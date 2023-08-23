https://ria.ru/20230823/akvapark-1891803345.html
В Астрахани завели дело на директора аквапарка, где утонул ребенок
В Астрахани завели дело на директора аквапарка, где утонул ребенок - РИА Новости, 23.08.2023
В Астрахани завели дело на директора аквапарка, где утонул ребенок
Следователи возбудили уголовное дело в отношении директора развлекательного комплекса в Астрахани, где утонул четырехлетний ребенок, сообщает СУСК России по... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T17:18
2023-08-23T17:18
2023-08-23T17:18
происшествия
астрахань
николай островский
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении директора развлекательного комплекса в Астрахани, где утонул четырехлетний ребенок, сообщает СУСК России по Астраханской области. "Возбуждено уголовное дело в отношении директора развлекательного комплекса, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. По версии следствия, 22 августа четырехлетний мальчик утонул в бассейне на территории развлекательного комплекса на улице Николая Островского в Астрахани. Мальчик скатился с горки в бассейн, превышающий его рост, и не смог выплыть самостоятельно. "Подозреваемый не обеспечил оперативное реагирование на происшествие на воде и нарушил требования государственного стандарта, в соответствии с которым водный аттракцион должен находиться под постоянным наблюдением закрепленного за ним инструктора, пока он открыт для посетителей", - отметили в региональном СК.
https://ria.ru/20230821/utonuli-1891326185.html
https://ria.ru/20230809/malchik-1889098594.html
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происшествия, астрахань, николай островский, следственный комитет россии (ск рф), россия, астраханская область
Происшествия, Астрахань, Николай Островский, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Астраханская область
В Астрахани завели дело на директора аквапарка, где утонул ребенок
В Астрахани завели уголовное дело на директора аквапарка, где утонул ребенок