https://ria.ru/20230823/akvapark-1891803345.html

В Астрахани завели дело на директора аквапарка, где утонул ребенок

В Астрахани завели дело на директора аквапарка, где утонул ребенок - РИА Новости, 23.08.2023

В Астрахани завели дело на директора аквапарка, где утонул ребенок

Следователи возбудили уголовное дело в отношении директора развлекательного комплекса в Астрахани, где утонул четырехлетний ребенок, сообщает СУСК России по... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T17:18

2023-08-23T17:18

2023-08-23T17:18

происшествия

астрахань

николай островский

следственный комитет россии (ск рф)

россия

астраханская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении директора развлекательного комплекса в Астрахани, где утонул четырехлетний ребенок, сообщает СУСК России по Астраханской области. "Возбуждено уголовное дело в отношении директора развлекательного комплекса, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. По версии следствия, 22 августа четырехлетний мальчик утонул в бассейне на территории развлекательного комплекса на улице Николая Островского в Астрахани. Мальчик скатился с горки в бассейн, превышающий его рост, и не смог выплыть самостоятельно. "Подозреваемый не обеспечил оперативное реагирование на происшествие на воде и нарушил требования государственного стандарта, в соответствии с которым водный аттракцион должен находиться под постоянным наблюдением закрепленного за ним инструктора, пока он открыт для посетителей", - отметили в региональном СК.

https://ria.ru/20230821/utonuli-1891326185.html

https://ria.ru/20230809/malchik-1889098594.html

астрахань

россия

астраханская область

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происшествия, астрахань, николай островский, следственный комитет россии (ск рф), россия, астраханская область