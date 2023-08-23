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Пятерка БРИКС утвердилась на глобальной арене, заявил Путин - РИА Новости, 23.08.2023
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12:53 23.08.2023 (обновлено: 13:46 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/briks-1891725051.html
Пятерка БРИКС утвердилась на глобальной арене, заявил Путин
Пятерка БРИКС утвердилась на глобальной арене, заявил Путин - РИА Новости, 23.08.2023
Пятерка БРИКС утвердилась на глобальной арене, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин на саммите БРИКС заявил, что "пятерка" утвердилась на глобальной арене, защищая мнение мирового большинства. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T12:53
2023-08-23T13:46
владимир путин
брикс
политика
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на саммите БРИКС заявил, что "пятерка" утвердилась на глобальной арене, защищая мнение мирового большинства."Наша "пятерка" по праву утвердилась на глобальной арене в качестве авторитетной структуры", - сказал Путин на заседании лидеров стран БРИКС в расширенном составе.Он добавил, что положение организации постоянно укрепляется, а ее курс отвечает чаяниям основной части международного сообщества - "так называемого мирового большинства".БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
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владимир путин, брикс, политика
Владимир Путин, БРИКС, Политика
Пятерка БРИКС утвердилась на глобальной арене, заявил Путин

Путин: пятерка БРИКС утвердилась на глобальной арене, защищая мнение большинства

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в XV саммите БРИКС
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в XV саммите БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в XV саммите БРИКС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на саммите БРИКС заявил, что "пятерка" утвердилась на глобальной арене, защищая мнение мирового большинства.
"Наша "пятерка" по праву утвердилась на глобальной арене в качестве авторитетной структуры", - сказал Путин на заседании лидеров стран БРИКС в расширенном составе.
Он добавил, что положение организации постоянно укрепляется, а ее курс отвечает чаяниям основной части международного сообщества - "так называемого мирового большинства".
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
Подготовка к саммиту БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
БРИКС больше не будет
22 августа, 08:00
 
Владимир ПутинБРИКСПолитика
 
 
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