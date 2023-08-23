https://ria.ru/20230823/briks-1891725051.html

Пятерка БРИКС утвердилась на глобальной арене, заявил Путин

Пятерка БРИКС утвердилась на глобальной арене, заявил Путин - РИА Новости, 23.08.2023

Пятерка БРИКС утвердилась на глобальной арене, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин на саммите БРИКС заявил, что "пятерка" утвердилась на глобальной арене, защищая мнение мирового большинства. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T12:53

2023-08-23T12:53

2023-08-23T13:46

владимир путин

брикс

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891739068_0:179:3132:1941_1920x0_80_0_0_a5fa44e0c008436431abc4934b0b80b9.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на саммите БРИКС заявил, что "пятерка" утвердилась на глобальной арене, защищая мнение мирового большинства."Наша "пятерка" по праву утвердилась на глобальной арене в качестве авторитетной структуры", - сказал Путин на заседании лидеров стран БРИКС в расширенном составе.Он добавил, что положение организации постоянно укрепляется, а ее курс отвечает чаяниям основной части международного сообщества - "так называемого мирового большинства".БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.

https://ria.ru/20230822/briks-1891379250.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, брикс, политика