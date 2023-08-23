https://ria.ru/20230823/briks-1891725051.html
Пятерка БРИКС утвердилась на глобальной арене, заявил Путин
Пятерка БРИКС утвердилась на глобальной арене, заявил Путин - РИА Новости, 23.08.2023
Пятерка БРИКС утвердилась на глобальной арене, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин на саммите БРИКС заявил, что "пятерка" утвердилась на глобальной арене, защищая мнение мирового большинства. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T12:53
2023-08-23T12:53
2023-08-23T13:46
владимир путин
брикс
политика
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на саммите БРИКС заявил, что "пятерка" утвердилась на глобальной арене, защищая мнение мирового большинства."Наша "пятерка" по праву утвердилась на глобальной арене в качестве авторитетной структуры", - сказал Путин на заседании лидеров стран БРИКС в расширенном составе.Он добавил, что положение организации постоянно укрепляется, а ее курс отвечает чаяниям основной части международного сообщества - "так называемого мирового большинства".БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
https://ria.ru/20230822/briks-1891379250.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, брикс, политика
Владимир Путин, БРИКС, Политика
Пятерка БРИКС утвердилась на глобальной арене, заявил Путин
Путин: пятерка БРИКС утвердилась на глобальной арене, защищая мнение большинства