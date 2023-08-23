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Ленинградский зоопарк присоединился к программе по сохранению манулов - РИА Новости, 23.08.2023
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Хорошие новости
 
12:42 23.08.2023 (обновлено: 15:12 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/manuly-1891721538.html
Ленинградский зоопарк присоединился к программе по сохранению манулов
Ленинградский зоопарк присоединился к программе по сохранению манулов - РИА Новости, 23.08.2023
Ленинградский зоопарк присоединился к программе по сохранению манулов
Ленинградский зоопарк присоединился к программе по сохранению и разведению манулов, сообщает пресс-служба учреждения. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T12:42
2023-08-23T15:12
хорошие новости
ленинградский зоопарк
санкт-петербург
общество
животные
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг — РИА Новости. Ленинградский зоопарк присоединился к программе по сохранению и разведению манулов, сообщает пресс-служба учреждения. "Ленинградский зоопарк вступил в программу ЕАРАЗА (Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов. — Прим. ред.) по сохранению и разведению манулов. Ленинградский зоопарк стал вторым зоопарком в России, в котором живет пара, принесшая потомство в этом году (после Новосибирского зоопарка). Только в шести зоопарках нашей страны есть представители этого интересного, но непростого в содержании вида", — говорится в сообщении. Во вторник состоялась встреча руководства и сотрудников Ленинградского зоопарка с куратором программы ЕАРАЗА по сохранению и разведению манулов — сотрудником Московского зоопарка Михаилом Морозовым. На ней обсуждались задачи по созданию резервной популяции манулов, а также разработка единых стандартов и методов содержания и разведения манулов в неволе. Ранее сообщалось, что в этом году в Ленинградском зоопарке у пары манулов Свэна и Намики родился детеныш. Последний раз эти кошачьи в Ленинградском зоопарке размножались в 2007 году. Малышу дали имя Шу, потому что он смешно шипит на людей, кроме того, так называется сладкая булочка с кремовой начинкой. Ленинградский зоопарк, расположенный в центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его основали и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
https://ria.ru/20230820/karta-1891099433.html
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ленинградский зоопарк, санкт-петербург, общество, животные
Хорошие новости, Ленинградский зоопарк, Санкт-Петербург, Общество, Животные
Ленинградский зоопарк присоединился к программе по сохранению манулов

Ленинградский зоопарк вступил в программу по сохранению и разведению манулов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМанулы
Манулы - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Манулы. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг — РИА Новости. Ленинградский зоопарк присоединился к программе по сохранению и разведению манулов, сообщает пресс-служба учреждения.
"Ленинградский зоопарк вступил в программу ЕАРАЗА (Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов. — Прим. ред.) по сохранению и разведению манулов. Ленинградский зоопарк стал вторым зоопарком в России, в котором живет пара, принесшая потомство в этом году (после Новосибирского зоопарка). Только в шести зоопарках нашей страны есть представители этого интересного, но непростого в содержании вида", — говорится в сообщении.
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Во вторник состоялась встреча руководства и сотрудников Ленинградского зоопарка с куратором программы ЕАРАЗА по сохранению и разведению манулов — сотрудником Московского зоопарка Михаилом Морозовым. На ней обсуждались задачи по созданию резервной популяции манулов, а также разработка единых стандартов и методов содержания и разведения манулов в неволе.
Ранее сообщалось, что в этом году в Ленинградском зоопарке у пары манулов Свэна и Намики родился детеныш. Последний раз эти кошачьи в Ленинградском зоопарке размножались в 2007 году. Малышу дали имя Шу, потому что он смешно шипит на людей, кроме того, так называется сладкая булочка с кремовой начинкой.
Ленинградский зоопарк, расположенный в центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его основали и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
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