https://ria.ru/20230823/briks-1891806930.html
Страны БРИКС пришли к согласию по вопросу о расширении
Страны БРИКС пришли к согласию по вопросу о расширении - РИА Новости, 23.08.2023
Страны БРИКС пришли к согласию по вопросу о расширении
Страны БРИКС пришли к согласию по вопросу расширения союза, сообщила глава МИД ЮАР Наледи Пандор в эфире радиостанции Ubuntu Radio. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T17:28
2023-08-23T17:28
2023-08-23T18:40
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Страны БРИКС пришли к согласию по вопросу расширения союза, сообщила глава МИД ЮАР Наледи Пандор в эфире радиостанции Ubuntu Radio."Мы договорились по вопросу расширения, у нас есть документ, который мы приняли, в котором излагаются <...> принципы, процессы для рассмотрения стран, которые желают стать членами БРИКС", — сказала она.Сегодня БРИКС объединяет пять стран. В свою очередь, желание присоединиться к экономическому блоку уже выразили 23 государства: Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Куба, Египет, Эфиопия, Гондурас, Индонезия, Иран, Казахстан, Кувейт, Марокко, Нигерия, Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд, ОАЭ, Венесуэла и Вьетнам.В 2022 году БРИКС объявило, что расширит число стран-членов, чтобы сделать организацию более инклюзивной. Присоединиться к союзу к тому времени хотели не менее 19 государств.Как сообщал посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука в интервью РИА Новости, все члены объединения приветствует расширение, но нужно определить модальности для принятия новых членов, этот вопрос должен решаться коллегиально.Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа. На нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, юар, брикс
Страны БРИКС пришли к согласию по вопросу о расширении
МИД ЮАР: в БРИКС приняли устанавливающий принципы расширения сообщества документ
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.
Страны БРИКС пришли к согласию по вопросу расширения союза, сообщила глава МИД ЮАР Наледи Пандор в эфире радиостанции Ubuntu Radio
.
«
"Мы договорились по вопросу расширения, у нас есть документ, который мы приняли, в котором излагаются <...> принципы, процессы для рассмотрения стран, которые желают стать членами БРИКС", — сказала она.
Сегодня БРИКС объединяет пять стран. В свою очередь, желание присоединиться к экономическому блоку уже выразили 23 государства: Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Куба, Египет, Эфиопия, Гондурас, Индонезия, Иран, Казахстан, Кувейт, Марокко, Нигерия, Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд, ОАЭ, Венесуэла и Вьетнам.
В 2022 году БРИКС объявило, что расширит число стран-членов, чтобы сделать организацию более инклюзивной. Присоединиться к союзу к тому времени хотели не менее 19 государств.
Как сообщал посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука
в интервью РИА Новости, все члены объединения приветствует расширение, но нужно определить модальности для принятия новых членов, этот вопрос должен решаться коллегиально.
Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге
22-24 августа. На нем присутствуют лидеры Китая, Индии
, Бразилии
и ЮАР
. Россию
представляет глава МИД Сергей Лавров
. Президент Владимир Путин
сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.
Путин выступил на саммите БРИКС