https://ria.ru/20230823/peregovory-1891865502.html

Венгрия включится в переговоры по "формуле Зеленского", заявила Новак

Венгрия включится в переговоры по "формуле Зеленского", заявила Новак - РИА Новости, 23.08.2023

Венгрия включится в переговоры по "формуле Зеленского", заявила Новак

Венгрия включается в переговоры по "формуле мира", предложенной Владимиром Зеленским, заявила президент страны Каталин Новак по итогам личной встречи с... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T23:35

2023-08-23T23:35

2023-08-23T23:42

в мире

киев

владимир зеленский

facebook

нато

совет национальной безопасности и обороны украины

каталин новак

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839438757_0:0:3179:1789_1920x0_80_0_0_5025ceda4e23cbddf16a8f07894f4b77.jpg

БУДАПЕШТ, 23 авг - РИА Новости. Венгрия включается в переговоры по "формуле мира", предложенной Владимиром Зеленским, заявила президент страны Каталин Новак по итогам личной встречи с Зеленским. "Встреча один на один с президентом Зеленским. Мы договорились о следующем: как подобает соседям, мы установили прямой канал связи президентов, мы начинаем подготовку нового документа об отношениях между двумя странами, мы включаемся в переговоры по формуле мира, предложенной украинским президентом", - написала Новак в Facebook*. Она также добавила, что Венгрия и Украина "особым образом сотрудничают в том, что касается пострадавших от войны детей" и "как можно скорее достигнут прогресса в отношении прав венгерского меньшинства в Закарпатье". Новак в среду приняла участие в заседании форума "Крымская платформа" в Киеве и провела двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским. Во вторник она встретилась с руководством Закарпатской областной военной администрации. Ранее Новак посетила Киев по приглашению Зеленского в ноябре 2022 года. Это был визит на Украину самого высокого уровня со стороны Венгрии с начала российской спецоперации. Ранее секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил газете la Repubblica, что Киев не готов идти на уступки, отказываясь от заявленного в "мирном плане Зеленского", гибкость может быть проявлена только в том, чтобы поменять местами его пункты. Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть "план достижения мира" из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что главной целью другой встречи по Украине - в Копенгагене - "была попытка убедить представителей "глобального Юга" хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Владимира Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Первый саммит "Крымская платформа" прошел в Киеве 23 августа 2021 года по инициативе Украины, на нем обсуждался вопрос возвращения контроля Киева над Крымом. В мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Второй саммит прошел 23 августа 2022 года в режиме онлайн. В частности, там выступили Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Среди целей саммита киевские власти все так же называли обсуждение путей "деоккупации" Крыма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230811/plan-1889593327.html

https://ria.ru/20230808/ukraina-1888896644.html

https://ria.ru/20230807/ukraina-1888658591.html

https://ria.ru/20230804/formula-1888139051.html

киев

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, владимир зеленский, facebook, нато, совет национальной безопасности и обороны украины, каталин новак, украина, россия, сергей лавров