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В Минпромторге рассказали о брендозамещении в России - РИА Новости, 23.08.2023
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17:00 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/brendozameschenie-1891798795.html
В Минпромторге рассказали о брендозамещении в России
В Минпромторге рассказали о брендозамещении в России - РИА Новости, 23.08.2023
В Минпромторге рассказали о брендозамещении в России
Директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов в ходе форума "Дни ритейла в Приволжье" заявил о необходимости содействия... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T17:00
2023-08-23T17:00
экономика
технологии
россия
уфа
бразилия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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УФА, 23 авг – РИА Новости. Директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов в ходе форума "Дни ритейла в Приволжье" заявил о необходимости содействия брендозамещению в стране, чтобы российские производители отечественных брендов могли работать и на экспорт. Форум проходит в Уфе с 23 по 25 августа. Кузнецов со ссылкой на специалистов рассказал, что Россия является второй брендозависимой страной в мире, после Бразилии. "То есть, наши люди – повернутые на брендах. И, это были в основном транснациональные бренды, которые занимали и пока занимают ведущее место. И сейчас волею судьбы они освобождают эту нишу, и у нас появляется уникальнейшая возможность по созданию наших брендов в тех нишах, которые были заняты иностранными брендами", - сказал он. По его словам, "в настоящее время в стране активно происходит брендозамещение и практически все площади, которые занимали транснациональные фешн-ритейлеры, сейчас заняты в значительной мере российскими брендами, а не сторонними игроками из дружественных стран". "Это дает нам то, что технологии производства, технологии маркетинга находятся и развиваются в России. Брендозамещение происходит. Нам нужно всячески содействовать этому. Это очень хорошая история. Все-таки, мы, как страна производящая, в том числе продовольствие, и если мы что-то хотим экспортировать, а экспортируется, если говорить о потребительском товаре, экспортируется бренд и может экспортироваться только тот бренд, который силен на внутреннем рынке. И естественно, если рынок занят другими сильными брендами, развивать свою экономику по производству товаров на экспорт, по сути, невозможно. У нас сейчас есть такая возможность, и компании этим активно пользуются", - добавил Кузнецов.
https://ria.ru/20230822/putin-1891565050.html
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экономика, технологии, россия, уфа, бразилия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Технологии, Россия, Уфа, Бразилия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
В Минпромторге рассказали о брендозамещении в России

В Минпромторге заявили о необходимости содействовать брендозамещению в России

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтенд Минпромторга России
Стенд Минпромторга России - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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УФА, 23 авг – РИА Новости. Директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов в ходе форума "Дни ритейла в Приволжье" заявил о необходимости содействия брендозамещению в стране, чтобы российские производители отечественных брендов могли работать и на экспорт.
Форум проходит в Уфе с 23 по 25 августа.
Кузнецов со ссылкой на специалистов рассказал, что Россия является второй брендозависимой страной в мире, после Бразилии. "То есть, наши люди – повернутые на брендах. И, это были в основном транснациональные бренды, которые занимали и пока занимают ведущее место. И сейчас волею судьбы они освобождают эту нишу, и у нас появляется уникальнейшая возможность по созданию наших брендов в тех нишах, которые были заняты иностранными брендами", - сказал он.
По его словам, "в настоящее время в стране активно происходит брендозамещение и практически все площади, которые занимали транснациональные фешн-ритейлеры, сейчас заняты в значительной мере российскими брендами, а не сторонними игроками из дружественных стран".
«
"Это дает нам то, что технологии производства, технологии маркетинга находятся и развиваются в России. Брендозамещение происходит. Нам нужно всячески содействовать этому. Это очень хорошая история. Все-таки, мы, как страна производящая, в том числе продовольствие, и если мы что-то хотим экспортировать, а экспортируется, если говорить о потребительском товаре, экспортируется бренд и может экспортироваться только тот бренд, который силен на внутреннем рынке. И естественно, если рынок занят другими сильными брендами, развивать свою экономику по производству товаров на экспорт, по сути, невозможно. У нас сейчас есть такая возможность, и компании этим активно пользуются", - добавил Кузнецов.
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ЭкономикаТехнологииРоссияУфаБразилияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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