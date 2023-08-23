Рейтинг@Mail.ru
Жизнь в розовом: чем опасен феномен Барби - РИА Новости, 23.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 23.08.2023 (обновлено: 08:06 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/barbi-1891521312.html
Жизнь в розовом: чем опасен феномен Барби
Жизнь в розовом: чем опасен феномен Барби - РИА Новости, 23.08.2023
Жизнь в розовом: чем опасен феномен Барби
Хотя проекты студии Warner Bros. с 2022-го официально не представлены в России, нетерпеливые киноманы уже нашли способ посмотреть фильм Греты Гервиг "Барби"... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T08:00
2023-08-23T08:06
культура
кино и сериалы
барби
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785706112_0:437:1638:1358_1920x0_80_0_0_1973b208221c07c2365217df86eaa2e9.jpg
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости, Юлия Зачетова. Хотя проекты студии Warner Bros. с 2022-го официально не представлены в России, нетерпеливые киноманы уже нашли способ посмотреть фильм Греты Гервиг "Барби". Кроме того, отдельные кинотеатры показывают пиратские версии на большом экране. Что пропагандирует красотка в розовом — в материале РИА Новости.Искаженный феминизм: сильные женщины без детей, глупые мужчиныЗа стильной картинкой фильма "Барби" много опасных смыслов. Уже на первых минутах говорится, что до пластмассовой красавицы у девочек не было выбора — они могли лишь изображать матерей пупсов. И вот появляется она — длинноногая, стильная. Теперь дети хотят быть ею и играть только с ней, а целлулоидных младенцев безжалостно разбивают о камни.Чайлдфри-пропаганда проходит через весь фильм. Например, показана беременная Барби, которую быстро сняли с производства, потому что она была "странной" и не пользовалась популярностью.В Барбиленде всем управляют женщины. Куклы уверены в себе, даже несмотря на избыточный вес, получают крупные премии, потому что "достойны этого". Мужчины — их противоположность: Кен существует, только когда Барби обращает на него внимание, и он крайне глуп. "Ненавижу думать, это так скучно", — заявляет герой Райана Гослинга и считает, что патриархат — это что-то про лошадей. Кены не способны по-мужски поиграть мускулами: их битва карикатурна до абсурда."Реальность" в фильме тоже вызывает вопросы. В настоящем, куда попадают персонажи Гослинга и Марго Робби, мужчины столь же глупы, зато всесильны. Именно они решают, какой должна быть кукла Барби. А женщины только приносят кофе и страдают депрессией.По всем кинематографическим законам в итоге оба гендера должны обрести баланс и жить в мире, но не в "Барби". Здесь даже хеппи-энд прямо говорит, что "Кен — явно лишний".Истеричная героиня-совершенство: стоит ли показывать "Барби" детямСтандарты красоты, утвержденные куклой, закрепились в сознании россиян. Так, прошедший недавно конкурс "Миссис Россия — 2023" выиграла жительница Геленджика Жанна Специальная, которую зрители сравнили с Барби.Дискуссии о влиянии образа недостижимо красивой игрушки ведутся давно. В ответ компания Mattel стала выпускать инклюзивные варианты. Например, Барби с синдромом Дауна.Но пластиковая девушка по-прежнему диктует фиксацию на внешности, провоцирует нездоровое желание худеть и менять себя в погоне за совершенством. Особенно этому подвержены дети. Важно понимать, что экранные герои преувеличены, напоминает преподаватель Московского института психоанализа, практикующий психолог Олеся Васильева.&quot;Героиня — всего лишь один из многочисленных примеров, которые мы видим на экранах, — отмечает эксперт в беседе с РИА Новости. — Ни один из персонажей не становится полноценным примером для подражания. В этом суть кинематографического искусства&quot;.По мнению психолога, картина вряд ли привьет опасные стремления, но усилит их, если ребенок уже зациклен на внешнем виде.&quot;Если разбираться совсем глубоко, то Барби — героиня с истерическим типом личности. И взрослым, у которых есть такие черты, фильм, скорее, откликнется. От просмотра картины у детей не сформируются подобные качества, однако, если в жизни ребенка и так большой акцент на внешности, внимании и комфорте, то лента только усилит эти ценности&quot;, — обращает внимание Васильева.Распиаренный блокбастер или шедевр: будут ли пересматривать "Барби"Фильм все же снимали для взрослых, которые когда-то играли в куклы, считает кинокритик Роман Григорьев.&quot;Девочки выросли и интересуются, что стало с их любимой Барби. Эта сказка в ярких голливудских цветах — для них. Фильм, надо сказать, не остался в рамках песочницы и сюжета для десятилетних девчонок&quot;, — поясняет он.Американскому зрителю "Барби" пришлась по вкусу. Менее чем за месяц в прокате фильм стал самым кассовым релизом киностудии Warner Bros. в США, собрав 537,4 миллиона долларов и обойдя "Темного рыцаря" Кристофера Нолана.Такой успех можно объяснить тем, что ленту долго ждали. &quot;Эпохальным фильм назвать нельзя. Это скорее удачный блокбастер, который стал очень кассовым. Так получилось, что рядом никаких других мощных картин не оказалось&quot;, — говорит Григорьев.Мировая премьера ленты состоялась 21 июля. Какой будет ее судьба в российском прокате — пока не ясно.&quot;Ведомство не получало заявки на выдачу прокатных удостоверений по данным фильмам&quot;, — ответили в Минкульте, имея в виду &quot;Барби&quot; и &quot;Оппенгеймер&quot;.Экранную копию "Барби" показали в Тюмени. По данным некоторых телеграм-каналов, московские кинотеатры также нашли возможность организовать просмотр картины. Версия доступна и в Сети, что, по мнению экспертов, ставит крест на перспективах легального удачного проката фильма в России.
https://ria.ru/20230720/depp-1885074189.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785706112_0:371:1638:1600_1920x0_80_0_0_bb0ad343c485a7a8e0ae160d03ad20b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кино и сериалы, барби
Культура, Кино и сериалы, Барби

