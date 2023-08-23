https://ria.ru/20230823/bespilotniki-1891754944.html
В Калужской области уничтожили два беспилотника
В Калужской области уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 23.08.2023
В Калужской области уничтожили два беспилотника
Система противовоздушной обороны сбила два беспилотника над Калужской областью, сообщил в Telegram-канале глава региона Владислав Шапша. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T14:38
2023-08-23T14:38
2023-08-23T16:18
специальная военная операция на украине
россия
калужская область
владислав шапша
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РЯЗАНЬ, 23 авг — РИА Новости. Система противовоздушной обороны сбила два беспилотника над Калужской областью, сообщил в Telegram-канале глава региона Владислав Шапша."Сегодня днем на территории Кировского района, вблизи поселка Шайковка, силами ПВО были уничтожены два БПЛА", — написал он.По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет.Это уже не первый подобный инцидент в регионе. В понедельник беспилотник также сбили в Кировском районе. В результате никто не пострадал, повреждений инфраструктуры нет.В прошлую среду комплексы ПВО обнаружили и уничтожили три украинских беспилотника над Калужской областью. Как заявили в Минобороны, это была попытка киевского режима устроить террористическую атаку.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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россия, калужская область, владислав шапша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Калужская область, Владислав Шапша
В Калужской области уничтожили два беспилотника
Калужский губернатор Шапша сообщил, что ПВО сбила два БПЛА у Шайковки