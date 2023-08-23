https://ria.ru/20230823/briks-1891783244.html

Индия предложила странам БРИКС усилить сотрудничество в области образования

Индия предложила странам БРИКС усилить сотрудничество в области образования - РИА Новости, 23.08.2023

Индия предложила странам БРИКС усилить сотрудничество в области образования

Страны БРИКС могут развивать сотрудничество в области образования, развития навыков и технологий, опираясь на опыт Индии в создании различных технологических... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T16:17

2023-08-23T16:17

2023-08-23T16:17

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технологии

индия

нарендра моди

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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 авг – РИА Новости. Страны БРИКС могут развивать сотрудничество в области образования, развития навыков и технологий, опираясь на опыт Индии в создании различных технологических платформ, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая на саммите лидеров БРИКС. "Мое второе предложение - сотрудничество в области образования, развития навыков и технологий. Чтобы превратить БРИКС в организацию, готовую к будущему, мы должны подготовить наши общества к будущему. Важную роль в этом сыграют технологии", - сказал Моди.Он напомнил, что власти Индии внедрили разнообразные платформы, в частности цифровую платформу для обмена знаниями, основанную на искусственном интеллекте, языковую платформу, призванную устранить языковые барьеры, а также платформу по вакцинации от COVID. "Разнообразие - одна из самых сильных сторон Индии. Решение любой проблемы, найденное в Индии, выдержало испытание этим разнообразием, и поэтому эти решения могут быть легко внедрены в любой части мира. В связи с этим мы будем рады поделиться с партнерами по БРИКС всеми этими платформами, разработанными в Индии", - отметил Моди.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, индия, нарендра моди, брикс