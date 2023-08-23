https://ria.ru/20230823/briks-1891749892.html
Менталитет холодной войны не исчез, заявил глава ЮАР
Менталитет холодной войны не исчез, заявил глава ЮАР - РИА Новости, 23.08.2023
Менталитет холодной войны не исчез, заявил глава ЮАР
Страны БРИКС должны оставаться на стороне мира, несмотря на сохранение менталитета времен холодной войны, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса, выступая на... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T14:18
2023-08-23T14:18
2023-08-23T14:18
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сирил рамафоса
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ДОХА, 23 авг - РИА Новости. Страны БРИКС должны оставаться на стороне мира, несмотря на сохранение менталитета времен холодной войны, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса, выступая на саммите этого объединения в Йоханнесбурге. Заседания саммита транслируются в микроблоге президента в социальной сети X (бывшая Twitter)."Менталитет времен холодной войны все еще сохраняется, но страны БРИКС должны оставаться на стороне мира. Мы должны идти плечом к плечу и вместе отстаивать свои интересы", - сказал он.Рамафоса указал на важность инновационного и технологического развития стран БРИКС. При этом он подчеркнул, что "модернизация не должна превращаться в идеологическое противостояние". Накануне в Йоханнесбурге открылся трехдневный саммит БРИКС - лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР вместе с представителями десятков стран обсуждают вопрос о расширении группы и принятии в ее ряды новых членов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, юар, йоханнесбург, бразилия, сирил рамафоса, брикс
В мире, ЮАР, Йоханнесбург, Бразилия, Сирил Рамафоса, БРИКС
Менталитет холодной войны не исчез, заявил глава ЮАР
Сирил Рамафоса: менталитет холодной войны не исчез, но БРИКС на стороне мира