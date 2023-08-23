https://ria.ru/20230823/bayden-1891862160.html

Байден заявил, что крушение самолета в Тверской области его не удивило

Байден заявил, что крушение самолета в Тверской области его не удивило - РИА Новости, 23.08.2023

Байден заявил, что крушение самолета в Тверской области его не удивило

Президент США Джо Байден заявил, что не удивлен фактом крушения самолета в Тверской области, но не знает деталей, потому что последние полтора часа занимался... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T22:53

2023-08-23T22:53

2023-08-23T22:53

россия

сша

невада

джо байден

евгений пригожин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

крушение частного самолета в тверской области

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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не удивлен фактом крушения самолета в Тверской области, но не знает деталей, потому что последние полтора часа занимался спортом. "Я не знаю точно, что произошло, но я не удивлен", - сказал он журналистам. На вопрос о том, считает ли он, что за крушением самолета стоит российское руководство, Байден сказал: "Немногое происходит в России, за чем не стоит (президент Владимир) Путин". "Но я не знаю достаточно, чтобы ответить. Я занимался спортом последние полтора часа", - сказал Байлен. Байден комментировал ситуацию с крушением самолета после занятия пилатесом в фитнес-студии в торговом центре. Президент США находится в очередном отпуске на озере Тахо в штате Невада. МЧС России сообщило в среду, что вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Петербург. МЧС уточняло, что на борту находились десять человек, из них три члена экипажа, по предварительной информации, все погибли. Как сообщили в Росавиации, начато расследование катастрофы. Согласно списку пассажиров, среди них значится фамилия и имя Евгения Пригожина. Следственный комитет России возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. На место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20230823/bayden-1891859751.html

россия

сша

невада

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Наталья Макарова

россия, сша, невада, джо байден, евгений пригожин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение частного самолета в тверской области