https://ria.ru/20230823/medvedev-1891855151.html

Медведев раскритиковал Маска за новшества в соцсети Х

Медведев раскритиковал Маска за новшества в соцсети Х - РИА Новости, 23.08.2023

Медведев раскритиковал Маска за новшества в соцсети Х

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскритиковал бизнесмена Илона Маска за появление в социальной сети Х (ранее Twitter) функции, позволяющей оставлять... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T21:46

2023-08-23T21:46

2023-08-23T21:46

технологии

россия

дмитрий медведев

илон маск

анналена бербок

twitter

мид германии

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскритиковал бизнесмена Илона Маска за появление в социальной сети Х (ранее Twitter) функции, позволяющей оставлять примечания для прояснения контекста и борьбы с дезинформацией. Функция "Заметки сообщества" (Community Notes) призвана выявлять вводящие в заблуждение сообщения. Модераторы, участвующие в программе, могут добавлять к ним примечания для "контекста". По мнению Медведева, в данном случае Маск ориентировался на либерально настроенную общественность, которую зампред российского Совбеза называет "разъяренной либеральной сворой". "Введение "заметок сообщества" или "контекста" полностью искажает представление о платформе как о месте свободного обмена мнениями", - пишет он в Х. Медведев указывает, что теперь в каждом социально резонансном сообщении человека с большой аудиторией может появиться реплика его оппонентов, "как правило, состоящая из примитивных банальностей". "Чего стоят эти тупые комментарии, рассчитанные на дегенератов без чувства юмора! Как, например, слова каких-то анонимных дебилов под моим последним постом, утверждающие, что у министра Бербок (глава МИД Германии Анналена Бербок – ред.) есть среднее образование. Слава Богу! Но даже при этом она остается дурой", - написал экс-президент России. Как считает Медведев, подобные "позорные примечания" обесценивают реформы Маска в сети X и свидетельствуют о его слабости перед лицом многочисленных оппонентов.

https://ria.ru/20230731/twitter-1887318499.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, дмитрий медведев, илон маск, анналена бербок, twitter, мид германии