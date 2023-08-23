https://ria.ru/20230823/golosovanie-1891854727.html

Илья Березкин: дистанционное голосование гарантирует анонимность

Илья Березкин: дистанционное голосование гарантирует анонимность - РИА Новости, 23.08.2023

Илья Березкин: дистанционное голосование гарантирует анонимность

Председатель избирательной комиссии Московской области Илья Березкин рассказал в интервью РИА Новости о введении первого в Подмосковье дистанционного... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T21:42

2023-08-23T21:42

2023-08-23T21:42

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Председатель избирательной комиссии Московской области Илья Березкин рассказал в интервью РИА Новости о введении первого в Подмосковье дистанционного электронного голосования, об особенностях наблюдения за выборами, о процедуре подсчета голосов избирателей в зашифрованных бюллетенях и о жалобах, приходящих в Мособлизбирком в том числе от кандидатов на пост губернатора региона. Беседовала Анастасия Коноплянкина.– Илья Сергеевич, расскажите, как идет подготовка к предстоящим выборам губернатора Московской области? Какие новшества, особенности можно выделить в этой избирательной кампании?– На сегодняшний день избирательная кампания по выборам губернатора нашего региона вошла в свою заключительную стадию. Через процедуры выдвижения и регистрации кандидатов успешно прошли четыре кандидата, которые представляют четыре ведущие политические партии: Андрей Воробьев — "Единая Россия", Кирилл Жигарев — ЛДПР, Александр Наумов — КПРФ, Анатолий Никитин — "Справедливая Россия — За правду". Сейчас уже начался период агитации кандидатов. Они размещают в региональных СМИ и печатные, и аудиовизуальные материалы, встречаются с избирателями. Вообще избирательная кампания идет полным ходом.Основная задача для нас на этом этапе — это информирование избирателей. Даты, время, информация об участках и процессе голосования — все это мы доводим до жителей Подмосковья. Всеми возможными способами. В частности, я имею в виду подомовой обход. Когда члены участковых избирательных комиссий обходят избирателей, отвечают на их вопросы и уточняют адрес, номер их участка и так далее.Вы спросили о новшествах: в этом году впервые на территории области будет применяться дистанционное электронное голосование. Оно позволит гражданам проголосовать из любой точки не только нашей области и страны, но и из любой точки мира, где есть доступ в интернет. Этот сервис поможет тем, кто в силу каких-то причин не может прийти на избирательный участок. Кроме того, каждый избирательный участок будет оснащен веб-камерами. С их помощью мы сможем напрямую решать возникающие вопросы с участковыми избирательными комиссиями непосредственно в дни голосования. Вместе с тем, в Единый день голосования 2023 года на территории Московской области будет использоваться система видеонаблюдения "Безопасный регион". Данная система впервые в России внедрена именно у нас, в Подмосковье! Она обеспечит как наблюдение за территориями, прилегающими к избирательным участкам, так и безопасность избирателей на самих участках.— Расскажите, как будут работать избирательные участки 10 сентября? Какие меры обеспечат наиболее эффективную работу избирательных участков: КОИБы, камеры видеофиксации, присутствие наблюдателей?— Голосование на территории Московской области будет проходить в течение нескольких дней подряд: 8, 9 и 10 сентября. Помещения для голосования будут открыты с 8.00 до 20.00. Десятого сентября после 20.00 члены участковых избирательных комиссий приступят к подведению итогов голосования на своих участках. После подсчета голосов будут составлены протоколы об итогах голосования на выборах губернатора Московской области и направлены в территориальные комиссии.В дни голосования 935 участков будут оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней — КОИБ 2017. При применении КОИБ подсчет голосов избирателей осуществляется, как вы знаете, автоматически. На остальных избирательных участках, где КОИБ применяться не будут, будет использоваться технология изготовления протокола об итогах голосования с QR-кодом.