится в публикации.
Губернатор выразил соболезнования семьям погибших.
Он уточнил, что украинские военные сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда люди находились на улице.
Это уже второе нападение на санаторий в селе Лавы за утро. В первый раз ВСУ также сбросили с дрона две гранаты, осколками выбило окна, посекло фасад, обошлось без жертв.
Село Лавы находится примерно в семи километрах от города Валуйки и в 22 километрах от украинской границы.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий уровень террористической опасности. Такое решение приняли из-за обострения ситуации на украинско-российской границе и повышения активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.