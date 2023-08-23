https://ria.ru/20230823/inoagenty-1891590502.html
Хочу опять больших денег: звезды-иноагенты встали в очередь на возвращение
Хочу опять больших денег: звезды-иноагенты встали в очередь на возвращение - РИА Новости, 23.08.2023
Хочу опять больших денег: звезды-иноагенты встали в очередь на возвращение
Как писал классик, гений и злодейство несовместимы, а вот талант и предательство — вполне. Нам потребовалось меньше года, чтобы увидеть, кто из российских звезд РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T08:00
2023-08-23T08:00
2023-08-23T08:01
аналитика
россия
моргенштерн (алишер моргенштерн)
чулпан хаматова
татьяна лазарева
америка
вооруженные силы украины
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Как писал классик, гений и злодейство несовместимы, а вот талант и предательство — вполне. Нам потребовалось меньше года, чтобы увидеть, кто из российских звезд является патриотом, а кто считал и считает нашу страну просто отличной кормушкой и при этом спокойно поливает наш народ и армию грязью.Десятки известных певцов ртом, комиков — лицом и актеров — телом после начала СВО ринулись на благословенный Запад, чтобы на заработанные миллионы в комфорте пересидеть тяжелые для страны времена, а то и начать головокружительную карьеру на новых подмостках. Однако очень быстро выяснилось, что заработанные в России немалые деньги стремительно кончаются, а великие таланты гениальных оппозиционных российских артистов на Западе никому не нужны.И тут, взяв на вооружение русскую пословицу "Хоть плюй в глаза — и то божья роса", еще вчера унижающие наш народ и армию деятели начали тихой сапой собираться обратно, надеясь, что их быстренько простят и деньги опять потекут рекой в их карманы.Буквально на днях исполнитель похабных песенок — так называемый рэпер Моргенштерн* (урожденный Алишер Валеев), который в свое время осуждал СВО и признавался в любви к Украине, в своих соцсетях заявил, что скучает по родине и хочет вернуться обратно в Россию из США: "Пожалуйста, простите меня. Я больше не буду пытаться работать на Америку. Я хочу снова делать песни для наших людей. Надеюсь, что за время своей эмиграции я еще не потерял связь с ними".По словам господина Валеева, Америка ему не нравится, так как там "чрезмерный капитализм и отсутствие человечности", а также остро не хватает валенок, березок и балалаек.Однако Валеев, по версии Forbes входивший в топ-50 самых успешных звезд России, тоскует отнюдь не по березкам, а по большим деньгам. Для справки: только в 2021 году у суперрэпера на люксовые автомобили ушло 55 миллионов рублей, на украшения он потратил более 30 миллионов рублей, а на открытие своего ресторана в Москве он, не моргнув глазом, выложил миллион долларов. Однако после триумфального бегства из России доходы Валеева только от рекламы упали на 80 процентов, волшебные контракты с мировыми студиями почему-то не сложились — и его вдруг охватила нестерпимая ностальгия.Случай Моргенштерна* не единичен: в последнее время мы наблюдаем рост настойчивых попыток вернуться со стороны тех, кто еще вчера хаял свою "любимую родину", а теперь делает непрозрачные намеки на то, что они нас прощают и готовы принимать наши деньги и дальше. Великая актриса больших и малых театров Чулпан Хаматова, которая в Москве зарабатывала 250 тысяч рублей за один выход, почему-то не стала примой Рижского театра и теперь для поддержания штанов ходит на телевидение, критикуя Россию, одновременно прощупывая почву для возвращения. Лучший комик всех времен и народов Татьяна Лазарева*, которая громко объявляла об "окончательной эмиграции в Европу", критиковала СВО и собирала деньги для ВСУ, тоже уверена, что вернется. О возвращении в проклятую Россию мечтает и замечательная певица ртом Наргиз Закирова, которую депортировали из Москвы в Узбекистан и которой запретили въезжать в страну до 2072 года за антироссийские высказывания. Грустно смазывают лыжи всякие Брежневы, Прусикины*, Поперечные, Милохины и так далее.Однако все, кого так неудержимо тянет на родину, почему-то начинают свое возвращение не с публичного покаяния, а с исков в суд.За последние месяцы в российских судах растет вал звездных исков с требованием отменить статус иноагента, который имеется у многих русофобских эмигрантов. Казалось бы, имеешь твердые убеждения — гордо стой на своем до конца и пожинай то, что посеял. Но, оказывается, статус иноагента — не просто знак отличия. Иностранный агент обязан раз в полгода публиковать полный отчет о своих доходах и расходах, чего антироссийским деятелям культуры делать очень не хочется, так как отпадает возможность прятать доходы, а при отсутствии отчета может наступить как административная ответственность (штрафы), так и уголовная — до двух лет лишения свободы. Иноагенты также не могут продать в России свою шикарную недвижимость: любой, кто заплатит им деньги, может быть признан аффилированным лицом. Плюс к этому, естественно, иноагентам закрыт путь на телеканалы, радиостанции и концертные площадки, а это равно отсутствию заработка.Но российские суды, которые, как известно, являются самыми справедливыми в мире, не прониклись горестями звезд-русофобов и в начале лета по очереди отказали в снятии статуса иноагента Галкину*, Земфире*, Слепакову* и Варламову*. На очереди — новые рассмотрения.Мы, конечно, еще услышим не одну слезовыжимательную историю от деятелей антироссийской культуры, мечтающих вернуться на тучные русские хлеба. Но им стоит знать одно: мы готовы простить многое, но предательство и плевки в спину — никогда.А крокодиловы слезы предателям теперь пусть вытирают на новой родине.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20230822/morgenshtern-1891462455.html
https://ria.ru/20230818/inoagenty-1890938811.html
https://ria.ru/20230817/makarevich-1890677018.html
https://ria.ru/20230731/kara-murza-1887435760.html
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Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
аналитика, россия, моргенштерн (алишер моргенштерн), чулпан хаматова, татьяна лазарева, америка, вооруженные силы украины
Аналитика, Россия, Моргенштерн (Алишер Моргенштерн), Чулпан Хаматова, Татьяна Лазарева, Америка, Вооруженные силы Украины
Как писал классик, гений и злодейство несовместимы, а вот талант и предательство — вполне. Нам потребовалось меньше года, чтобы увидеть, кто из российских звезд является патриотом, а кто считал и считает нашу страну просто отличной кормушкой и при этом спокойно поливает наш народ и армию грязью.