Что до видеонаблюдения, можно сказать, что у нас будет 100-процентный охват. Так 786 УИК (20%) будет оборудовано камерами видеонаблюдения, а 3199 УИК (80%) будет использовать видеорегистраторы. Кроме того, и в вопросе наблюдения достаточно много нововведений: будет предоставлена возможность назначать наблюдателей не только в участковые избирательные комиссии, но и в территориальные. Там они смогут присутствовать в помещении, в котором будет прием протоколов по итогам голосования. Кроме этого, будет увеличено и количество назначаемых наблюдателей. А точнее, в каждую участковую и территориальную комиссию теперь может быть назначено не более трех наблюдателей (раньше было не более двух).— Какую явку прогнозируете на выборах губернатора, будет ли она выше или ниже, чем на выборах в 2018 году, где было более два миллиона 100 тысяч избирателей?— Ну, честно говоря, вопрос не по адресу. Мы же не экстрасенсы (смеется). Явку прогнозировать сложно. На нее влияют различные факторы. Например, во время Общероссийского голосования по поправкам к конституции явка избирателей на территории Московской области составила 76,18%, по выборам в Госдуму – 45,87%, а в Мособлдуму — 44,73%. Явку пусть прогнозируют политологи и социологические службы. Дело избирательной системы — обеспечить равное соблюдение всех процедур для всех политических сил и кандидатов. А главное — чтобы у каждого избирателя была возможность отдать свой голос тем, кому он доверяет!— Ранее, 15 июня, Мособлизбирком утвердил проведение дистанционного электронного голосования на выборах губернатора Московской области и совмещенных с ними выборах. Скажите, как повлияет введение дистанционного голосования на избирательный процесс? С чем было связано такое решение?— Начнем с того, что все мы живем в новую цифровую эпоху. В последние годы технологии пришли, разумеется, и в нашу сферу. Большой прорыв в этом направлении случился, конечно, во время пандемии. Цифровые технологии в это сложное время были призваны помочь, сделать безопасными, доступными и более комфортными различные процессы, в том числе и в сфере избирательной системы. Смотрите, Московская область — одна из самых больших территорий России. Так? У нас есть небольшие населенные пункты, где нет возможности образовать обычные избирательные участки. Но именно с помощью цифровых технологий у избирателей появилась возможность в любое удобное для них время воспользоваться своим активным избирательным правом и проголосовать. Дистанционное электронное голосование в России впервые применялось в 2019 году в Москве в качестве эксперимента. После успешного применения ДЭГ в столице, его стали проводить и в других субъектах страны. В этом году список таких регионов расширился до 25, в их числе и Московская область.— Как будет регулироваться система электронного голосования? Как обеспечивается защита от утечки данных?— Дистанционное электронное голосование гарантирует тайну голосования с помощью процедуры анонимизации. А она в свою очередь запускается после ввода кода подтверждения вашей личности на специальном портале дистанционного электронного голосования. Чтобы обеспечить анонимность избирателя, все его персональные данные заменяются на уникальный код. Именно с помощью этого кода конкретному человеку и предоставляется доступ к электронному бюллетеню. Дальше при голосовании ваше волеизъявление зашифровывается на вашем личном устройстве и в зашифрованном виде передается в систему. Удобно, надежно и обеспечена тайна выбора, а также волеизъявления избирателя.— Как быть тем гражданам, которые живут в населенном пункте, где нет участковой избирательной комиссии, и у кого нет ресурсов или технических навыков для участия в дистанционном голосовании?— Избирательная комиссия Московской области в рамках действующего избирательного законодательства имеет право определить дополнительные места для голосования, где нет помещений для голосования, и где нужно обеспечить условия для голосования на данной территории. И этим правом мы, конечно, воспользуемся. Такие места, кстати, оборудуются почти также как на обычных избирательных участках: устанавливаются кабинки или ширмы для тайного голосования, места для выдачи бюллетеней, оборудуются информационные стенды, а также определяются места для наблюдателей. Единственным отличием является то, что бюллетени опускаются не в стационарный ящик для голосования, а в переносной. Более того, у нас на территории области такое решение о проведении голосования с использованием дополнительных форм уже принято. Сейчас ведется работа по выявлению конкретных территорий, у которых есть потребность в проведении такого голосования. После этого на интернет-портале Мособлизбиркома будет размещена такая информация о датах, времени, избирательных участках и их адресах.