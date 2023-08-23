https://ria.ru/20230823/delo-1891853843.html

СК завел дело после авиакатастрофы под Тверью

СК завел дело после авиакатастрофы под Тверью - РИА Новости, 23.08.2023

СК завел дело после авиакатастрофы под Тверью

Следственный комитет России завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после авиакатастрофы в Тверской области,... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T21:33

2023-08-23T21:33

2023-08-23T21:33

происшествия

россия

тверь

москва

следственный комитет россии (ск рф)

крушение частного самолета в тверской области

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Следственный комитет России завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после авиакатастрофы в Тверской области, сообщается в телеграм-канале ведомства. "По факту авиационного происшествия в Тверской области Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении. Добавляется, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы. По предварительным данным, на борту самолёта, совершавшего рейс по маршруту Москва - Санкт-Петербург, находились семь пассажиров и три члена экипажа.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, тверь, москва, следственный комитет россии (ск рф), крушение частного самолета в тверской области