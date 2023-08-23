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Венгрия включится в переговоры по "формуле Зеленского", заявила Новак - РИА Новости, 23.08.2023
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23:35 23.08.2023 (обновлено: 23:42 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/peregovory-1891865502.html
Венгрия включится в переговоры по "формуле Зеленского", заявила Новак
Венгрия включится в переговоры по "формуле Зеленского", заявила Новак - РИА Новости, 23.08.2023
Венгрия включится в переговоры по "формуле Зеленского", заявила Новак
Венгрия включается в переговоры по "формуле мира", предложенной Владимиром Зеленским, заявила президент страны Каталин Новак по итогам личной встречи с... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T23:35
2023-08-23T23:42
в мире
киев
владимир зеленский
facebook
нато
совет национальной безопасности и обороны украины
каталин новак
украина
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БУДАПЕШТ, 23 авг - РИА Новости. Венгрия включается в переговоры по "формуле мира", предложенной Владимиром Зеленским, заявила президент страны Каталин Новак по итогам личной встречи с Зеленским. "Встреча один на один с президентом Зеленским. Мы договорились о следующем: как подобает соседям, мы установили прямой канал связи президентов, мы начинаем подготовку нового документа об отношениях между двумя странами, мы включаемся в переговоры по формуле мира, предложенной украинским президентом", - написала Новак в Facebook*. Она также добавила, что Венгрия и Украина "особым образом сотрудничают в том, что касается пострадавших от войны детей" и "как можно скорее достигнут прогресса в отношении прав венгерского меньшинства в Закарпатье". Новак в среду приняла участие в заседании форума "Крымская платформа" в Киеве и провела двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским. Во вторник она встретилась с руководством Закарпатской областной военной администрации. Ранее Новак посетила Киев по приглашению Зеленского в ноябре 2022 года. Это был визит на Украину самого высокого уровня со стороны Венгрии с начала российской спецоперации. Ранее секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил газете la Repubblica, что Киев не готов идти на уступки, отказываясь от заявленного в "мирном плане Зеленского", гибкость может быть проявлена только в том, чтобы поменять местами его пункты. Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть "план достижения мира" из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что главной целью другой встречи по Украине - в Копенгагене - "была попытка убедить представителей "глобального Юга" хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Владимира Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Первый саммит "Крымская платформа" прошел в Киеве 23 августа 2021 года по инициативе Украины, на нем обсуждался вопрос возвращения контроля Киева над Крымом. В мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Второй саммит прошел 23 августа 2022 года в режиме онлайн. В частности, там выступили Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Среди целей саммита киевские власти все так же называли обсуждение путей "деоккупации" Крыма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, киев, владимир зеленский, facebook, нато, совет национальной безопасности и обороны украины, каталин новак, украина, россия, сергей лавров
В мире, Киев, Владимир Зеленский, Facebook, НАТО, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Каталин Новак, Украина, Россия, Сергей Лавров
Венгрия включится в переговоры по "формуле Зеленского", заявила Новак

Новак: Венгрия включится в переговоры по "формуле Зеленского"

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Венгрии Каталин Новак
Президент Венгрии Каталин Новак - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Венгрии Каталин Новак. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 23 авг - РИА Новости. Венгрия включается в переговоры по "формуле мира", предложенной Владимиром Зеленским, заявила президент страны Каталин Новак по итогам личной встречи с Зеленским.
«
"Встреча один на один с президентом Зеленским. Мы договорились о следующем: как подобает соседям, мы установили прямой канал связи президентов, мы начинаем подготовку нового документа об отношениях между двумя странами, мы включаемся в переговоры по формуле мира, предложенной украинским президентом", - написала Новак в Facebook*.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Зеленский предложил Замбии присоединиться к "формуле мира" Киева
11 августа, 16:59
Она также добавила, что Венгрия и Украина "особым образом сотрудничают в том, что касается пострадавших от войны детей" и "как можно скорее достигнут прогресса в отношении прав венгерского меньшинства в Закарпатье".
Новак в среду приняла участие в заседании форума "Крымская платформа" в Киеве и провела двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским. Во вторник она встретилась с руководством Закарпатской областной военной администрации. Ранее Новак посетила Киев по приглашению Зеленского в ноябре 2022 года. Это был визит на Украину самого высокого уровня со стороны Венгрии с начала российской спецоперации.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил газете la Repubblica, что Киев не готов идти на уступки, отказываясь от заявленного в "мирном плане Зеленского", гибкость может быть проявлена только в том, чтобы поменять местами его пункты. Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть "план достижения мира" из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины.
Киев - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
Киев опубликовал разъяснения к "формуле мира" Зеленского
8 августа, 17:04
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что главной целью другой встречи по Украине - в Копенгагене - "была попытка убедить представителей "глобального Юга" хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Владимира Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна".
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
Папа римский Франциск и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
Зеленский надеется, что папа Франциск поддержит украинскую "формулу мира"
7 августа, 15:28
Первый саммит "Крымская платформа" прошел в Киеве 23 августа 2021 года по инициативе Украины, на нем обсуждался вопрос возвращения контроля Киева над Крымом. В мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Второй саммит прошел 23 августа 2022 года в режиме онлайн. В частности, там выступили Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Среди целей саммита киевские власти все так же называли обсуждение путей "деоккупации" Крыма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Лавров рассказал, чем опасна "формула Зеленского"
4 августа, 11:46
 
В миреКиевВладимир ЗеленскийFacebookНАТОСовет национальной безопасности и обороны УкраиныКаталин НовакУкраинаРоссияСергей Лавров
 
 
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