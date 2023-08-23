https://ria.ru/20230823/abiturienty-1891759756.html
IT-специальности стали самыми востребованными среди абитуриентов вузов
IT-специальности стали самыми востребованными среди абитуриентов вузов - РИА Новости, 23.08.2023
IT-специальности стали самыми востребованными среди абитуриентов вузов
Самой востребованной образовательной программой среди абитуриентов вузов в 2023 году стала "Информатика и вычислительная техника", также многие выбрали... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T14:59
2023-08-23T14:59
2023-08-23T15:00
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Самой востребованной образовательной программой среди абитуриентов вузов в 2023 году стала "Информатика и вычислительная техника", также многие выбрали "Информационную безопасность" и "Компьютерные и информационные науки", следует из сообщения Минцифры. "В этом году самой востребованной специальностью у абитуриентов вузов стала "Информатика и вычислительная техника". В заявлениях, поданных на "Госуслугах" и офлайн, ее указали почти 650 тысяч раз. Также абитуриенты 175 тысяч раз выбрали "Информационную безопасность" и почти 70 тысяч раз - "Компьютерные и информационные науки", - говорится в сообщении. Направление IT популярно и у поступающих в колледжи: специальность "Информационные системы и программирование" стала самой востребованной у абитуриентов, подавших заявление на очное обучение на "Госуслугах". Отмечается, что в этом году в вузах был почти миллион абитуриентов. Около 600 тысяч из них подали или отредактировали заявление на "Госуслугах", а это почти в 2 раза больше, чем в прошлом году. В колледжи поступающие подали почти 200 тысяч заявлений через "Госуслуги", что в четыре раза больше, чем в прошлом году. По словам Минцифры, в топ-3 популярных направлений в вузах вошли "Информатика и вычислительная техника", "Образование и педагогические науки" и "Экономика и управление", а в колледжах - "Информационные системы и программирование", "Сестринское дело" и "Лечебное дело".
https://ria.ru/20230801/it-kadry-1887500922.html
https://ria.ru/20230818/it-professii-1890911521.html
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министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), образование - общество
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Образование - Общество
IT-специальности стали самыми востребованными среди абитуриентов вузов
Минцифры: IT-специальности стали самыми востребованными среди абитуриентов вузов
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.
Самой востребованной образовательной программой среди абитуриентов вузов в 2023 году стала "Информатика и вычислительная техника", также многие выбрали "Информационную безопасность" и "Компьютерные и информационные науки", следует из сообщения
Минцифры.
"В этом году самой востребованной специальностью у абитуриентов вузов стала "Информатика и вычислительная техника". В заявлениях, поданных на "Госуслугах" и офлайн, ее указали почти 650 тысяч раз. Также абитуриенты 175 тысяч раз выбрали "Информационную безопасность" и почти 70 тысяч раз - "Компьютерные и информационные науки", - говорится в сообщении.
Эксперт перечислила самые востребованные IT-кадры в России
Направление IT популярно и у поступающих в колледжи: специальность "Информационные системы и программирование" стала самой востребованной у абитуриентов, подавших заявление на очное обучение на "Госуслугах".
Отмечается, что в этом году в вузах был почти миллион абитуриентов. Около 600 тысяч из них подали или отредактировали заявление на "Госуслугах", а это почти в 2 раза больше, чем в прошлом году. В колледжи поступающие подали почти 200 тысяч заявлений через "Госуслуги", что в четыре раза больше, чем в прошлом году.
По словам Минцифры, в топ-3 популярных направлений в вузах вошли "Информатика и вычислительная техника", "Образование и педагогические науки" и "Экономика и управление", а в колледжах - "Информационные системы и программирование", "Сестринское дело" и "Лечебное дело".
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