https://ria.ru/20230823/aviatsiya-1891639450.html
ОАК получила заказ для вооружения авиацией новых военных округов России
ОАК получила заказ для вооружения авиацией новых военных округов России - РИА Новости, 23.08.2023
ОАК получила заказ для вооружения авиацией новых военных округов России
Объединенная авиационная корпорация (ОАК) получила дополнительный заказ на производство боевых самолётов для вооружения новых военных округов, Московского и... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T03:49
2023-08-23T03:49
2023-08-23T03:49
россия
юрий слюсарь
сергей шойгу
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
безопасность
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Объединенная авиационная корпорация (ОАК) получила дополнительный заказ на производство боевых самолётов для вооружения новых военных округов, Московского и Ленинградского, сообщил РИА Новости генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в 2023 году будут созданы два новых военных округа - Московский и Ленинградский. С их созданием Россия усилит группировки войск на своих западных границах. "По ГОЗу мы получаем дополнительный заказ, вы же знаете о планах создания новых военных округов, формирования новых частей, у них будет в том числе авиационная составляющая. К изначальным планам добавляются новые задачи", - сказал Слюсарь. Он также напомнил, что производство некоторых типов боевых самолетов с начала СВО увеличилось кратно и идет "драматичными темпами".
https://ria.ru/20230823/afalina-1891636440.html
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россия, юрий слюсарь , сергей шойгу, объединенная авиастроительная корпорация (оак), безопасность
Россия, Юрий Слюсарь , Сергей Шойгу, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Безопасность
ОАК получила заказ для вооружения авиацией новых военных округов России
ОАК получила допзаказ на производство боевых самолетов для новых военных округов
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Объединенная авиационная корпорация (ОАК) получила дополнительный заказ на производство боевых самолётов для вооружения новых военных округов, Московского и Ленинградского, сообщил РИА Новости генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу
заявил, что в 2023 году будут созданы два новых военных округа - Московский и Ленинградский. С их созданием Россия усилит группировки войск на своих западных границах.
"По ГОЗу мы получаем дополнительный заказ, вы же знаете о планах создания новых военных округов, формирования новых частей, у них будет в том числе авиационная составляющая. К изначальным планам добавляются новые задачи", - сказал Слюсарь.
Он также напомнил, что производство некоторых типов боевых самолетов с начала СВО увеличилось кратно и идет "драматичными темпами".
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