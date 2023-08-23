https://ria.ru/20230823/briks-1891749892.html

Менталитет холодной войны не исчез, заявил глава ЮАР

Менталитет холодной войны не исчез, заявил глава ЮАР - РИА Новости, 23.08.2023

Менталитет холодной войны не исчез, заявил глава ЮАР

Страны БРИКС должны оставаться на стороне мира, несмотря на сохранение менталитета времен холодной войны, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса, выступая на... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T14:18

2023-08-23T14:18

2023-08-23T14:18

в мире

юар

йоханнесбург

бразилия

сирил рамафоса

брикс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891743514_0:0:2895:1628_1920x0_80_0_0_bce6249c55551de056139b1f2df40871.jpg

ДОХА, 23 авг - РИА Новости. Страны БРИКС должны оставаться на стороне мира, несмотря на сохранение менталитета времен холодной войны, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса, выступая на саммите этого объединения в Йоханнесбурге. Заседания саммита транслируются в микроблоге президента в социальной сети X (бывшая Twitter)."Менталитет времен холодной войны все еще сохраняется, но страны БРИКС должны оставаться на стороне мира. Мы должны идти плечом к плечу и вместе отстаивать свои интересы", - сказал он.Рамафоса указал на важность инновационного и технологического развития стран БРИКС. При этом он подчеркнул, что "модернизация не должна превращаться в идеологическое противостояние". Накануне в Йоханнесбурге открылся трехдневный саммит БРИКС - лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР вместе с представителями десятков стран обсуждают вопрос о расширении группы и принятии в ее ряды новых членов.

https://ria.ru/20230823/finsistema-1891740587.html

https://ria.ru/20230823/briks-1891740714.html

юар

йоханнесбург

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, юар, йоханнесбург, бразилия, сирил рамафоса, брикс