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Страны БРИКС пришли к согласию по вопросу о расширении - РИА Новости, 23.08.2023
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17:28 23.08.2023 (обновлено: 18:40 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/briks-1891806930.html
Страны БРИКС пришли к согласию по вопросу о расширении
Страны БРИКС пришли к согласию по вопросу о расширении - РИА Новости, 23.08.2023
Страны БРИКС пришли к согласию по вопросу о расширении
Страны БРИКС пришли к согласию по вопросу расширения союза, сообщила глава МИД ЮАР Наледи Пандор в эфире радиостанции Ubuntu Radio. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T17:28
2023-08-23T18:40
в мире
юар
брикс
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Страны БРИКС пришли к согласию по вопросу расширения союза, сообщила глава МИД ЮАР Наледи Пандор в эфире радиостанции Ubuntu Radio.&quot;Мы договорились по вопросу расширения, у нас есть документ, который мы приняли, в котором излагаются &lt;...&gt; принципы, процессы для рассмотрения стран, которые желают стать членами БРИКС&quot;, — сказала она.Сегодня БРИКС объединяет пять стран. В свою очередь, желание присоединиться к экономическому блоку уже выразили 23 государства: Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Куба, Египет, Эфиопия, Гондурас, Индонезия, Иран, Казахстан, Кувейт, Марокко, Нигерия, Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд, ОАЭ, Венесуэла и Вьетнам.В 2022 году БРИКС объявило, что расширит число стран-членов, чтобы сделать организацию более инклюзивной. Присоединиться к союзу к тому времени хотели не менее 19 государств.Как сообщал посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука в интервью РИА Новости, все члены объединения приветствует расширение, но нужно определить модальности для принятия новых членов, этот вопрос должен решаться коллегиально.Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа. На нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.
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в мире, юар, брикс
В мире, ЮАР, БРИКС
Страны БРИКС пришли к согласию по вопросу о расширении

МИД ЮАР: в БРИКС приняли устанавливающий принципы расширения сообщества документ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип БРИКС в Йоханнесбурге
Логотип БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Логотип БРИКС в Йоханнесбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Страны БРИКС пришли к согласию по вопросу расширения союза, сообщила глава МИД ЮАР Наледи Пандор в эфире радиостанции Ubuntu Radio.
«

"Мы договорились по вопросу расширения, у нас есть документ, который мы приняли, в котором излагаются <...> принципы, процессы для рассмотрения стран, которые желают стать членами БРИКС", — сказала она.

Сегодня БРИКС объединяет пять стран. В свою очередь, желание присоединиться к экономическому блоку уже выразили 23 государства: Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Куба, Египет, Эфиопия, Гондурас, Индонезия, Иран, Казахстан, Кувейт, Марокко, Нигерия, Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд, ОАЭ, Венесуэла и Вьетнам.
В 2022 году БРИКС объявило, что расширит число стран-членов, чтобы сделать организацию более инклюзивной. Присоединиться к союзу к тому времени хотели не менее 19 государств.
Как сообщал посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука в интервью РИА Новости, все члены объединения приветствует расширение, но нужно определить модальности для принятия новых членов, этот вопрос должен решаться коллегиально.
Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа. На нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.
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