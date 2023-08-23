https://ria.ru/20230823/kurskaya_bitva-1891655683.html

Курская битва

Курская битва - РИА Новости, 23.08.2023

Курская битва

Курская битва, известна еще как битва на Курской дуге, стала крупнейшим сражением Второй Мировой войны. На лето 1943 года немецкое командование планировало... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T09:00

2023-08-23T09:00

2023-08-23T13:51

инфографика

вермахт

курская битва

курск

харьков

белгород

великая отечественная война (1941-1945)

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Курская битва, известна еще как битва на Курской дуге, стала крупнейшим сражением Второй Мировой войны. На лето 1943 года немецкое командование планировало наступательную операцию с целью разгромить советские войска на Курском выступе и перехватить стратегическую инициативу. 5 августа ударные группировки Вермахта начали наступление. Поставленных целей им достичь не удалось, инициатива полностью перешла в руки советского командования, завершился перелом в ходе Великой Отечественной войны. Соотношение сил и ключевые события этого сражения — в инфографике Ria.ru.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вермахт, курская битва, инфографика, курск, харьков, белгород, великая отечественная война (1941-1945)