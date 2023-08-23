https://ria.ru/20230823/bespilotniki-1891754944.html

В Калужской области уничтожили два беспилотника

В Калужской области уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 23.08.2023

В Калужской области уничтожили два беспилотника

Система противовоздушной обороны сбила два беспилотника над Калужской областью, сообщил в Telegram-канале глава региона Владислав Шапша. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T14:38

2023-08-23T14:38

2023-08-23T16:18

специальная военная операция на украине

россия

калужская область

владислав шапша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg

РЯЗАНЬ, 23 авг — РИА Новости. Система противовоздушной обороны сбила два беспилотника над Калужской областью, сообщил в Telegram-канале глава региона Владислав Шапша."Сегодня днем на территории Кировского района, вблизи поселка Шайковка, силами ПВО были уничтожены два БПЛА", — написал он.По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет.Это уже не первый подобный инцидент в регионе. В понедельник беспилотник также сбили в Кировском районе. В результате никто не пострадал, повреждений инфраструктуры нет.В прошлую среду комплексы ПВО обнаружили и уничтожили три украинских беспилотника над Калужской областью. Как заявили в Минобороны, это была попытка киевского режима устроить террористическую атаку.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

россия

калужская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, калужская область, владислав шапша