Жизнь в розовом: чем опасен феномен Барби

© Фото : Warner Bros.Марго Робби в фильме "Барби"
Марго Робби в фильме Барби - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© Фото : Warner Bros.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости, Юлия Зачетова. Хотя проекты студии Warner Bros. с 2022-го официально не представлены в России, нетерпеливые киноманы уже нашли способ посмотреть фильм Греты Гервиг "Барби". Кроме того, отдельные кинотеатры показывают пиратские версии на большом экране. Что пропагандирует красотка в розовом — в материале РИА Новости.

Искаженный феминизм: сильные женщины без детей, глупые мужчины

За стильной картинкой фильма "Барби" много опасных смыслов. Уже на первых минутах говорится, что до пластмассовой красавицы у девочек не было выбора — они могли лишь изображать матерей пупсов. И вот появляется она — длинноногая, стильная. Теперь дети хотят быть ею и играть только с ней, а целлулоидных младенцев безжалостно разбивают о камни.
© AP Photo / Chris PizzelloНа премьере фильма "Барби" в Лос-Анджелесе
На премьере фильма Барби в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© AP Photo / Chris Pizzello
На премьере фильма "Барби" в Лос-Анджелесе
Чайлдфри-пропаганда проходит через весь фильм. Например, показана беременная Барби, которую быстро сняли с производства, потому что она была "странной" и не пользовалась популярностью.
В Барбиленде всем управляют женщины. Куклы уверены в себе, даже несмотря на избыточный вес, получают крупные премии, потому что "достойны этого". Мужчины — их противоположность: Кен существует, только когда Барби обращает на него внимание, и он крайне глуп.
"Ненавижу думать, это так скучно", — заявляет герой Райана Гослинга и считает, что патриархат — это что-то про лошадей. Кены не способны по-мужски поиграть мускулами: их битва карикатурна до абсурда.
© Warner Bros. PicturesКадр из трейлера фильма "Барби"
Кадр из трейлера фильма Барби
© Warner Bros. Pictures
Кадр из трейлера фильма "Барби"
"Реальность" в фильме тоже вызывает вопросы. В настоящем, куда попадают персонажи Гослинга и Марго Робби, мужчины столь же глупы, зато всесильны. Именно они решают, какой должна быть кукла Барби. А женщины только приносят кофе и страдают депрессией.
По всем кинематографическим законам в итоге оба гендера должны обрести баланс и жить в мире, но не в "Барби". Здесь даже хеппи-энд прямо говорит, что "Кен — явно лишний".

