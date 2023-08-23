https://ria.ru/20230823/aviatsiya-1891639450.html

ОАК получила заказ для вооружения авиацией новых военных округов России

ОАК получила заказ для вооружения авиацией новых военных округов России - РИА Новости, 23.08.2023

ОАК получила заказ для вооружения авиацией новых военных округов России

Объединенная авиационная корпорация (ОАК) получила дополнительный заказ на производство боевых самолётов для вооружения новых военных округов, Московского и... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T03:49

2023-08-23T03:49

2023-08-23T03:49

россия

юрий слюсарь

сергей шойгу

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

безопасность

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Объединенная авиационная корпорация (ОАК) получила дополнительный заказ на производство боевых самолётов для вооружения новых военных округов, Московского и Ленинградского, сообщил РИА Новости генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в 2023 году будут созданы два новых военных округа - Московский и Ленинградский. С их созданием Россия усилит группировки войск на своих западных границах. "По ГОЗу мы получаем дополнительный заказ, вы же знаете о планах создания новых военных округов, формирования новых частей, у них будет в том числе авиационная составляющая. К изначальным планам добавляются новые задачи", - сказал Слюсарь. Он также напомнил, что производство некоторых типов боевых самолетов с начала СВО увеличилось кратно и идет "драматичными темпами".

https://ria.ru/20230823/afalina-1891636440.html

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россия, юрий слюсарь , сергей шойгу, объединенная авиастроительная корпорация (оак), безопасность