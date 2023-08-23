Финсистему используют в качестве инструмента геополитики, заявил глава ЮАР

Рамафоса: глобальную финсистему используют в качестве инструмента геополитики
В Йоханнесбурге накануне завершился первый день саммита БРИКС.
В Йоханнесбурге накануне завершился первый день саммита БРИКС.
В мероприятии приняли участие представители более 60 государств.
В мероприятии приняли участие представители более 60 государств.
Лидеры организации выразили готовность бороться с новым колониализмом и призвали прекратить разделять мир на "своих" и "чужих".
Лидеры организации выразили готовность бороться с новым колониализмом и призвали прекратить разделять мир на "своих" и "чужих".
Владимир Путин выступал по видеотрансляции.
Он пообещал подробно обсудить с партерами тему дедолларизации в международной торговле.
Он пообещал подробно обсудить с партерами тему дедолларизации в международной торговле.
На фото — гость бизнес-форума фотографируется у флагов стран-участниц БРИКС.
На фото — гость бизнес-форума фотографируется у флагов стран-участниц БРИКС.
От КНР выступил министр коммерции Ван Вэньтао. Он зачитал обращение Си Цзиньпина. В Пекине считают, что человечество находится в критической ситуации, поэтому вопрос стоит так: либо сотрудничество, либо противостояние.
От КНР выступил министр коммерции Ван Вэньтао. Он зачитал обращение Си Цзиньпина. В Пекине считают, что человечество находится в критической ситуации, поэтому вопрос стоит так: либо сотрудничество, либо противостояние.
Желание присоединиться к организации уже выразили Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет — всего около 20 государств.
Желание присоединиться к организации уже выразили Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет — всего около 20 государств.
Президент ЮАР Сирил Рамафоса отметил, что саммит открывает большие возможности для инвестиций в страны БРИКС, что поможет улучшить отношения между членами организации
Президент ЮАР Сирил Рамафоса отметил, что саммит открывает большие возможности для инвестиций в страны БРИКС, что поможет улучшить отношения между членами организации
На фото — член президентского почетного караула сидит на полу из-за недомогания.
На фото — член президентского почетного караула сидит на полу из-за недомогания.
В Йоханнесбурге накануне завершился первый день саммита БРИКС.
В мероприятии приняли участие представители более 60 государств.
Лидеры организации выразили готовность бороться с новым колониализмом и призвали прекратить разделять мир на "своих" и "чужих".
Владимир Путин выступал по видеотрансляции.
Он пообещал подробно обсудить с партерами тему дедолларизации в международной торговле.
На фото — гость бизнес-форума фотографируется у флагов стран-участниц БРИКС.
От КНР выступил министр коммерции Ван Вэньтао. Он зачитал обращение Си Цзиньпина. В Пекине считают, что человечество находится в критической ситуации, поэтому вопрос стоит так: либо сотрудничество, либо противостояние.
Желание присоединиться к организации уже выразили Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет — всего около 20 государств.
Президент ЮАР Сирил Рамафоса отметил, что саммит открывает большие возможности для инвестиций в страны БРИКС, что поможет улучшить отношения между членами организации
На фото — член президентского почетного караула сидит на полу из-за недомогания.