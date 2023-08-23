https://ria.ru/20230823/nestle-1891678086.html

Минсельхоз прокомментировал повышение цен на продукцию Nestle в России

Минсельхоз прокомментировал повышение цен на продукцию Nestle в России - РИА Новости, 23.08.2023

Минсельхоз прокомментировал повышение цен на продукцию Nestle в России

Минсельхоз РФ считает, что в повышении в РФ отпускных цен на детское питание швейцарского концерна Nestle нельзя исключать риска недружественных действий,... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T10:31

2023-08-23T10:31

2023-08-23T10:32

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

nestle s.a.

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Минсельхоз РФ считает, что в повышении в РФ отпускных цен на детское питание швейцарского концерна Nestle нельзя исключать риска недружественных действий, поскольку акционерами компании являются представители недружественной страны, сообщили в пресс-службе министерства. Газета "Коммерсантъ" ранее в среду написала, что Nestle с сентября из-за девальвации рубля повышает на 9% отпускные цены на детское питание, включая заменители грудного молока. "Стоит отметить, что цены на отечественное базовое сырье для производства детского питания и готовых завтраков стабильны. Вместе с тем на себестоимость готовой продукции могут оказывать влияние другие факторы, включая удорожание логистики, энергоресурсов, упаковки, импортных ингредиентов, повышение зарплат и прочие составляющие", - сообщили в пресс-службе Минсельхоза. "При этом нельзя исключать риска недружественных действий со стороны компании, акционером которой являются представители недружественной страны. Минсельхоз России дополнительно уточнит позицию Нестле по озвученному повышению", - добавили в министерстве. Там также напомнили, что объемы производства детского питания в России стабильно растут: например, за первое полугодие текущего года выпуск сухого молока и сухих молочных смесей для детей раннего возраста увеличился на 16,7% к аналогичному периоду прошлого года и достиг 26,2 тысячи тонн. Производство продукции переработки фруктов и овощей для детского питания составило 2254,8 миллиона условных банок, что на 8,6% больше чем годом ранее. Продукции для детского питания на зерновой основе произведено 8,5 тысячи тонн (плюс 19,9%), а воды и напитков для детей – 22,1 миллиона декалитров (плюс 12,1%). Что касается готовых завтраков, то производство хлопьев за январь-июнь составило 146,5 тысячи тонн – это на уровне прошлогоднего показателя.

https://ria.ru/20230822/shveytsariya-1891438074.html

https://ria.ru/20220323/nestle-1779643515.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), nestle s.a.