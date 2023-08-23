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Финсистему используют в качестве инструмента геополитики, заявил глава ЮАР

Финсистему используют в качестве инструмента геополитики, заявил глава ЮАР - РИА Новости, 23.08.2023

Финсистему используют в качестве инструмента геополитики, заявил глава ЮАР

Глобальная финансовая система все больше используется в качестве инструмента геополитического противостояния, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса в ходе саммита РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T13:33

2023-08-23T13:33

2023-08-23T13:33

юар

йоханнесбург

сирил рамафоса

брикс

экономика

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КАИР, 23 авг - РИА Новости. Глобальная финансовая система все больше используется в качестве инструмента геополитического противостояния, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса в ходе саммита БРИКС. "Мы обеспокоены, что глобальная финансовая и платежная система все больше используется в качестве инструмента геополитического противостояния", - сказал Рамафоса. Накануне в Йоханнесбурге открылся трехдневный саммит БРИКС - лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР вместе с представителями десятков стран обсуждают вопрос о расширении группы и принятии в ее ряды новых членов.

юар

йоханнесбург

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юар, йоханнесбург, сирил рамафоса, брикс, экономика