Хинштейн раскрыл подробности ДТП на КАД в Петербурге
Хинштейн сообщил о гибели четверых росгвардейцев в ДТП на КАД в Петербурге
© Александр Хинштейн/TelegramПоследствия ДТП на 84-м км КАД с участием грузовика "Урал-4320", перевозившего с объекта на объект группу бойцов 33-й бригады Росгвардии
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. По предварительной информации, ДТП в Санкт-Петербурге, в котором погибло четверо военнослужащих Росгвардии, произошло из-за лихачества второго участника аварии, сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.
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"Неожиданно водитель впереди идущей иномарки совершил резкое торможение. Пытаясь уйти от столкновения, водитель-сержант резко вывернул руль влево, но не справился с управлением", — рассказал он.
После этого машину с росгвардейцами занесло на середину трасы, где она перевернулась, ударившись об отбойник.
Как уточнил Хинштейн, трагедия произошла в 17:50 на 84-м километре КАД, грузовик "Урал-4320" перевозил с объекта на объект группу бойцов 33-й бригады.
Погибли четверо военнослужащих, находившихся в кузове. Еще трое, включая командира инженерно-саперного взвода, получили травмы разной степени тяжести. Предполагаемый виновник с места ДТП скрылся.
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"Особенно трагично, что все погибшие — совсем молодые ребята (19-21), проходившие службу по призыву. Трое из них скончались на месте, один — спустя несколько часов", —добавил он.
Как указал парламентарий, Росгвардия окажет всю необходимую помощь семьям погибших.
Накануне о столкновении грузового автомобиля, перевозившего людей, и двух легковушек сообщили РИА Новости в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад". Там отметили, что на внутреннем кольце заняты первая, вторая и третья полосы КАД, объезд организовали по полосе безопасности, на внешнем кольце заняты третья и вторая полосы.