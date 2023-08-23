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Путин призвал учредить комиссию БРИКС по транспорту

Путин призвал учредить комиссию БРИКС по транспорту - РИА Новости, 23.08.2023

Путин призвал учредить комиссию БРИКС по транспорту

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости учредить в рамках БРИКС постоянно действующую комиссию по транспорту, которая бы занялась вопросами... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T13:00

2023-08-23T13:00

2023-08-23T13:18

брикс

владимир путин

россия

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости учредить в рамках БРИКС постоянно действующую комиссию по транспорту, которая бы занялась вопросами логистики."Важным приоритетом взаимодействия БРИКС является создание новых устойчивых безопасных транспортных магистралей… Считаем, что пришло время учредить в рамках БРИКС постоянно действующую комиссию по транспорту, которая занялась бы не только проектом "Север-Юг", но и в более широком плане вопросами развития логистических и транспортных коридоров", - сказал он на саммите, выступая по ВКС.

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

брикс, владимир путин, россия