Венгрия включится в переговоры по "формуле Зеленского", заявила Новак
Новак: Венгрия включится в переговоры по "формуле Зеленского"
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Венгрии Каталин Новак
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Венгрии Каталин Новак. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 23 авг - РИА Новости. Венгрия включается в переговоры по "формуле мира", предложенной Владимиром Зеленским, заявила президент страны Каталин Новак по итогам личной встречи с Зеленским.
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"Встреча один на один с президентом Зеленским. Мы договорились о следующем: как подобает соседям, мы установили прямой канал связи президентов, мы начинаем подготовку нового документа об отношениях между двумя странами, мы включаемся в переговоры по формуле мира, предложенной украинским президентом", - написала Новак в Facebook*.
Она также добавила, что Венгрия и Украина "особым образом сотрудничают в том, что касается пострадавших от войны детей" и "как можно скорее достигнут прогресса в отношении прав венгерского меньшинства в Закарпатье".
Новак в среду приняла участие в заседании форума "Крымская платформа" в Киеве и провела двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским. Во вторник она встретилась с руководством Закарпатской областной военной администрации. Ранее Новак посетила Киев по приглашению Зеленского в ноябре 2022 года. Это был визит на Украину самого высокого уровня со стороны Венгрии с начала российской спецоперации.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил газете la Repubblica, что Киев не готов идти на уступки, отказываясь от заявленного в "мирном плане Зеленского", гибкость может быть проявлена только в том, чтобы поменять местами его пункты. Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть "план достижения мира" из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что главной целью другой встречи по Украине - в Копенгагене - "была попытка убедить представителей "глобального Юга" хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Владимира Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна".
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
Первый саммит "Крымская платформа" прошел в Киеве 23 августа 2021 года по инициативе Украины, на нем обсуждался вопрос возвращения контроля Киева над Крымом. В мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Второй саммит прошел 23 августа 2022 года в режиме онлайн. В частности, там выступили Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Среди целей саммита киевские власти все так же называли обсуждение путей "деоккупации" Крыма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.
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