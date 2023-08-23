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Менталитет холодной войны не исчез, заявил глава ЮАР - РИА Новости, 23.08.2023
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14:18 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/briks-1891749892.html
Менталитет холодной войны не исчез, заявил глава ЮАР
Менталитет холодной войны не исчез, заявил глава ЮАР - РИА Новости, 23.08.2023
Менталитет холодной войны не исчез, заявил глава ЮАР
Страны БРИКС должны оставаться на стороне мира, несмотря на сохранение менталитета времен холодной войны, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса, выступая на... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T14:18
2023-08-23T14:18
в мире
юар
йоханнесбург
бразилия
сирил рамафоса
брикс
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ДОХА, 23 авг - РИА Новости. Страны БРИКС должны оставаться на стороне мира, несмотря на сохранение менталитета времен холодной войны, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса, выступая на саммите этого объединения в Йоханнесбурге. Заседания саммита транслируются в микроблоге президента в социальной сети X (бывшая Twitter)."Менталитет времен холодной войны все еще сохраняется, но страны БРИКС должны оставаться на стороне мира. Мы должны идти плечом к плечу и вместе отстаивать свои интересы", - сказал он.Рамафоса указал на важность инновационного и технологического развития стран БРИКС. При этом он подчеркнул, что "модернизация не должна превращаться в идеологическое противостояние". Накануне в Йоханнесбурге открылся трехдневный саммит БРИКС - лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР вместе с представителями десятков стран обсуждают вопрос о расширении группы и принятии в ее ряды новых членов.
https://ria.ru/20230823/finsistema-1891740587.html
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в мире, юар, йоханнесбург, бразилия, сирил рамафоса, брикс
В мире, ЮАР, Йоханнесбург, Бразилия, Сирил Рамафоса, БРИКС
Менталитет холодной войны не исчез, заявил глава ЮАР

Сирил Рамафоса: менталитет холодной войны не исчез, но БРИКС на стороне мира

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент ЮАР Сирил Рамафоcа выступает на бизнес-форуме саммита БРИКС в ЮАР
Президент ЮАР Сирил Рамафоcа выступает на бизнес-форуме саммита БРИКС в ЮАР - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент ЮАР Сирил Рамафоcа выступает на бизнес-форуме саммита БРИКС в ЮАР
Читать ria.ru в
ДОХА, 23 авг - РИА Новости. Страны БРИКС должны оставаться на стороне мира, несмотря на сохранение менталитета времен холодной войны, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса, выступая на саммите этого объединения в Йоханнесбурге.
Заседания саммита транслируются в микроблоге президента в социальной сети X (бывшая Twitter).
"Менталитет времен холодной войны все еще сохраняется, но страны БРИКС должны оставаться на стороне мира. Мы должны идти плечом к плечу и вместе отстаивать свои интересы", - сказал он.
Президент ЮАР Сирил Рамафоза выступает на бизнес-форуме саммита БРИКС в ЮАР - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
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Рамафоса указал на важность инновационного и технологического развития стран БРИКС. При этом он подчеркнул, что "модернизация не должна превращаться в идеологическое противостояние".
Накануне в Йоханнесбурге открылся трехдневный саммит БРИКС - лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР вместе с представителями десятков стран обсуждают вопрос о расширении группы и принятии в ее ряды новых членов.
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В миреЮАРЙоханнесбургБразилияСирил РамафосаБРИКС
 
 
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