— Поступали ли в Мособлизбирком жалобы, которые было необходимо разбирать на заседании комиссии?— Да, и это нормальная и обычная история в любой стране. Ведь идет соревнование политических структур, конкретных политиков. Была жалоба от одного из кандидатов на пост губернатора Московской области, а также три жалобы по муниципальным выборам (из города Красногорска и города Лобня). Там заявители оспаривают решения ТИК об отказе в регистрации на выборах депутатов советов депутатов. По всем этим вопросам были приняты решения об отказе в удовлетворении.— Сколько членов избирательной комиссии уже прошли обучение к предстоящим выборам?— Уже с марта мы начали обучать членов нижестоящих комиссий в рамках подготовки к Единому дню голосования — в первую очередь, разумеется, территориальные комиссии. Форматы обучающих мероприятий мы подбираем таким образом, чтобы максимальное количество членов избирательных комиссий региона смогли принять в этих мероприятиях участие. Причем как в очном, так и онлайн форматах. На сегодняшний день обучение прошли более 600 членов территориальных избиркомов и более 150 системных администраторов и бухгалтеров ТИК. Но в этом году мы сделали упор на интенсивную подготовку членов участковых избирательных комиссий. Мы планируем, что ее пройдут порядка 36 тысяч наших коллег по всей области. Хочу отдельно отметить, что и сотрудники аппарата и члены Мособлизбиркома также постоянно повышают свою квалификацию. Ведь именно они выступают в роли преподавателей, лекторов на наших семинарах, тренингах и так далее! Наряду с экспертами из аппарата нашей комиссии к проведению обучающих мероприятий мы также привлекаем и сторонних авторитетных экспертов из различных областей.— Что делать, если у гражданина паспорт находится на замене, может ли он проголосовать по водительскому, пенсионному или студенческому удостоверению?— Если паспорт избирателя находится на замене, то ему выдадут временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации. Естественно, при предъявлении такого документа он без проблем сможет принять участие в голосовании. Водительское, пенсионное или студенческое удостоверения не являются документами, заменяющим паспорт гражданина. Так что, собираясь в дни голосования на участок, будьте внимательными, проверьте: тот ли документ вы взяли?!— Будут ли обеспечено голосование избирателей-инвалидов на территории Московской области?— Ну, эту работу — по повышению комфортного голосования для людей с повышенными потребностями — мы ведем постоянно. По данным от Минсоцразвития на территории области зарегистрировано более 300 тысяч таких избирателей. Это большая цифра даже для такого большого региона, как Московская область. В Подмосковье большинство избирательных участков уже давно находится на первых этажах и оборудованы пандусами. В случаях отсутствия капитального пандуса на входе, устанавливаются временные. В этом году для удобства голосования слабовидящих Мособлизбирком принял решение об изготовлении по выборам губернатора Московской области дополнительных трафаретов для самостоятельного заполнения бюллетеня с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. Также избирательные участки Подмосковья будут оснащены информационными плакатами, выполненными крупным шрифтом.— Решением Мособлизбиркома установлено, что жители Подмосковья будут избирать своих представителей во власти в течение нескольких дней подряд – 8, 9 и 10 сентября. Скажите пожалуйста, какими обстоятельствами руководствовалась комиссия при принятии данного решения?— Многодневное голосование изначально использовалось для обеспечения безопасности жизни и здоровья избирателей в период пандемии. Сейчас такой формат является более удобным для избирателей, что подтверждается результатами регулярных социологических опросов населения. Во всяком случае, при принятии решения в этом плане члены избирательной комиссии Московской области руководствовались именно такими соображениями. Так, что избиратель региона сможет выбрать удобный день и способ отдать свой голос тем, кому он доверяет больше всего.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

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