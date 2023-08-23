https://ria.ru/20230823/briks-1891744431.html
Си Цзиньпин рассказал о важности сотрудничества БРИКС
Си Цзиньпин рассказал о важности сотрудничества БРИКС - РИА Новости, 23.08.2023
Си Цзиньпин рассказал о важности сотрудничества БРИКС
Нужно использовать сотрудничество БРИКС, чтобы ускорить вступление в него большего числа стран ради более справедливого глобального управления, заявил в среду... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T13:48
2023-08-23T13:48
2023-08-23T14:06
си цзиньпин
брикс
в мире
китай
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ПЕКИН, 23 авг – РИА Новости. Нужно использовать сотрудничество БРИКС, чтобы ускорить вступление в него большего числа стран ради более справедливого глобального управления, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин на саммите БРИКС."Я рад видеть, что энтузиазм развивающихся стран по участию в сотрудничестве БРИКС растет, многие развивающиеся страны подали заявки на вступление в механизм сотрудничества БРИКС", - заявил Си Цзиньпин.Он подчеркнул, что "необходимо эффективно использовать сотрудничество БРИКС для ускорения процесса расширения, позволить еще большему количеству стран присоединиться к семье БРИКС, собрать общую мудрость и силу, чтобы способствовать развитию глобального управления в более справедливом и разумном направлении".
https://radiosputnik.ria.ru/20230823/briks-1891738952.html
китай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
си цзиньпин, брикс, в мире, китай
Си Цзиньпин, БРИКС, В мире, Китай
Си Цзиньпин рассказал о важности сотрудничества БРИКС
Си Цзиньпин призвал ускорить вступление в БРИКС большего числа стран
ПЕКИН, 23 авг – РИА Новости. Нужно использовать сотрудничество БРИКС, чтобы ускорить вступление в него большего числа стран ради более справедливого глобального управления, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин на саммите БРИКС.
"Я рад видеть, что энтузиазм развивающихся стран по участию в сотрудничестве БРИКС растет, многие развивающиеся страны подали заявки на вступление в механизм сотрудничества БРИКС", - заявил Си Цзиньпин.
Он подчеркнул, что "необходимо эффективно использовать сотрудничество БРИКС для ускорения процесса расширения, позволить еще большему количеству стран присоединиться к семье БРИКС, собрать общую мудрость и силу, чтобы способствовать развитию глобального управления в более справедливом и разумном направлении".
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