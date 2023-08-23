https://ria.ru/20230823/delo-1891853843.html
СК завел дело после авиакатастрофы под Тверью
СК завел дело после авиакатастрофы под Тверью - РИА Новости, 23.08.2023
СК завел дело после авиакатастрофы под Тверью
Следственный комитет России завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после авиакатастрофы в Тверской области,... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T21:33
2023-08-23T21:33
2023-08-23T21:33
происшествия
россия
тверь
москва
следственный комитет россии (ск рф)
крушение частного самолета в тверской области
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Следственный комитет России завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после авиакатастрофы в Тверской области, сообщается в телеграм-канале ведомства. "По факту авиационного происшествия в Тверской области Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении. Добавляется, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы. По предварительным данным, на борту самолёта, совершавшего рейс по маршруту Москва - Санкт-Петербург, находились семь пассажиров и три члена экипажа.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, тверь, москва, следственный комитет россии (ск рф), крушение частного самолета в тверской области
Происшествия, Россия, Тверь, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Крушение частного самолета в Тверской области
СК завел дело после авиакатастрофы под Тверью
СК завел дело о нарушении безопасности движения после авиакатастрофы под Тверью