Истеричная героиня-совершенство: стоит ли показывать "Барби" детям

Стандарты красоты, утвержденные куклой, закрепились в сознании россиян. Так, прошедший недавно конкурс "Миссис Россия — 2023" выиграла жительница Геленджика Жанна Специальная, которую зрители сравнили с Барби.
© AP Photo / Luca BrunoКуклы Барби — девушки Джеймса Бонда на выставке, посвященной Барби в Музее культуры в Милане. Октябрь 2015 года
Куклы Барби-девушки Джеймса Бонда на выставке, посвященной Барби Музее культуры в Милане. Октябрь 2015 - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© AP Photo / Luca Bruno
Куклы Барби — девушки Джеймса Бонда на выставке, посвященной Барби в Музее культуры в Милане. Октябрь 2015 года
Дискуссии о влиянии образа недостижимо красивой игрушки ведутся давно. В ответ компания Mattel стала выпускать инклюзивные варианты. Например, Барби с синдромом Дауна.
Но пластиковая девушка по-прежнему диктует фиксацию на внешности, провоцирует нездоровое желание худеть и менять себя в погоне за совершенством. Особенно этому подвержены дети. Важно понимать, что экранные герои преувеличены, напоминает преподаватель Московского института психоанализа, практикующий психолог Олеся Васильева.
«

"Героиня — всего лишь один из многочисленных примеров, которые мы видим на экранах, — отмечает эксперт в беседе с РИА Новости. — Ни один из персонажей не становится полноценным примером для подражания. В этом суть кинематографического искусства".

© AP Photo / Jacquelyn MartinДети играют с куклами Барби
Дети играют с куклами Барби - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Дети играют с куклами Барби
По мнению психолога, картина вряд ли привьет опасные стремления, но усилит их, если ребенок уже зациклен на внешнем виде.
«

"Если разбираться совсем глубоко, то Барби — героиня с истерическим типом личности. И взрослым, у которых есть такие черты, фильм, скорее, откликнется. От просмотра картины у детей не сформируются подобные качества, однако, если в жизни ребенка и так большой акцент на внешности, внимании и комфорте, то лента только усилит эти ценности", — обращает внимание Васильева.

Распиаренный блокбастер или шедевр: будут ли пересматривать "Барби"

Фильм все же снимали для взрослых, которые когда-то играли в куклы, считает кинокритик Роман Григорьев.
«

"Девочки выросли и интересуются, что стало с их любимой Барби. Эта сказка в ярких голливудских цветах для них. Фильм, надо сказать, не остался в рамках песочницы и сюжета для десятилетних девчонок", — поясняет он.

© Warner Bros. PicturesКадр из трейлера фильма "Барби"
Кадр из трейлера фильма Барби
© Warner Bros. Pictures
Кадр из трейлера фильма "Барби"
Американскому зрителю "Барби" пришлась по вкусу. Менее чем за месяц в прокате фильм стал самым кассовым релизом киностудии Warner Bros. в США, собрав 537,4 миллиона долларов и обойдя "Темного рыцаря" Кристофера Нолана.
Такой успех можно объяснить тем, что ленту долго ждали.
«

"Эпохальным фильм назвать нельзя. Это скорее удачный блокбастер, который стал очень кассовым. Так получилось, что рядом никаких других мощных картин не оказалось", — говорит Григорьев.

© iStock.com / MixMediaДевушка смотрит фильм в кинотеатре
Девушка смотрит фильм в кинотеатре - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© iStock.com / MixMedia
Девушка смотрит фильм в кинотеатре
Мировая премьера ленты состоялась 21 июля. Какой будет ее судьба в российском прокате — пока не ясно.
«

"Ведомство не получало заявки на выдачу прокатных удостоверений по данным фильмам", — ответили в Минкульте, имея в виду "Барби" и "Оппенгеймер".

Экранную копию "Барби" показали в Тюмени. По данным некоторых телеграм-каналов, московские кинотеатры также нашли возможность организовать просмотр картины. Версия доступна и в Сети, что, по мнению экспертов, ставит крест на перспективах легального удачного проката фильма в России.
Кадр из фильма Жанна Дюбарри - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Возвращение Деппа. Чем интересен фильм "Жанна Дюбарри"
20 июля, 08:00
 
КультураКино и сериалыБарби
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала