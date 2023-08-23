https://ria.ru/20230823/nestle-1891678086.html
Минсельхоз прокомментировал повышение цен на продукцию Nestle в России
Минсельхоз прокомментировал повышение цен на продукцию Nestle в России - РИА Новости, 23.08.2023
Минсельхоз прокомментировал повышение цен на продукцию Nestle в России
Минсельхоз РФ считает, что в повышении в РФ отпускных цен на детское питание швейцарского концерна Nestle нельзя исключать риска недружественных действий,... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T10:31
2023-08-23T10:31
2023-08-23T10:32
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
nestle s.a.
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153135/04/1531350493_0:115:2201:1353_1920x0_80_0_0_f897dd5bcdd7ac8b10a4f17ba9572c03.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Минсельхоз РФ считает, что в повышении в РФ отпускных цен на детское питание швейцарского концерна Nestle нельзя исключать риска недружественных действий, поскольку акционерами компании являются представители недружественной страны, сообщили в пресс-службе министерства. Газета "Коммерсантъ" ранее в среду написала, что Nestle с сентября из-за девальвации рубля повышает на 9% отпускные цены на детское питание, включая заменители грудного молока. "Стоит отметить, что цены на отечественное базовое сырье для производства детского питания и готовых завтраков стабильны. Вместе с тем на себестоимость готовой продукции могут оказывать влияние другие факторы, включая удорожание логистики, энергоресурсов, упаковки, импортных ингредиентов, повышение зарплат и прочие составляющие", - сообщили в пресс-службе Минсельхоза. "При этом нельзя исключать риска недружественных действий со стороны компании, акционером которой являются представители недружественной страны. Минсельхоз России дополнительно уточнит позицию Нестле по озвученному повышению", - добавили в министерстве. Там также напомнили, что объемы производства детского питания в России стабильно растут: например, за первое полугодие текущего года выпуск сухого молока и сухих молочных смесей для детей раннего возраста увеличился на 16,7% к аналогичному периоду прошлого года и достиг 26,2 тысячи тонн. Производство продукции переработки фруктов и овощей для детского питания составило 2254,8 миллиона условных банок, что на 8,6% больше чем годом ранее. Продукции для детского питания на зерновой основе произведено 8,5 тысячи тонн (плюс 19,9%), а воды и напитков для детей – 22,1 миллиона декалитров (плюс 12,1%). Что касается готовых завтраков, то производство хлопьев за январь-июнь составило 146,5 тысячи тонн – это на уровне прошлогоднего показателя.
https://ria.ru/20230822/shveytsariya-1891438074.html
https://ria.ru/20220323/nestle-1779643515.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153135/04/1531350493_122:0:2078:1467_1920x0_80_0_0_24584197c3bb34df57a51e9001344812.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), nestle s.a.
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Nestle S.A.
Минсельхоз прокомментировал повышение цен на продукцию Nestle в России
Минсельхоз не исключил недружественные действия как причину повышения цен Nestle
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Минсельхоз РФ считает, что в повышении в РФ отпускных цен на детское питание швейцарского концерна Nestle нельзя исключать риска недружественных действий, поскольку акционерами компании являются представители недружественной страны, сообщили в пресс-службе министерства.
Газета "Коммерсантъ" ранее в среду написала, что Nestle с сентября из-за девальвации рубля повышает на 9% отпускные цены на детское питание, включая заменители грудного молока.
"Стоит отметить, что цены на отечественное базовое сырье для производства детского питания и готовых завтраков стабильны. Вместе с тем на себестоимость готовой продукции могут оказывать влияние другие факторы, включая удорожание логистики, энергоресурсов, упаковки, импортных ингредиентов, повышение зарплат и прочие составляющие", - сообщили в пресс-службе Минсельхоза.
"При этом нельзя исключать риска недружественных действий со стороны компании, акционером которой являются представители недружественной страны. Минсельхоз России дополнительно уточнит позицию Нестле по озвученному повышению", - добавили в министерстве.
Швейцария лишилась преимуществ нейтральной страны, заявил МИД России
Там также напомнили, что объемы производства детского питания в России стабильно растут: например, за первое полугодие текущего года выпуск сухого молока и сухих молочных смесей для детей раннего возраста увеличился на 16,7% к аналогичному периоду прошлого года и достиг 26,2 тысячи тонн.
Производство продукции переработки фруктов и овощей для детского питания составило 2254,8 миллиона условных банок, что на 8,6% больше чем годом ранее. Продукции для детского питания на зерновой основе произведено 8,5 тысячи тонн (плюс 19,9%), а воды и напитков для детей – 22,1 миллиона декалитров (плюс 12,1%). Что касается готовых завтраков, то производство хлопьев за январь-июнь составило 146,5 тысячи тонн – это на уровне прошлогоднего показателя.
Nestle приостанавливает в России работу брендов KitKat и Nesquik