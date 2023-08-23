https://ria.ru/20230823/arenda-1891625588.html

Ефимов: город заключил шестнадцатый договор аренды земли за рубль

Ефимов: город заключил шестнадцатый договор аренды земли за рубль - РИА Новости, 23.08.2023

Ефимов: город заключил шестнадцатый договор аренды земли за рубль

Власти Москвы договорились с шестнадцатым инвестором об аренде без торгов участка земли по ставке в один рубль в год для реализации масштабного инвестиционного... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T13:05

2023-08-23T13:05

2023-08-23T13:05

экономика

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

сергей собянин

максим гаман

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Власти Москвы договорились с шестнадцатым инвестором об аренде без торгов участка земли по ставке в один рубль в год для реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в рамках Московского урбанистического форума.Он добавил, что на территории московского района Южное Бутово будет возведено производство по глубокой переработке мясокостного сырья.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал, что власти Москвы заключили с пятнадцатым инвестором договор аренды земли по льготной ставке в 1 рубль в год для реализации масштабного инвестиционного проекта."Власти подписали с инвестором договор аренды земельного участка площадью 2 га для возведения предприятия по производству мясной продукции и цеха по выпуску кормов для домашних животных. Инвестор вложит в создание комплекса 1,5 млрд руб., здесь появится 350 новых рабочих мест. Это уже 16-я компания, с которой заключен договор аренды земли по льготной ставке 1 рубль в год, подписанный в рамках реализации МаИП", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Данный участок земли располагается в Южном Бутове по адресу: Проектируемый проезд 188, участок 1.В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что на этой территории будут построены 2 производственных здания. Их площадь составит примерно 15 тыс. "квадратов". Площадь первого - свыше 10 тыс. кв. м, второго - 4,3 тыс. "квадратов". Срок действия договора с данным инвестором составляет 5 лет. За этот период должны быть возведены и начать работать производственные корпуса. Льготная ставка будет действовать на протяжении всего времени реализации проекта.Как отметили в пресс-службе, договор заключен с компанией ООО "Мясо для тебя", которая работает с 2021 года. Она специализируется на консервировании и переработке мясной продукции."В одном из новых цехов будут выпускать мясные полуфабрикаты. Во втором цехе организуют производство сухих и влажных кормов для домашних животных. Планируется, что каждый год здесь будут изготавливать до десяти миллионов тонн продукции", – приводятся в сообщении слова главы московского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислава Овчинского.Предоставление в аренду земли по льготной ставке для развития производств на территории Москвы – это одна из мер поддержки бизнеса, которая была запущена властями города в марте прошлого года. Такая поддержка позволяет снизить затраты на создание рабочих мест и в короткие сроки наладить выпуск важной продукции.Москва – город с развитым производством. В ней работает около 4 тыс. промышленных площадок, где трудоустроено более 720 тыс. сотрудников. При этом каждый год открываются от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. Здесь делают различные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и пр. А еще здесь активно внедряют инновации.

https://ria.ru/20230818/moskva-1890703155.html

https://ria.ru/20230819/investory-1890919421.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, максим гаман