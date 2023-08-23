https://ria.ru/20230823/chernyshenko-1891645838.html

Чернышенко: внешнеполитическая конъюнктура не влияет на связь России и КНР

Чернышенко: внешнеполитическая конъюнктура не влияет на связь России и КНР - РИА Новости, 23.08.2023

Чернышенко: внешнеполитическая конъюнктура не влияет на связь России и КНР

Отношения России и Китая не подвержены внешнеполитической конъюнктуре, а перед бизнесом обеих стран открываются безграничные возможности, заявил в среду... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T06:20

2023-08-23T06:20

2023-08-23T06:20

россия

китай

чанчунь

дмитрий чернышенко

владимир путин

си цзиньпин

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ЧАНЧУНЬ (Китай), 23 авг – РИА Новости. Отношения России и Китая не подвержены внешнеполитической конъюнктуре, а перед бизнесом обеих стран открываются безграничные возможности, заявил в среду вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на открытии 14-го ЭКСПО "Китай-Северо-Восточная Азия". "Отношения России и Китая основаны на многолетней дружбе и партнерстве и не подвержены внешнеполитической конъюнктуре. Сегодня наше сотрудничество выходит на качественно новый уровень, перед бизнесом обеих стран открываются безграничные возможности", - заявил Чернышенко в видеообращении к участникам ЭКСПО. Он напомнил, что по итогам прошлого года товарооборот двух стран достиг исторического максимума в почти 185 миллиардов долларов. "Таким образом, поставленная (лидерами РФ и КНР - ред.) Владимиром Путиным и Си Цзиньпином задача по наращиванию взаимной торговли до 200 миллиардов в течение 5 лет будет выполнена уже в этом году", - подчеркнул он. Четырнадцатое ЭКСПО "Китай-Северо-Восточная Азия" с 23 по 27 августа проходит в городе Чанчунь китайской северо-восточной провинции Цзилинь.

https://ria.ru/20230815/kitay-1890181931.html

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россия, китай, чанчунь, дмитрий чернышенко, владимир путин, си цзиньпин