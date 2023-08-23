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Минсельхоз прокомментировал повышение цен на продукцию Nestle в России - РИА Новости, 23.08.2023
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10:31 23.08.2023 (обновлено: 10:32 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/nestle-1891678086.html
Минсельхоз прокомментировал повышение цен на продукцию Nestle в России
Минсельхоз прокомментировал повышение цен на продукцию Nestle в России - РИА Новости, 23.08.2023
Минсельхоз прокомментировал повышение цен на продукцию Nestle в России
Минсельхоз РФ считает, что в повышении в РФ отпускных цен на детское питание швейцарского концерна Nestle нельзя исключать риска недружественных действий,... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T10:31
2023-08-23T10:32
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
nestle s.a.
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Минсельхоз РФ считает, что в повышении в РФ отпускных цен на детское питание швейцарского концерна Nestle нельзя исключать риска недружественных действий, поскольку акционерами компании являются представители недружественной страны, сообщили в пресс-службе министерства. Газета "Коммерсантъ" ранее в среду написала, что Nestle с сентября из-за девальвации рубля повышает на 9% отпускные цены на детское питание, включая заменители грудного молока. "Стоит отметить, что цены на отечественное базовое сырье для производства детского питания и готовых завтраков стабильны. Вместе с тем на себестоимость готовой продукции могут оказывать влияние другие факторы, включая удорожание логистики, энергоресурсов, упаковки, импортных ингредиентов, повышение зарплат и прочие составляющие", - сообщили в пресс-службе Минсельхоза. "При этом нельзя исключать риска недружественных действий со стороны компании, акционером которой являются представители недружественной страны. Минсельхоз России дополнительно уточнит позицию Нестле по озвученному повышению", - добавили в министерстве. Там также напомнили, что объемы производства детского питания в России стабильно растут: например, за первое полугодие текущего года выпуск сухого молока и сухих молочных смесей для детей раннего возраста увеличился на 16,7% к аналогичному периоду прошлого года и достиг 26,2 тысячи тонн. Производство продукции переработки фруктов и овощей для детского питания составило 2254,8 миллиона условных банок, что на 8,6% больше чем годом ранее. Продукции для детского питания на зерновой основе произведено 8,5 тысячи тонн (плюс 19,9%), а воды и напитков для детей – 22,1 миллиона декалитров (плюс 12,1%). Что касается готовых завтраков, то производство хлопьев за январь-июнь составило 146,5 тысячи тонн – это на уровне прошлогоднего показателя.
https://ria.ru/20230822/shveytsariya-1891438074.html
https://ria.ru/20220323/nestle-1779643515.html
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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), nestle s.a.
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Nestle S.A.
Минсельхоз прокомментировал повышение цен на продукцию Nestle в России

Минсельхоз не исключил недружественные действия как причину повышения цен Nestle

© AP Photo / KEYSTONE/Laurent GillieronЛоготип компании Nestle
Логотип компании Nestle - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© AP Photo / KEYSTONE/Laurent Gillieron
Логотип компании Nestle. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Минсельхоз РФ считает, что в повышении в РФ отпускных цен на детское питание швейцарского концерна Nestle нельзя исключать риска недружественных действий, поскольку акционерами компании являются представители недружественной страны, сообщили в пресс-службе министерства.
Газета "Коммерсантъ" ранее в среду написала, что Nestle с сентября из-за девальвации рубля повышает на 9% отпускные цены на детское питание, включая заменители грудного молока.
"Стоит отметить, что цены на отечественное базовое сырье для производства детского питания и готовых завтраков стабильны. Вместе с тем на себестоимость готовой продукции могут оказывать влияние другие факторы, включая удорожание логистики, энергоресурсов, упаковки, импортных ингредиентов, повышение зарплат и прочие составляющие", - сообщили в пресс-службе Минсельхоза.
"При этом нельзя исключать риска недружественных действий со стороны компании, акционером которой являются представители недружественной страны. Минсельхоз России дополнительно уточнит позицию Нестле по озвученному повышению", - добавили в министерстве.
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Там также напомнили, что объемы производства детского питания в России стабильно растут: например, за первое полугодие текущего года выпуск сухого молока и сухих молочных смесей для детей раннего возраста увеличился на 16,7% к аналогичному периоду прошлого года и достиг 26,2 тысячи тонн.
Производство продукции переработки фруктов и овощей для детского питания составило 2254,8 миллиона условных банок, что на 8,6% больше чем годом ранее. Продукции для детского питания на зерновой основе произведено 8,5 тысячи тонн (плюс 19,9%), а воды и напитков для детей – 22,1 миллиона декалитров (плюс 12,1%). Что касается готовых завтраков, то производство хлопьев за январь-июнь составило 146,5 тысячи тонн – это на уровне прошлогоднего показателя.
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ЭкономикаРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Nestle S.A.
 
 
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