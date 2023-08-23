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Индия предложила странам БРИКС усилить сотрудничество в области образования - РИА Новости, 23.08.2023
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16:17 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/briks-1891783244.html
Индия предложила странам БРИКС усилить сотрудничество в области образования
Индия предложила странам БРИКС усилить сотрудничество в области образования - РИА Новости, 23.08.2023
Индия предложила странам БРИКС усилить сотрудничество в области образования
Страны БРИКС могут развивать сотрудничество в области образования, развития навыков и технологий, опираясь на опыт Индии в создании различных технологических... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T16:17
2023-08-23T16:17
в мире
технологии
индия
нарендра моди
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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 авг – РИА Новости. Страны БРИКС могут развивать сотрудничество в области образования, развития навыков и технологий, опираясь на опыт Индии в создании различных технологических платформ, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая на саммите лидеров БРИКС. &quot;Мое второе предложение - сотрудничество в области образования, развития навыков и технологий. Чтобы превратить БРИКС в организацию, готовую к будущему, мы должны подготовить наши общества к будущему. Важную роль в этом сыграют технологии&quot;, - сказал Моди.Он напомнил, что власти Индии внедрили разнообразные платформы, в частности цифровую платформу для обмена знаниями, основанную на искусственном интеллекте, языковую платформу, призванную устранить языковые барьеры, а также платформу по вакцинации от COVID. "Разнообразие - одна из самых сильных сторон Индии. Решение любой проблемы, найденное в Индии, выдержало испытание этим разнообразием, и поэтому эти решения могут быть легко внедрены в любой части мира. В связи с этим мы будем рады поделиться с партнерами по БРИКС всеми этими платформами, разработанными в Индии", - отметил Моди.
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в мире, технологии, индия, нарендра моди, брикс
В мире, Технологии, Индия, Нарендра Моди, БРИКС
Индия предложила странам БРИКС усилить сотрудничество в области образования

Премьер Индии предложил усилить сотрудничество БРИКС в области образования

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУчастники бизнес-форума саммита БРИКС в ЮАР
Участники бизнес-форума саммита БРИКС в ЮАР - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Участники бизнес-форума саммита БРИКС в ЮАР. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 авг – РИА Новости. Страны БРИКС могут развивать сотрудничество в области образования, развития навыков и технологий, опираясь на опыт Индии в создании различных технологических платформ, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая на саммите лидеров БРИКС.
«

"Мое второе предложение - сотрудничество в области образования, развития навыков и технологий. Чтобы превратить БРИКС в организацию, готовую к будущему, мы должны подготовить наши общества к будущему. Важную роль в этом сыграют технологии", - сказал Моди.

Он напомнил, что власти Индии внедрили разнообразные платформы, в частности цифровую платформу для обмена знаниями, основанную на искусственном интеллекте, языковую платформу, призванную устранить языковые барьеры, а также платформу по вакцинации от COVID.
«
"Разнообразие - одна из самых сильных сторон Индии. Решение любой проблемы, найденное в Индии, выдержало испытание этим разнообразием, и поэтому эти решения могут быть легко внедрены в любой части мира. В связи с этим мы будем рады поделиться с партнерами по БРИКС всеми этими платформами, разработанными в Индии", - отметил Моди.
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БРИКС: участники, история и вес в мировой экономикеПосмотреть
 
В миреТехнологииИндияНарендра МодиБРИКС
 
 
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