https://ria.ru/20230823/briks-1891744431.html

Си Цзиньпин рассказал о важности сотрудничества БРИКС

Си Цзиньпин рассказал о важности сотрудничества БРИКС - РИА Новости, 23.08.2023

Си Цзиньпин рассказал о важности сотрудничества БРИКС

Нужно использовать сотрудничество БРИКС, чтобы ускорить вступление в него большего числа стран ради более справедливого глобального управления, заявил в среду... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T13:48

2023-08-23T13:48

2023-08-23T14:06

си цзиньпин

брикс

в мире

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891591601_0:0:3152:1773_1920x0_80_0_0_f4171e910c6b9490f685c19ec7bc6b59.jpg

ПЕКИН, 23 авг – РИА Новости. Нужно использовать сотрудничество БРИКС, чтобы ускорить вступление в него большего числа стран ради более справедливого глобального управления, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин на саммите БРИКС."Я рад видеть, что энтузиазм развивающихся стран по участию в сотрудничестве БРИКС растет, многие развивающиеся страны подали заявки на вступление в механизм сотрудничества БРИКС", - заявил Си Цзиньпин.Он подчеркнул, что "необходимо эффективно использовать сотрудничество БРИКС для ускорения процесса расширения, позволить еще большему количеству стран присоединиться к семье БРИКС, собрать общую мудрость и силу, чтобы способствовать развитию глобального управления в более справедливом и разумном направлении".

https://radiosputnik.ria.ru/20230823/briks-1891738952.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

си цзиньпин, брикс, в мире, китай