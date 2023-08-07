https://ria.ru/20230807/pobeditelnitsa-1888642950.html

"Барби" из Геленджика победила на конкурсе "Миссис Россия – 2023"

"Барби" из Геленджика победила на конкурсе "Миссис Россия – 2023" - РИА Новости, 07.08.2023

"Барби" из Геленджика победила на конкурсе "Миссис Россия – 2023"

Жительница Геленджика Жанна Специальная выиграла конкурс "Миссис Россия – 2023", сообщает в социальных сетях организатор турнира — фонд "Планета женщин". РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T15:08

2023-08-07T15:08

2023-08-07T15:10

шоубиз

геленджик

мальта

россия

общество

красота

новости шоу-бизнеса

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888639072_0:291:1080:899_1920x0_80_0_0_84a8319d08588c280c1069b72e844780.jpg

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Жительница Геленджика Жанна Специальная выиграла конкурс "Миссис Россия – 2023", сообщает в социальных сетях организатор турнира — фонд "Планета женщин". Эффектная блондинка обошла 33 финалисток и получила главный приз — путевку на Мальту. До того она стала первой в конкурсе "Миссис Геленджик — 2023", благодаря чему смогла представить юг России. Про Специальную известно то, что она только вышла из декретного отпуска по уходу за дочкой. Имеет четыре высших образования и занимает руководящую должность в департаменте продаж в ИТ-компании. "Я шла на конкурс, чтобы преобразиться, захотелось яркости, захотелось выйти из декретного отпуска красиво. Получила от него много положительных эмоций, теперь у меня множество подруг по всей России", — рассказала Жанна Специальная.В комментариях пользователи поздравили Специальную с победой, а некоторые сравнили ее со знаменитой куклой Барби. "Красивая", "Выглядит натурально", "Барбилоконы идут", — написали они. Финальное шоу конкурса красоты прошло в воскресенье в Москве. Второе место и титул "Миссис Россия Globe 2023" завоевала 38-летняя москвичка Анна Грунина. Она представит нашу страну в марте 2024 года на конкурсе красоты в Китае.С 2000 года конкурс на звание "Миссис Россия" проходит в столице ежегодно. Его цель — повысить престиж материнства.

https://ria.ru/20230628/konkurs-1880875523.html

геленджик

мальта

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

геленджик, мальта, россия, общество, красота, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес