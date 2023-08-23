https://ria.ru/20230823/inoagenty-1891590502.html

Хочу опять больших денег: звезды-иноагенты встали в очередь на возвращение

Хочу опять больших денег: звезды-иноагенты встали в очередь на возвращение - РИА Новости, 23.08.2023

Хочу опять больших денег: звезды-иноагенты встали в очередь на возвращение

Как писал классик, гений и злодейство несовместимы, а вот талант и предательство — вполне. Нам потребовалось меньше года, чтобы увидеть, кто из российских звезд РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T08:00

2023-08-23T08:00

2023-08-23T08:01

аналитика

россия

моргенштерн (алишер моргенштерн)

чулпан хаматова

татьяна лазарева

америка

вооруженные силы украины

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Как писал классик, гений и злодейство несовместимы, а вот талант и предательство — вполне. Нам потребовалось меньше года, чтобы увидеть, кто из российских звезд является патриотом, а кто считал и считает нашу страну просто отличной кормушкой и при этом спокойно поливает наш народ и армию грязью.Десятки известных певцов ртом, комиков — лицом и актеров — телом после начала СВО ринулись на благословенный Запад, чтобы на заработанные миллионы в комфорте пересидеть тяжелые для страны времена, а то и начать головокружительную карьеру на новых подмостках. Однако очень быстро выяснилось, что заработанные в России немалые деньги стремительно кончаются, а великие таланты гениальных оппозиционных российских артистов на Западе никому не нужны.И тут, взяв на вооружение русскую пословицу "Хоть плюй в глаза — и то божья роса", еще вчера унижающие наш народ и армию деятели начали тихой сапой собираться обратно, надеясь, что их быстренько простят и деньги опять потекут рекой в их карманы.Буквально на днях исполнитель похабных песенок — так называемый рэпер Моргенштерн* (урожденный Алишер Валеев), который в свое время осуждал СВО и признавался в любви к Украине, в своих соцсетях заявил, что скучает по родине и хочет вернуться обратно в Россию из США: "Пожалуйста, простите меня. Я больше не буду пытаться работать на Америку. Я хочу снова делать песни для наших людей. Надеюсь, что за время своей эмиграции я еще не потерял связь с ними".По словам господина Валеева, Америка ему не нравится, так как там "чрезмерный капитализм и отсутствие человечности", а также остро не хватает валенок, березок и балалаек.Однако Валеев, по версии Forbes входивший в топ-50 самых успешных звезд России, тоскует отнюдь не по березкам, а по большим деньгам. Для справки: только в 2021 году у суперрэпера на люксовые автомобили ушло 55 миллионов рублей, на украшения он потратил более 30 миллионов рублей, а на открытие своего ресторана в Москве он, не моргнув глазом, выложил миллион долларов. Однако после триумфального бегства из России доходы Валеева только от рекламы упали на 80 процентов, волшебные контракты с мировыми студиями почему-то не сложились — и его вдруг охватила нестерпимая ностальгия.Случай Моргенштерна* не единичен: в последнее время мы наблюдаем рост настойчивых попыток вернуться со стороны тех, кто еще вчера хаял свою "любимую родину", а теперь делает непрозрачные намеки на то, что они нас прощают и готовы принимать наши деньги и дальше. Великая актриса больших и малых театров Чулпан Хаматова, которая в Москве зарабатывала 250 тысяч рублей за один выход, почему-то не стала примой Рижского театра и теперь для поддержания штанов ходит на телевидение, критикуя Россию, одновременно прощупывая почву для возвращения. Лучший комик всех времен и народов Татьяна Лазарева*, которая громко объявляла об "окончательной эмиграции в Европу", критиковала СВО и собирала деньги для ВСУ, тоже уверена, что вернется. О возвращении в проклятую Россию мечтает и замечательная певица ртом Наргиз Закирова, которую депортировали из Москвы в Узбекистан и которой запретили въезжать в страну до 2072 года за антироссийские высказывания. Грустно смазывают лыжи всякие Брежневы, Прусикины*, Поперечные, Милохины и так далее.Однако все, кого так неудержимо тянет на родину, почему-то начинают свое возвращение не с публичного покаяния, а с исков в суд.За последние месяцы в российских судах растет вал звездных исков с требованием отменить статус иноагента, который имеется у многих русофобских эмигрантов. Казалось бы, имеешь твердые убеждения — гордо стой на своем до конца и пожинай то, что посеял. Но, оказывается, статус иноагента — не просто знак отличия. Иностранный агент обязан раз в полгода публиковать полный отчет о своих доходах и расходах, чего антироссийским деятелям культуры делать очень не хочется, так как отпадает возможность прятать доходы, а при отсутствии отчета может наступить как административная ответственность (штрафы), так и уголовная — до двух лет лишения свободы. Иноагенты также не могут продать в России свою шикарную недвижимость: любой, кто заплатит им деньги, может быть признан аффилированным лицом. Плюс к этому, естественно, иноагентам закрыт путь на телеканалы, радиостанции и концертные площадки, а это равно отсутствию заработка.Но российские суды, которые, как известно, являются самыми справедливыми в мире, не прониклись горестями звезд-русофобов и в начале лета по очереди отказали в снятии статуса иноагента Галкину*, Земфире*, Слепакову* и Варламову*. На очереди — новые рассмотрения.Мы, конечно, еще услышим не одну слезовыжимательную историю от деятелей антироссийской культуры, мечтающих вернуться на тучные русские хлеба. Но им стоит знать одно: мы готовы простить многое, но предательство и плевки в спину — никогда.А крокодиловы слезы предателям теперь пусть вытирают на новой родине.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20230822/morgenshtern-1891462455.html

https://ria.ru/20230818/inoagenty-1890938811.html

https://ria.ru/20230817/makarevich-1890677018.html

https://ria.ru/20230731/kara-murza-1887435760.html

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аналитика, россия, моргенштерн (алишер моргенштерн), чулпан хаматова, татьяна лазарева, америка, вооруженные силы украины