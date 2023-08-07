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"Барби" из Геленджика победила на конкурсе "Миссис Россия – 2023"
"Барби" из Геленджика победила на конкурсе "Миссис Россия – 2023" - РИА Новости, 07.08.2023
"Барби" из Геленджика победила на конкурсе "Миссис Россия – 2023"
Жительница Геленджика Жанна Специальная выиграла конкурс "Миссис Россия – 2023", сообщает в социальных сетях организатор турнира — фонд "Планета женщин". РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T15:08
2023-08-07T15:08
2023-08-07T15:10
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Жительница Геленджика Жанна Специальная выиграла конкурс "Миссис Россия – 2023", сообщает в социальных сетях организатор турнира — фонд "Планета женщин". Эффектная блондинка обошла 33 финалисток и получила главный приз — путевку на Мальту. До того она стала первой в конкурсе "Миссис Геленджик — 2023", благодаря чему смогла представить юг России. Про Специальную известно то, что она только вышла из декретного отпуска по уходу за дочкой. Имеет четыре высших образования и занимает руководящую должность в департаменте продаж в ИТ-компании. "Я шла на конкурс, чтобы преобразиться, захотелось яркости, захотелось выйти из декретного отпуска красиво. Получила от него много положительных эмоций, теперь у меня множество подруг по всей России", — рассказала Жанна Специальная.В комментариях пользователи поздравили Специальную с победой, а некоторые сравнили ее со знаменитой куклой Барби. "Красивая", "Выглядит натурально", "Барбилоконы идут", — написали они. Финальное шоу конкурса красоты прошло в воскресенье в Москве. Второе место и титул "Миссис Россия Globe 2023" завоевала 38-летняя москвичка Анна Грунина. Она представит нашу страну в марте 2024 года на конкурсе красоты в Китае.С 2000 года конкурс на звание "Миссис Россия" проходит в столице ежегодно. Его цель — повысить престиж материнства.
https://ria.ru/20230628/konkurs-1880875523.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
геленджик, мальта, россия, общество, красота, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес
Шоубиз, Геленджик, Мальта, Россия, Общество, Красота, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
"Барби" из Геленджика победила на конкурсе "Миссис Россия – 2023"
Блондинка из Геленджика Жанна Специальная выиграла конкурс "Миссис Россия – 2023"
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости.
Жительница Геленджика Жанна Специальная выиграла конкурс "Миссис Россия – 2023", сообщает
в социальных сетях организатор турнира — фонд "Планета женщин".
Эффектная блондинка обошла 33 финалисток и получила главный приз — путевку на Мальту. До того она стала первой в конкурсе "Миссис Геленджик — 2023", благодаря чему смогла представить юг России.
Про Специальную известно то, что она только вышла из декретного отпуска по уходу за дочкой. Имеет четыре высших образования и занимает руководящую должность в департаменте продаж в ИТ-компании.
«
"Я шла на конкурс, чтобы преобразиться, захотелось яркости, захотелось выйти из декретного отпуска красиво. Получила от него много положительных эмоций, теперь у меня множество подруг по всей России", — рассказала Жанна Специальная.
В комментариях пользователи поздравили Специальную с победой, а некоторые сравнили ее со знаменитой куклой Барби. "Красивая", "Выглядит натурально", "Барбилоконы идут", — написали они.
Финальное шоу конкурса красоты прошло в воскресенье в Москве
.
Второе место и титул "Миссис Россия Globe 2023" завоевала 38-летняя москвичка Анна Грунина. Она представит нашу страну в марте 2024 года на конкурсе красоты в Китае
.
С 2000 года конкурс на звание "Миссис Россия" проходит в столице ежегодно. Его цель — повысить престиж материнства.
Россиянка стала второй на конкурсе красоты в Индии