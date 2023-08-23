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Ефимов: город заключил шестнадцатый договор аренды земли за рубль - РИА Новости, 23.08.2023
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13:05 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/arenda-1891625588.html
Ефимов: город заключил шестнадцатый договор аренды земли за рубль
Ефимов: город заключил шестнадцатый договор аренды земли за рубль - РИА Новости, 23.08.2023
Ефимов: город заключил шестнадцатый договор аренды земли за рубль
Власти Москвы договорились с шестнадцатым инвестором об аренде без торгов участка земли по ставке в один рубль в год для реализации масштабного инвестиционного... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T13:05
2023-08-23T13:05
экономика
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
сергей собянин
максим гаман
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Власти Москвы договорились с шестнадцатым инвестором об аренде без торгов участка земли по ставке в один рубль в год для реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в рамках Московского урбанистического форума.Он добавил, что на территории московского района Южное Бутово будет возведено производство по глубокой переработке мясокостного сырья.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал, что власти Москвы заключили с пятнадцатым инвестором договор аренды земли по льготной ставке в 1 рубль в год для реализации масштабного инвестиционного проекта."Власти подписали с инвестором договор аренды земельного участка площадью 2 га для возведения предприятия по производству мясной продукции и цеха по выпуску кормов для домашних животных. Инвестор вложит в создание комплекса 1,5 млрд руб., здесь появится 350 новых рабочих мест. Это уже 16-я компания, с которой заключен договор аренды земли по льготной ставке 1 рубль в год, подписанный в рамках реализации МаИП", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Данный участок земли располагается в Южном Бутове по адресу: Проектируемый проезд 188, участок 1.В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что на этой территории будут построены 2 производственных здания. Их площадь составит примерно 15 тыс. "квадратов". Площадь первого - свыше 10 тыс. кв. м, второго - 4,3 тыс. "квадратов". Срок действия договора с данным инвестором составляет 5 лет. За этот период должны быть возведены и начать работать производственные корпуса. Льготная ставка будет действовать на протяжении всего времени реализации проекта.Как отметили в пресс-службе, договор заключен с компанией ООО "Мясо для тебя", которая работает с 2021 года. Она специализируется на консервировании и переработке мясной продукции."В одном из новых цехов будут выпускать мясные полуфабрикаты. Во втором цехе организуют производство сухих и влажных кормов для домашних животных. Планируется, что каждый год здесь будут изготавливать до десяти миллионов тонн продукции", – приводятся в сообщении слова главы московского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислава Овчинского.Предоставление в аренду земли по льготной ставке для развития производств на территории Москвы – это одна из мер поддержки бизнеса, которая была запущена властями города в марте прошлого года. Такая поддержка позволяет снизить затраты на создание рабочих мест и в короткие сроки наладить выпуск важной продукции.Москва – город с развитым производством. В ней работает около 4 тыс. промышленных площадок, где трудоустроено более 720 тыс. сотрудников. При этом каждый год открываются от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. Здесь делают различные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и пр. А еще здесь активно внедряют инновации.
https://ria.ru/20230818/moskva-1890703155.html
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экономика, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, максим гаман
Экономика, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин, Максим Гаман

Ефимов: город заключил шестнадцатый договор аренды земли за рубль

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Власти Москвы договорились с шестнадцатым инвестором об аренде без торгов участка земли по ставке в один рубль в год для реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в рамках Московского урбанистического форума.
Он добавил, что на территории московского района Южное Бутово будет возведено производство по глубокой переработке мясокостного сырья.
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал, что власти Москвы заключили с пятнадцатым инвестором договор аренды земли по льготной ставке в 1 рубль в год для реализации масштабного инвестиционного проекта.
«
"Власти подписали с инвестором договор аренды земельного участка площадью 2 га для возведения предприятия по производству мясной продукции и цеха по выпуску кормов для домашних животных. Инвестор вложит в создание комплекса 1,5 млрд руб., здесь появится 350 новых рабочих мест. Это уже 16-я компания, с которой заключен договор аренды земли по льготной ставке 1 рубль в год, подписанный в рамках реализации МаИП", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
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Данный участок земли располагается в Южном Бутове по адресу: Проектируемый проезд 188, участок 1.
В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что на этой территории будут построены 2 производственных здания. Их площадь составит примерно 15 тыс. "квадратов". Площадь первого - свыше 10 тыс. кв. м, второго - 4,3 тыс. "квадратов". Срок действия договора с данным инвестором составляет 5 лет. За этот период должны быть возведены и начать работать производственные корпуса. Льготная ставка будет действовать на протяжении всего времени реализации проекта.
Как отметили в пресс-службе, договор заключен с компанией ООО "Мясо для тебя", которая работает с 2021 года. Она специализируется на консервировании и переработке мясной продукции.
«
"В одном из новых цехов будут выпускать мясные полуфабрикаты. Во втором цехе организуют производство сухих и влажных кормов для домашних животных. Планируется, что каждый год здесь будут изготавливать до десяти миллионов тонн продукции", – приводятся в сообщении слова главы московского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислава Овчинского.
Предоставление в аренду земли по льготной ставке для развития производств на территории Москвы – это одна из мер поддержки бизнеса, которая была запущена властями города в марте прошлого года. Такая поддержка позволяет снизить затраты на создание рабочих мест и в короткие сроки наладить выпуск важной продукции.
Москва – город с развитым производством. В ней работает около 4 тыс. промышленных площадок, где трудоустроено более 720 тыс. сотрудников. При этом каждый год открываются от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. Здесь делают различные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и пр. А еще здесь активно внедряют инновации.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
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