Десятки известных певцов ртом, комиков — лицом и актеров — телом после начала СВО ринулись на благословенный Запад, чтобы на заработанные миллионы в комфорте пересидеть тяжелые для страны времена, а то и начать головокружительную карьеру на новых подмостках. Однако очень быстро выяснилось, что заработанные в России
немалые деньги стремительно кончаются, а великие таланты гениальных оппозиционных российских артистов на Западе никому не нужны.
"Простите меня": иноагент Моргенштерн* пожалел, что сбежал из России в США
И тут, взяв на вооружение русскую пословицу "Хоть плюй в глаза — и то божья роса", еще вчера унижающие наш народ и армию деятели начали тихой сапой собираться обратно, надеясь, что их быстренько простят и деньги опять потекут рекой в их карманы.
Буквально на днях исполнитель похабных песенок — так называемый рэпер Моргенштерн
* (урожденный Алишер Валеев), который в свое время осуждал СВО и признавался в любви к Украине
, в своих соцсетях заявил, что скучает по родине и хочет вернуться обратно в Россию из США
: "Пожалуйста, простите меня. Я больше не буду пытаться работать на Америку
. Я хочу снова делать песни для наших людей. Надеюсь, что за время своей эмиграции я еще не потерял связь с ними".
По словам господина Валеева, Америка ему не нравится, так как там "чрезмерный капитализм и отсутствие человечности", а также остро не хватает валенок, березок и балалаек.
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Однако Валеев, по версии Forbes
входивший в топ-50 самых успешных звезд России, тоскует отнюдь не по березкам, а по большим деньгам. Для справки: только в 2021 году у суперрэпера на люксовые автомобили ушло 55 миллионов рублей, на украшения он потратил более 30 миллионов рублей, а на открытие своего ресторана в Москве
он, не моргнув глазом, выложил миллион долларов. Однако после триумфального бегства из России доходы Валеева только от рекламы упали на 80 процентов, волшебные контракты с мировыми студиями почему-то не сложились — и его вдруг охватила нестерпимая ностальгия.
Случай Моргенштерна* не единичен: в последнее время мы наблюдаем рост настойчивых попыток вернуться со стороны тех, кто еще вчера хаял свою "любимую родину", а теперь делает непрозрачные намеки на то, что они нас прощают и готовы принимать наши деньги и дальше. Великая актриса больших и малых театров Чулпан Хаматова
, которая в Москве зарабатывала 250 тысяч рублей за один выход, почему-то не стала примой Рижского театра и теперь для поддержания штанов ходит на телевидение, критикуя Россию, одновременно прощупывая почву для возвращения. Лучший комик всех времен и народов Татьяна Лазарева
*, которая громко объявляла об "окончательной эмиграции в Европу", критиковала СВО и собирала деньги для ВСУ
, тоже уверена, что вернется. О возвращении в проклятую Россию мечтает и замечательная певица ртом Наргиз Закирова, которую депортировали из Москвы в Узбекистан
и которой запретили въезжать в страну до 2072 года за антироссийские высказывания. Грустно смазывают лыжи всякие Брежневы, Прусикины*, Поперечные, Милохины и так далее.
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Однако все, кого так неудержимо тянет на родину, почему-то начинают свое возвращение не с публичного покаяния, а с исков в суд.
За последние месяцы в российских судах растет вал звездных исков с требованием отменить статус иноагента, который имеется у многих русофобских эмигрантов. Казалось бы, имеешь твердые убеждения — гордо стой на своем до конца и пожинай то, что посеял. Но, оказывается, статус иноагента — не просто знак отличия. Иностранный агент обязан раз в полгода публиковать полный отчет о своих доходах и расходах, чего антироссийским деятелям культуры делать очень не хочется, так как отпадает возможность прятать доходы, а при отсутствии отчета может наступить как административная ответственность (штрафы), так и уголовная — до двух лет лишения свободы. Иноагенты также не могут продать в России свою шикарную недвижимость: любой, кто заплатит им деньги, может быть признан аффилированным лицом. Плюс к этому, естественно, иноагентам закрыт путь на телеканалы, радиостанции и концертные площадки, а это равно отсутствию заработка.
Но российские суды, которые, как известно, являются самыми справедливыми в мире, не прониклись горестями звезд-русофобов и в начале лета по очереди отказали в снятии статуса иноагента Галкину*, Земфире
*, Слепакову* и Варламову*. На очереди — новые рассмотрения.
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Мы, конечно, еще услышим не одну слезовыжимательную историю от деятелей антироссийской культуры, мечтающих вернуться на тучные русские хлеба. Но им стоит знать одно: мы готовы простить многое, но предательство и плевки в спину — никогда.
А крокодиловы слезы предателям теперь пусть вытирают на новой родине.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.