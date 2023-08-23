https://ria.ru/20230823/dtp-1891732315.html

Хинштейн раскрыл подробности ДТП на КАД в Петербурге

Хинштейн раскрыл подробности ДТП на КАД в Петербурге - РИА Новости, 23.08.2023

Хинштейн раскрыл подробности ДТП на КАД в Петербурге

По предварительной информации, ДТП в Санкт-Петербурге, в котором погибло четверо военнослужащих Росгвардии, произошло из-за лихачества второго участника аварии, РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T13:16

2023-08-23T13:16

2023-08-23T15:06

происшествия

санкт-петербург

александр хинштейн

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

кад

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. По предварительной информации, ДТП в Санкт-Петербурге, в котором погибло четверо военнослужащих Росгвардии, произошло из-за лихачества второго участника аварии, сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн в своем телеграм-канале. "Неожиданно водитель впереди идущей иномарки совершил резкое торможение. Пытаясь уйти от столкновения, водитель-сержант резко вывернул руль влево, но не справился с управлением", — рассказал он.После этого машину с росгвардейцами занесло на середину трасы, где она перевернулась, ударившись об отбойник.Как уточнил Хинштейн, трагедия произошла в 17:50 на 84-м километре КАД, грузовик "Урал-4320" перевозил с объекта на объект группу бойцов 33-й бригады. Погибли четверо военнослужащих, находившихся в кузове. Еще трое, включая командира инженерно-саперного взвода, получили травмы разной степени тяжести. Предполагаемый виновник с места ДТП скрылся. "Особенно трагично, что все погибшие — совсем молодые ребята (19-21), проходившие службу по призыву. Трое из них скончались на месте, один — спустя несколько часов", —добавил он.Как указал парламентарий, Росгвардия окажет всю необходимую помощь семьям погибших. Накануне о столкновении грузового автомобиля, перевозившего людей, и двух легковушек сообщили РИА Новости в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад". Там отметили, что на внутреннем кольце заняты первая, вторая и третья полосы КАД, объезд организовали по полосе безопасности, на внешнем кольце заняты третья и вторая полосы.

https://ria.ru/20230822/dtp-1891575961.html

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санкт-петербург

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происшествия, санкт-петербург, александр хинштейн, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), кад