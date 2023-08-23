https://ria.ru/20230823/barbi-1891521312.html

Жизнь в розовом: чем опасен феномен Барби

Жизнь в розовом: чем опасен феномен Барби - РИА Новости, 23.08.2023

Жизнь в розовом: чем опасен феномен Барби

Хотя проекты студии Warner Bros. с 2022-го официально не представлены в России, нетерпеливые киноманы уже нашли способ посмотреть фильм Греты Гервиг "Барби"... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T08:00

2023-08-23T08:00

2023-08-23T08:06

культура

кино и сериалы

барби

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости, Юлия Зачетова. Хотя проекты студии Warner Bros. с 2022-го официально не представлены в России, нетерпеливые киноманы уже нашли способ посмотреть фильм Греты Гервиг "Барби". Кроме того, отдельные кинотеатры показывают пиратские версии на большом экране. Что пропагандирует красотка в розовом — в материале РИА Новости.Искаженный феминизм: сильные женщины без детей, глупые мужчиныЗа стильной картинкой фильма "Барби" много опасных смыслов. Уже на первых минутах говорится, что до пластмассовой красавицы у девочек не было выбора — они могли лишь изображать матерей пупсов. И вот появляется она — длинноногая, стильная. Теперь дети хотят быть ею и играть только с ней, а целлулоидных младенцев безжалостно разбивают о камни.Чайлдфри-пропаганда проходит через весь фильм. Например, показана беременная Барби, которую быстро сняли с производства, потому что она была "странной" и не пользовалась популярностью.В Барбиленде всем управляют женщины. Куклы уверены в себе, даже несмотря на избыточный вес, получают крупные премии, потому что "достойны этого". Мужчины — их противоположность: Кен существует, только когда Барби обращает на него внимание, и он крайне глуп. "Ненавижу думать, это так скучно", — заявляет герой Райана Гослинга и считает, что патриархат — это что-то про лошадей. Кены не способны по-мужски поиграть мускулами: их битва карикатурна до абсурда."Реальность" в фильме тоже вызывает вопросы. В настоящем, куда попадают персонажи Гослинга и Марго Робби, мужчины столь же глупы, зато всесильны. Именно они решают, какой должна быть кукла Барби. А женщины только приносят кофе и страдают депрессией.По всем кинематографическим законам в итоге оба гендера должны обрести баланс и жить в мире, но не в "Барби". Здесь даже хеппи-энд прямо говорит, что "Кен — явно лишний".Истеричная героиня-совершенство: стоит ли показывать "Барби" детямСтандарты красоты, утвержденные куклой, закрепились в сознании россиян. Так, прошедший недавно конкурс "Миссис Россия — 2023" выиграла жительница Геленджика Жанна Специальная, которую зрители сравнили с Барби.Дискуссии о влиянии образа недостижимо красивой игрушки ведутся давно. В ответ компания Mattel стала выпускать инклюзивные варианты. Например, Барби с синдромом Дауна.Но пластиковая девушка по-прежнему диктует фиксацию на внешности, провоцирует нездоровое желание худеть и менять себя в погоне за совершенством. Особенно этому подвержены дети. Важно понимать, что экранные герои преувеличены, напоминает преподаватель Московского института психоанализа, практикующий психолог Олеся Васильева."Героиня — всего лишь один из многочисленных примеров, которые мы видим на экранах, — отмечает эксперт в беседе с РИА Новости. — Ни один из персонажей не становится полноценным примером для подражания. В этом суть кинематографического искусства".По мнению психолога, картина вряд ли привьет опасные стремления, но усилит их, если ребенок уже зациклен на внешнем виде."Если разбираться совсем глубоко, то Барби — героиня с истерическим типом личности. И взрослым, у которых есть такие черты, фильм, скорее, откликнется. От просмотра картины у детей не сформируются подобные качества, однако, если в жизни ребенка и так большой акцент на внешности, внимании и комфорте, то лента только усилит эти ценности", — обращает внимание Васильева.Распиаренный блокбастер или шедевр: будут ли пересматривать "Барби"Фильм все же снимали для взрослых, которые когда-то играли в куклы, считает кинокритик Роман Григорьев."Девочки выросли и интересуются, что стало с их любимой Барби. Эта сказка в ярких голливудских цветах — для них. Фильм, надо сказать, не остался в рамках песочницы и сюжета для десятилетних девчонок", — поясняет он.Американскому зрителю "Барби" пришлась по вкусу. Менее чем за месяц в прокате фильм стал самым кассовым релизом киностудии Warner Bros. в США, собрав 537,4 миллиона долларов и обойдя "Темного рыцаря" Кристофера Нолана.Такой успех можно объяснить тем, что ленту долго ждали. "Эпохальным фильм назвать нельзя. Это скорее удачный блокбастер, который стал очень кассовым. Так получилось, что рядом никаких других мощных картин не оказалось", — говорит Григорьев.Мировая премьера ленты состоялась 21 июля. Какой будет ее судьба в российском прокате — пока не ясно."Ведомство не получало заявки на выдачу прокатных удостоверений по данным фильмам", — ответили в Минкульте, имея в виду "Барби" и "Оппенгеймер".Экранную копию "Барби" показали в Тюмени. По данным некоторых телеграм-каналов, московские кинотеатры также нашли возможность организовать просмотр картины. Версия доступна и в Сети, что, по мнению экспертов, ставит крест на перспективах легального удачного проката фильма в России.

https://ria.ru/20230720/depp-1885074189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кино и сериалы, барби