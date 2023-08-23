https://ria.ru/20230823/briks-1891806930.html

Страны БРИКС пришли к согласию по вопросу о расширении

Страны БРИКС пришли к согласию по вопросу о расширении - РИА Новости, 23.08.2023

Страны БРИКС пришли к согласию по вопросу о расширении

Страны БРИКС пришли к согласию по вопросу расширения союза, сообщила глава МИД ЮАР Наледи Пандор в эфире радиостанции Ubuntu Radio. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T17:28

2023-08-23T17:28

2023-08-23T18:40

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брикс

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Страны БРИКС пришли к согласию по вопросу расширения союза, сообщила глава МИД ЮАР Наледи Пандор в эфире радиостанции Ubuntu Radio."Мы договорились по вопросу расширения, у нас есть документ, который мы приняли, в котором излагаются <...> принципы, процессы для рассмотрения стран, которые желают стать членами БРИКС", — сказала она.Сегодня БРИКС объединяет пять стран. В свою очередь, желание присоединиться к экономическому блоку уже выразили 23 государства: Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Куба, Египет, Эфиопия, Гондурас, Индонезия, Иран, Казахстан, Кувейт, Марокко, Нигерия, Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд, ОАЭ, Венесуэла и Вьетнам.В 2022 году БРИКС объявило, что расширит число стран-членов, чтобы сделать организацию более инклюзивной. Присоединиться к союзу к тому времени хотели не менее 19 государств.Как сообщал посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука в интервью РИА Новости, все члены объединения приветствует расширение, но нужно определить модальности для принятия новых членов, этот вопрос должен решаться коллегиально.Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа. На нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20230823/summit-1891728649.html

юар

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, юар, брикс