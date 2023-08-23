https://ria.ru/20230823/nasams-1891783685.html

Литва поставит Украине системы NASAMS

Литва поставит Украине системы NASAMS - РИА Новости, 23.08.2023

Литва поставит Украине системы NASAMS

Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что Вильнюс утвердил план военной помощи Украине на 200 миллионов евро, а... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T16:19

2023-08-23T16:19

2023-08-23T16:19

специальная военная операция на украине

украина

литва

киев

гитанас науседа

сергей лавров

владимир зеленский

евросоюз

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что Вильнюс утвердил план военной помощи Украине на 200 миллионов евро, а также рассчитывает поставить стране системы ПВО NASAMS в сентябре, сообщила в среду пресс-служба литовского президента. "По словам главы государства, Литва утвердила многолетний план поддержки Украины, размер которой составит около 200 миллионов евро. Ожидается, что уже в сентябре на Украину прибудет военное оборудование - системы NASAMS", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Науседы. Президент Литвы на встрече также затронул тему евроинтеграции Украины и заявил, что для начала переговоров о членстве в ЕС с Еврокомиссией Киеву в течение 2023 года "необходим еще больший прорыв в осуществлении рекомендаций Еврокомиссии". В конце июня Науседа заявлял, что Литва приобрела две пусковые установки систем ПВО NASAMS, которые передаст Украине. Вильнюс в начале февраля 2022 года передал Киеву системы противовоздушной обороны Stinger, Литва также направила на Украину своих военных для обучения украинской армии управлению этим оружием. После начала российской спецоперации Литва передала Украине автоматы Калашникова, тепловизоры, боеприпасы, снаряжение и сухие пайки. Летом Вильнюс направил Киеву 50 бронированных машин М113 и объявил краудфандинговый сбор на турецкий беспилотник Bayraktar для Украины. В результате от имени Литвы один БПЛА Киеву передала бесплатно сама Турция. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230823/pomosch-1891745142.html

https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html

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литва

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украина, литва, киев, гитанас науседа, сергей лавров, владимир зеленский, евросоюз, еврокомиссия, нато