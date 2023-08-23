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Медведев раскритиковал Маска за новшества в соцсети Х - РИА Новости, 23.08.2023
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21:46 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/medvedev-1891855151.html
Медведев раскритиковал Маска за новшества в соцсети Х
Медведев раскритиковал Маска за новшества в соцсети Х - РИА Новости, 23.08.2023
Медведев раскритиковал Маска за новшества в соцсети Х
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскритиковал бизнесмена Илона Маска за появление в социальной сети Х (ранее Twitter) функции, позволяющей оставлять... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T21:46
2023-08-23T21:46
технологии
россия
дмитрий медведев
илон маск
анналена бербок
twitter
мид германии
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскритиковал бизнесмена Илона Маска за появление в социальной сети Х (ранее Twitter) функции, позволяющей оставлять примечания для прояснения контекста и борьбы с дезинформацией. Функция "Заметки сообщества" (Community Notes) призвана выявлять вводящие в заблуждение сообщения. Модераторы, участвующие в программе, могут добавлять к ним примечания для "контекста". По мнению Медведева, в данном случае Маск ориентировался на либерально настроенную общественность, которую зампред российского Совбеза называет "разъяренной либеральной сворой". "Введение "заметок сообщества" или "контекста" полностью искажает представление о платформе как о месте свободного обмена мнениями", - пишет он в Х. Медведев указывает, что теперь в каждом социально резонансном сообщении человека с большой аудиторией может появиться реплика его оппонентов, "как правило, состоящая из примитивных банальностей". "Чего стоят эти тупые комментарии, рассчитанные на дегенератов без чувства юмора! Как, например, слова каких-то анонимных дебилов под моим последним постом, утверждающие, что у министра Бербок (глава МИД Германии Анналена Бербок – ред.) есть среднее образование. Слава Богу! Но даже при этом она остается дурой", - написал экс-президент России. Как считает Медведев, подобные "позорные примечания" обесценивают реформы Маска в сети X и свидетельствуют о его слабости перед лицом многочисленных оппонентов.
https://ria.ru/20230731/twitter-1887318499.html
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технологии, россия, дмитрий медведев, илон маск, анналена бербок, twitter, мид германии
Технологии, Россия, Дмитрий Медведев, Илон Маск, Анналена Бербок, Twitter, МИД Германии
Медведев раскритиковал Маска за новшества в соцсети Х

Медведев раскритиковал Маска за появление функции заметок сообщества в соцсети Х

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскритиковал бизнесмена Илона Маска за появление в социальной сети Х (ранее Twitter) функции, позволяющей оставлять примечания для прояснения контекста и борьбы с дезинформацией.
Функция "Заметки сообщества" (Community Notes) призвана выявлять вводящие в заблуждение сообщения. Модераторы, участвующие в программе, могут добавлять к ним примечания для "контекста".
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По мнению Медведева, в данном случае Маск ориентировался на либерально настроенную общественность, которую зампред российского Совбеза называет "разъяренной либеральной сворой". "Введение "заметок сообщества" или "контекста" полностью искажает представление о платформе как о месте свободного обмена мнениями", - пишет он в Х.
Медведев указывает, что теперь в каждом социально резонансном сообщении человека с большой аудиторией может появиться реплика его оппонентов, "как правило, состоящая из примитивных банальностей".
«
"Чего стоят эти тупые комментарии, рассчитанные на дегенератов без чувства юмора! Как, например, слова каких-то анонимных дебилов под моим последним постом, утверждающие, что у министра Бербок (глава МИД Германии Анналена Бербок – ред.) есть среднее образование. Слава Богу! Но даже при этом она остается дурой", - написал экс-президент России.
Как считает Медведев, подобные "позорные примечания" обесценивают реформы Маска в сети X и свидетельствуют о его слабости перед лицом многочисленных оппонентов.
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ТехнологииРоссияДмитрий МедведевИлон МаскАнналена БербокTwitterМИД Германии
 
 
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