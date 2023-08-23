https://ria.ru/20230823/integratsiya-1891633196.html
Пасечник доложил Путину о ходе интеграции ЛНР в правовое поле России
Пасечник доложил Путину о ходе интеграции ЛНР в правовое поле России - РИА Новости, 23.08.2023
Пасечник доложил Путину о ходе интеграции ЛНР в правовое поле России
В Луганской Народной Республике в соответствии с федеральным законодательством идут работы по урегулированию правового положения учреждений, запущена бюджетная... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T01:43
2023-08-23T01:43
2023-08-23T01:55
леонид пасечник
владимир путин
луганская народная республика
россия
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. В Луганской Народной Республике в соответствии с федеральным законодательством идут работы по урегулированию правового положения учреждений, запущена бюджетная система, министерства выполняют задачи в рамках нацпроектов, сообщил президенту РФ Владимиру Путину врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Во время встречи с главой государства врио главы ЛНР рассказал, что сформировано правительство республики, и в настоящее время активно идут работы в направлении урегулирования правового положения учреждений в соответствии с федеральным законодательством. По его информации, абсолютно все высшие учебные заведения переданы в юрисдикцию соответствующих федеральных ведомств. "Кроме этого, на территории республики в полном объёме запущена бюджетная система в соответствии с федеральным законодательном, и все органы публичной власти открыли соответствующие казначейские счета", - сказал Пасечник. Он отметил, что образованные министерства ЛНР на сегодняшний день выполняют задачи в рамках национальных проектов, федеральных программ, работают над выполнением программы социально-экономического развития нашей республики на период с 2023 года по 2025 год.
https://ria.ru/20230823/putin-1891632894.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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леонид пасечник, владимир путин, луганская народная республика, россия
Леонид Пасечник, Владимир Путин, Луганская Народная Республика, Россия
Пасечник доложил Путину о ходе интеграции ЛНР в правовое поле России
Пасечник отчитался Путину об интеграции ЛНР в правовое поле России
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. В Луганской Народной Республике в соответствии с федеральным законодательством идут работы по урегулированию правового положения учреждений, запущена бюджетная система, министерства выполняют задачи в рамках нацпроектов, сообщил президенту РФ Владимиру Путину врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
Во время встречи с главой государства врио главы ЛНР рассказал, что сформировано правительство республики, и в настоящее время активно идут работы в направлении урегулирования правового положения учреждений в соответствии с федеральным законодательством. По его информации, абсолютно все высшие учебные заведения переданы в юрисдикцию соответствующих федеральных ведомств.
"Кроме этого, на территории республики в полном объёме запущена бюджетная система в соответствии с федеральным законодательном, и все органы публичной власти открыли соответствующие казначейские счета", - сказал Пасечник.
Он отметил, что образованные министерства ЛНР на сегодняшний день выполняют задачи в рамках национальных проектов, федеральных программ, работают над выполнением программы социально-экономического развития нашей республики на период с 2023 года по 2025 год.
Путин оценил выполнение поставленных задач в ЛНР командой Пасечника