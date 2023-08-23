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Курская битва - РИА Новости, 23.08.2023
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09:00 23.08.2023 (обновлено: 13:51 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/kurskaya_bitva-1891655683.html
Курская битва
Курская битва - РИА Новости, 23.08.2023
Курская битва
Курская битва, известна еще как битва на Курской дуге, стала крупнейшим сражением Второй Мировой войны. На лето 1943 года немецкое командование планировало... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T09:00
2023-08-23T13:51
инфографика
вермахт
курская битва
курск
харьков
белгород
великая отечественная война (1941-1945)
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Курская битва, известна еще как битва на Курской дуге, стала крупнейшим сражением Второй Мировой войны. На лето 1943 года немецкое командование планировало наступательную операцию с целью разгромить советские войска на Курском выступе и перехватить стратегическую инициативу. 5 августа ударные группировки Вермахта начали наступление. Поставленных целей им достичь не удалось, инициатива полностью перешла в руки советского командования, завершился перелом в ходе Великой Отечественной войны. Соотношение сил и ключевые события этого сражения — в инфографике Ria.ru.
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вермахт, курская битва, инфографика, курск, харьков, белгород, великая отечественная война (1941-1945)
Инфографика, Вермахт, Курская битва, Курск, Харьков, Белгород, Великая Отечественная война (1941-1945)
Инфографика

Курская битва

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Курская битва, известна еще как битва на Курской дуге, стала крупнейшим сражением Второй Мировой войны. На лето 1943 года немецкое командование планировало наступательную операцию с целью разгромить советские войска на Курском выступе и перехватить стратегическую инициативу. 5 августа ударные группировки Вермахта начали наступление. Поставленных целей им достичь не удалось, инициатива полностью перешла в руки советского командования, завершился перелом в ходе Великой Отечественной войны. Соотношение сил и ключевые события этого сражения — в инфографике Ria.ru.
 
ИнфографикаВермахтКурская битваКурскХарьковБелгородВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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