https://ria.ru/20230823/kurskaya_bitva-1891655683.html
Курская битва
Курская битва - РИА Новости, 23.08.2023
Курская битва
Курская битва, известна еще как битва на Курской дуге, стала крупнейшим сражением Второй Мировой войны. На лето 1943 года немецкое командование планировало... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T09:00
2023-08-23T09:00
2023-08-23T13:51
инфографика
вермахт
курская битва
курск
харьков
белгород
великая отечественная война (1941-1945)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891655538_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e592fcb7f0f380012d6a701896e3e953.png
Курская битва, известна еще как битва на Курской дуге, стала крупнейшим сражением Второй Мировой войны. На лето 1943 года немецкое командование планировало наступательную операцию с целью разгромить советские войска на Курском выступе и перехватить стратегическую инициативу. 5 августа ударные группировки Вермахта начали наступление. Поставленных целей им достичь не удалось, инициатива полностью перешла в руки советского командования, завершился перелом в ходе Великой Отечественной войны. Соотношение сил и ключевые события этого сражения — в инфографике Ria.ru.
курск
харьков
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891655538_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_2e55d338969c0faf5b415e1067b7fdf5.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вермахт, курская битва, инфографика, курск, харьков, белгород, великая отечественная война (1941-1945)
Инфографика, Вермахт, Курская битва, Курск, Харьков, Белгород, Великая Отечественная война (1941-1945)